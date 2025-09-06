Falecimentos em Curitiba: veja o obituário deste sábado

ABEGAIL ANGELICA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Filiação: ANTONIO MANCIO DOS SANTOS e MARIA ANGELICA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de setembro de 2025.
ADAIL DE OLIVEIRA BATAIELLO, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOSE BATAIELLO. Filiação: LUIS DE OLIVEIRA e ALBINA TRIVELATTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
ADAO LUIZ PIOVEZAN, 68 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: IDALINA DAS NEVES CORDEIRO PIOVEZAN. Filiação: LEVITO PIOVEZAN e TERESA FERNANDES PIOVEZAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
ADENIR PLANTES MACHADO, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: SCHIRLEI MARIA COUTO MACHADO. Filiação: ULISSES PLANTES MACHADO e MARIA BINDA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
ADILSON FERREIRA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PLINIO FERREIRA e NERCI LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DE IMBITUVA, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
ADIS DANIANSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DANIANSKI. Filiação: GIOCONDO DANIANSKI e ERMINDA LARGURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 15:00h.
ALEXANDRE APARECIDO COSTA, 50 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ELIANE COSTA. Filiação: OSMAR COSTA SILVA e DALVA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
ALICE ANTONIA DE CAMARGO LUZ DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON CAVALCANTE DA SILVA. Filiação: GERALDO VITAL DA LUZ e BRAZILICA DE CAMARGO LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
AMADEU DE OLIVEIRA LIMA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANA MARIA RICARDO. Filiação: VICENTE DE OLIVEIRA LIMA e ECILDA BOEIRA DA FONSECA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 11:00h.
ANA ROSA ZAHDI PESSUTI, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADELINO PESSUTI. Filiação: ABILIO ZAHDI e MARIA DE JESUS CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de setembro de 2025 às 14:00h.
APARECIDA SUELI ALVES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ALVES e VERGOLINA DE LIMA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 10:00h.
ARAILDE GONCALVES MEDEIROS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AILTON GILBERTO MEDEIROS. Filiação: JOAO MAIA GONCALVES e GILDA DIAS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
BENEDITA RODRIGUES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: HERMINIO GONCALVES DA SILVA e JOSEFA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 10:00h.
CARLOS CELESTINO DA ROCHA, 62 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: YOLANDA FARIAS DA ROCHA. Filiação: CARLOS NERI FERREIRA DA ROCHA e DOLORES MARIA FERRARINI DA ROCHA. Sepultamento: QUTRO BARRAS/PR, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
CAROLINA RUIZ DA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CELIO DONATO DA CRUZ. Filiação: JOSE RUIZ MORENO e IZOLINA COLTI GOLFETI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
CASTALIA MARIA NUNES DA CRUZ BACELAR, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RAYMUNDO JOSE DE ARAUJO BACELAR. Filiação: FERNANDO DANTAS DA CRUZ e YOLANDA NUNES DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 12:00h.
CATARINA MACHADO FAGUNDES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU FAGUNDES. Filiação: DORIVAL MACHADO FAGUNDES e ANGELICA BERTULA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 20:30h.
DANYELLE TOAZZA DE CESARO, 42 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO DE CEZARO e JOSANY MARIA TOAZZA DE CEZARO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELOY JAIRO BOMM, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA SONIA MARA HOFFMANN BOM. Filiação: SILFREDO ARNALDO BOMM e OLIVIA BOMM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 6 de setembro de 2025.
EMIDIA RAMOS DA COSTA, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO COSTA. Filiação: MAURICIO TERTULIBE DA COSTA e MARIA GERTRUDES DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
ERONI DE LARA DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS DE SOUZA. Filiação: ARNOLDO DE LARA e CARMELINA CARRARO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:00h.
FABIOLA CARLA COSTA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DA SILVA e OLAIDES PEREIRA COSTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de setembro de 2025 às 10:00h.
FLORI DUTRA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IGNEZ MARIA DOS REIS. Filiação: CLAUDINO DUTRA DA SILVA e LUIZA IZOLINA O DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 11:00h.
GORETE TORQUATO, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: FRANCISCO TORQUATO e DORVALINA DE SOUZA TORQUATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
HADASSA SOUSA OLIVEIRA, 1 ano(s). Filiação: ALAN SILVA OLIVEIRA e RAYANA SOUSA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE BARREIRINHAS – MARANHAO, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.
IRAI LAMOUNIER, 65 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: ADAIL LAMOUNIER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
IRE ISABEL FORNECK CANSIAN, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO CANSIAN. Filiação: ALOYSIO FORNECK e JENNY WALLY POHL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 7 de setembro de 2025 às 15:00h.
IVANILDE FORTUNA CUBAS, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EMILIO VARTES DE LIMA CUBAS. Filiação: SERGIO LUPATO FORTUNA e TEREZA LUPATO FORTUNA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de setembro de 2025.
