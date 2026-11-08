Luto

Falecimentos em Londrina; obituário deste domingo, 08/11/2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 08/11/26 12h16
Prefira a Tribuna no Google
Cemiterio municipal de Londrina 4
Foto: Emerson Dias / NCom_PML

JOAO ADEMAR KITIZABOLO, 83 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.

ADELAIDE RODRIGUES DA SILVA, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

ANA ALVES COLODINO COSTA, 84 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

ANIVALDO MACEDO, 61 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

APARECIDA RODRIGUES VIEIRA, 84 anos. Sepultamento: 08/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

CLAUDIO MAIA, 71 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

EDUARDO SHIMOYAMA, 60 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 08/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

HAROLDO LEAO DE SANTANA, 66 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

JOSE CONCEICAO FERREIRA, 66 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.

JOSE MARIA MACHADO, 81 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

JURACI MARIA DE OLIVEIRA MIMI, 83 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

LEOTILDE MENCK, 87 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.

LUIZ MESSIAS, 68 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

MARILZA BERNARDES RIBEIRO, 59 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

MATHEUS HERIK SANTOS BORGES, 21 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.

MAURICIO JORGE, 77 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.

NATALICIA CARVALHO DE SOUZA, 92 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

NELSON DOS SANTOS, 62 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

NOEL MACHADO MARTINS, 67 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

NOELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, 65 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.

RITA DE FATIMA DA SILVA CRISPIN, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.

ROZALINA MARTINS DE MELO, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 08/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

TERESA MARIA ROSA DOS SANTOS, 90 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

ZORAIDE TEIXEIRA DA SILVA, 54 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google