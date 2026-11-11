Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (11)
ALZIRA PERONI MEDRI, 95 anos. Data do Falecimento: 11/11/2026.
BERCHO MARINHO DA SILVA, 82 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 11/11/2026.
CARLOS ALBERTO PERSIANI, 90 anos. Data do Falecimento: 11/11/2026.
EVALDO FERRARI CHAGAS, 76 anos. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOSE CARLOS RAMAZOTI, 60 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LUIZ LINO DA SILVA, 72 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 11/11/2026.
NELINA FERNANDES PORTO, 79 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 11/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 11/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (11)
PEDRO PICCELLI, 94 anos. Sepultamento: ROLANDIA-PR, 12/11/2026 às 08:00. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ADEMIR GOMES JARDIM, 50 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 12:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
AMELIA TIEKO HARABARA NAKAI, 78 anos. Sepultamento: CAMBARA-PR. Data do Falecimento: 10/11/2026.
CLEIA BALDEZ DE OLIVEIRA, 71 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 11/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ELISEU JERONIMO DA SILVA, 90 anos. Sepultamento: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOAO GOMES DA COSTA, 80 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOAQUIM FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 78 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 62 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 11/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
JULIO MAISTROVICZ, 82 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 11/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
KLAUS NIXDORF, 92 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
LAUDETE APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA, 67 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARCIA MASSUMI OKAGAWA SILVA, 61 anos. Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA, 11/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
MARIA LAURA DA COSTA ANDRADE, 87 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (11)
NAILDE AMELIA DOS SANTOS SILVA, 89 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 11/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
NELMY ROCHA BANDEIRA, 83 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 11/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
PAULO RICARDO GALEASE APARECIDO, 38 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 11/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
PEDRO IGNACIO DA SILVA, 82 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 10/11/2026.
ROSIVAL DE CASTRO, 66 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 10/11/2026.
TURIBIO DOMINGOS PINHEIRO, 81 anos. Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA, 11/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 10/11/2026.
Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (11)