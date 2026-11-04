Falecimentos em Londrina; Obituário desta quarta-feira (04)

CLAUDINEA APARECIDA NESTORIO, 62 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
CRETA JORGE BITTENCOURT, 74 anos. Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
EDNO MONTEIRO GONÇALVES, 76 anos. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS, 04/11/2026 às 15:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
IRIA NAVARRO DE OLIVEIRA, 69 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 03/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JEFFERSON DHESLEAY DA SILVA, 28 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 04/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
JURACI FRANCISCA DOS SANTOS, 73 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, 67 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 04/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA BENEDITA BORGES, 74 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA DE FATIMA ELIAS DA SILVA, 62 anos. Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ, 04/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA JOANA CORDEIRO ANTUNES, 83 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MARIA JOSE GONÇALVES, 70 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.
MATHEUS MIGUEL BONFIM, 27 anos. Sepultamento: SÃO PEDRO, 04/11/2026 às 09:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ORTENCIO GASPARIN, 83 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 03/11/2026 às 17:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.
ROMILDO DOS SANTOS RODRIGUES, 85 anos. Data do Falecimento: 03/11/2026.
RUDNEI DOMINGOS DA SILVA, 38 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 05/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 03/11/2026.