JEFFERSON MENDES, 47 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDIR LUIZ MENDES e OLIDIA MARIA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOAO BATISTA PINTO, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CECILIA MADALENA PINTO. Filiação: VALDOMIRO PINTO e OLIVIA FERREIRA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:30h.
JOAO JOSE VIEIRA RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NATALINA ZUCARELLI RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO e BERNARDINA VIEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de setembro de 2025.
JOSE DE ARRUDA SOUZA, 76 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: EDI DOS SANTOS SOUZA. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES DE SOUZA e MARIA ARRUDA DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 6 de setembro de 2025.
JOSE LEOCADIO PADILHA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: REINALDO PADILHA e MARIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOSENOM LOPES BARRA, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: EDEMARA LOPES DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: MARCELINO LOPES BARRA e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
JULIO CESAR AVILEA AVILES, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: YORLADYS DELVALLE UGARTE CAMPOS. Filiação: JOSE CLEMENTE AVILA e EDUARDA FLORENCIA AVILES DE AVILA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
LAURO BATISTA FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CENI MOREIRA FERREIRA. Filiação: JOAO FERREIRA e EDELVINA BATISTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
LEONIR PINHEIRO DO CARMO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DEOLINDO PINHEIRO DO CARMO. Filiação: ABRAHAO PINHEIRO DA VEIGA e VENINA CONRRADO DA VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 09:30h.
LUIZ ARISTIDES OLIVERI, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ARISTIDES JUNIOR e PEDRA OLIVERI. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 6 de setembro de 2025 às 10:00h.
MANOELINA KINUPP DE AMORIM, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVINO DE AMORIM. Filiação: EUGENIO KINUPP FILHO e MARIA INACIA VALENTIM. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARCELO WESCHER CURY, 51 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: SERGIO MARCOS SOUZA CURY e SILVIA ISABEL WESCHER CURY. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARCO ANTONIO LAPKOSKI, 57 ano(s). Filiação: GERALDO MARCOLINO LAPKOSKI e ODETTE PEGORARO LAPKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO CARDOSO. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ELZA TEIXEIRA DO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 15:30h.
MARIA ENI DAVIES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL JOSE DAVIES. Filiação: ANDRELINA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 10:30h.
MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE OILIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: AROLDO GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: EUCLIDES DE ALBUQUERQUE e ROSA JUNGBLUT DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA MARLENE PEREZ CARISSSIMO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO CARISSIMO. Filiação: JOSE LUIZ PEREZ e APOLONIA ESTAEL IFRAN PEREZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA TEREZA SOMAVILLA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO SOMAVILLA e ANGELA DAL CHIAVON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 09:00h.
MICHAEL MARCONDES STYGAR, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Cônjuge: GISELE GONCALVES STYGAR. Filiação: ANTONIO STYGAR e ROSEMARY MARCONDES DO ESPIRITO SANTO STYGAR. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
NEFER TEIXEIRA SOBRINHO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JUDITE DA SILVA TEIXEIRA. Filiação: DJALMO TEIXEIRA e DOMINGA TEIXEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 6 de setembro de 2025.
ODILA MARIA CARISSIMI, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO CARISSIMI e JACOMINA FANTIN CARISSIMI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
OTACILIO LUIZ MACHADO, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARILDA FERREIRA MACHADO. Filiação: DIONIZIO LUIZ MACHADO e CECILIA PEREIRA DOS PRINDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 12:00h.
PHILOMENA BARBARA AUGUSTO, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EURICO AUGUSTO. Filiação: JOAO ZEGLIN e FRANCISCA ZEGLIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de setembro de 2025 às 11:00h.
REGINA CELI VOLKMAN, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DA CONCEICAO VOLKMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de setembro de 2025.
REGINA TRANCOZO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL BARTCHECHN e ESCOLASTICA BARTCHECHN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 6 de setembro de 2025.
ROSANE DE FATIMA HECHT, 66 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ROSELMIRO MOACYR HECHT e AVANY RODRIGUES HECHT. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 15:00h.
STEPHANY CAROLINA DA SILVA, 26 ano(s). Filiação: ROBSON ALCANTARA DA SILVA e MIRIAN ROCHA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 6 de setembro de 2025.
TEREZINHA DE LOURDES BATISTA FARINHUKE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEWTON ALVES BATISTA e SILVIA CARNEIRO BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO RETIRO, sábado, 6 de setembro de 2025.
THEREZA ALONCO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA. Filiação: MANOEL ALONCO e DONARIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
YAGO PIMENTEL BATISTA BIM, 2 ano(s). Filiação: MICHELE PIMENTEL BATISTA BIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
ZELIA CORREIA PORCELLI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANATANAEL PORCELLI. Filiação: MANOEL CORREIA DE MELO e JOSEFA TEODORA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.