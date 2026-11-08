Falecimentos em Londrina; obituário deste domingo, 08/11/2026

JOAO ADEMAR KITIZABOLO, 83 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ADELAIDE RODRIGUES DA SILVA, 75 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ANA ALVES COLODINO COSTA, 84 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ANIVALDO MACEDO, 61 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
APARECIDA RODRIGUES VIEIRA, 84 anos. Sepultamento: 08/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
CLAUDIO MAIA, 71 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
EDUARDO SHIMOYAMA, 60 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 08/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
HAROLDO LEAO DE SANTANA, 66 anos. Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOSE CONCEICAO FERREIRA, 66 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JOSE MARIA MACHADO, 81 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
JURACI MARIA DE OLIVEIRA MIMI, 83 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LEOTILDE MENCK, 87 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LUIZ MESSIAS, 68 anos. Sepultamento: JOÃO XXIII, 08/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MARILZA BERNARDES RIBEIRO, 59 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MATHEUS HERIK SANTOS BORGES, 21 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.
MAURICIO JORGE, 77 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NATALICIA CARVALHO DE SOUZA, 92 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NELSON DOS SANTOS, 62 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NOEL MACHADO MARTINS, 67 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NOELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, 65 anos. Data do Falecimento: 07/11/2026.
RITA DE FATIMA DA SILVA CRISPIN, 64 anos. Sepultamento: OUTROS. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ROZALINA MARTINS DE MELO, 81 anos. Sepultamento: PADRE ANCHIETA, 08/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
TERESA MARIA ROSA DOS SANTOS, 90 anos. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, 08/11/2026 às 14:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.
ZORAIDE TEIXEIRA DA SILVA, 54 anos. Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS, 07/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 07/11/2026.