Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste sábado (15)

Alberto Layher, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: David Layher e Otília Pauly Layher. Sepultamento ontem.

Alecir Vieira Villani, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Zefredo Vieira e Amália Vieira. Sepultamento ontem.

Amilton Dias Mendes, 68 anos. Filiação: Ageu Angelino Mendes e Elsa Dias Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Rosa Martins, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Antônio Martins e Maria Glória de Jesus. Sepultamento ontem.

Angelina Schuliz Blaskowski, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Schuliz e Imira Schuliz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela do Cemitério Colônia Murici São José dos Pinhais.

Antônio Joaquim do Nascimento, 76 anos. Profissão: servente. Filiação: Joaquim Luiz do Nascimento e Maria Inácia do Nascimento. Sepultamento ontem.

Benedito Araszevski, 92 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Araszevski e Margarida Araszevski. Sepultamento ontem.

Bruno Henrique Félix, 20 anos. Filiação: Zilda Aparecida Félix. Sepultamento ontem.

Carlos Nicola Balsano, 76 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Giuseppe Balsano e Alberta Corich. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Carlos Pedro de Souza, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Aniceto de Souza e Maria Guilhermina de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dagmar Therezinha Faraco Basso, 93 anos. Filiação: Olmiro Faraco e Belmira Bellin Faraco. Sepultamento ontem.

Douglas Sdroievski, 30 anos. Filiação: Edison Luiz Sdroievski e Mirian Taborda de Lima Sdroievski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Eladio José Nardi, 75 anos. Filiação: Alberto Nardi e Pasqualina Tomazi Nardi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eloy Fassi Casagrande, 88 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Fassi Casagrande e Amália Fassi Casagrande. Sepultamento ontem.

Ernesto Annemann, 63 anos. Filiação: Guilherme Ernesto Annemann e Maria da Luz Taverna Annemann. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Henrique Hubner, 78 anos. Filiação: Carlos Hubner e Catharina Hubner. Sepultamento ontem.

Gomercindo Dalcanal, 70 anos. Filiação: Frederico Dalcanal e Miguelina Dalpicol Dalcanal. Sepultamento ontem.

Hilda Manica, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Verginio Manica e Inês Bonfanti. Sepultamento ontem.

Hilda de Paula Freitas da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silva Freitas e Lídia de Paula Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Idalina Martins da Silva, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Affonso Martins e Manoela Ocanha. Sepultamento ontem.

Ires Salvador Santi, 77 anos. Filiação: Constante Santi e Maria Santi. Sepultamento ontem.

Isair Hack Júnior, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Isair Hack e Verônica Hack. Sepultamento ontem.

Jailton Rogério Barbosa Marinho, 43 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Orlando José Silva Marinho e Ermelinda Barbosa Marinho. Sepultamento ontem.

Jesimara Correa, 36 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Dorandino Correa e Maria José Pereira Correa. Sepultamento ontem.

João Baumgartner de Assumpcao, 69 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Rodrigues de Assumpcao e Rosália Rodrigues de Assumpcao. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Mangger, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: João Pedro Mangger e Josefina Pereira. Sepultamento ontem.

José Aparecido da Costa, 60 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Expedito Emiliano da Costa e Jandira Chaves da Costa. Sepultamento ontem.

José Ayres Filho, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ayres e Pedrina Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Delgado da Silva, 94 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Delgado da Silva e Júlia Ternupinski. Sepultamento ontem.

José Onofre dos Santos, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Ribeiro dos Santos e Ernesta Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Leocadia Wsolek, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Prorok e Catharina Prorok. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Lourdes Sueli de Souza, 76 anos. Filiação: Lúcia H Vera de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luzia Apolônia Feliczaki, 67 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Carlos Feliczaki e Izabel Feliczaki. Sepultamento ontem.

Manoel Francisco Teiceira Filho, 67 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Manoel Francisco Teixeira e Jovelina Ornelas de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Marcos Rodrigo Fuim, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre Fuim e Maria Aparecida Soares Fuim. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Oliveira, 55 anos. Filiação: Antônio Oliveira e Olinda Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Maria Luíza de Oliveira, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Timoteo de Oliveira e Lourdes Divina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Pedra da Silva Iongblod, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Miguel da Silva e Maria Rita da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Monteiro Paixão, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Monteiro e Maria Elisia Marcal. Sepultamento ontem.

Nahir Casagrande Palu, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Casagrande e Albina Casagrande. Sepultamento ontem.

Nely Sampaio Gomes, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Anesclaro Sampaio e Maura Rosa Sampaio. Sepultamento ontem.

Neuza de Oliveira Lima Sampaio, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mauro de Oliveira Lima e Maria Soledade de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Oseas Chagas, 86 anos. Profissão: servente. Filiação: Etelvino Chagas e Maria Chagas Mendonça. Sepultamento ontem.

Otávio Wolny Pinheiro, 63 anos. Profissão: assessor(a) jurídico. Filiação: João Perroni Wolny e Cordolina Miranda Pinheiro. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Garzuze, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Garzuze e Josefa Martins do Nascimento. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Fernandes Nabarro, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Cristovom Fernandes Nabarro e Maria Tereza Marchi Fernandes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Pedro Lopes Simões, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Liberato Lopes Simões e Maria Cardoso Simões. Sepultamento ontem.

Roberto Specato, 67 anos. Profissão: taxista. Filiação: Luiz Specato e Deolinda Specato. Sepultamento ontem.

Sandra Mari Souza dos Santos, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Souza e Maria Vergelina Loof Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Matinhos -PR, saindo de Borda do Campo – São José dos Pinhais.

Sebastião Porfírio, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Vilande Porfírio e Helena Porfírio. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela no Tranqueira.

Sílvia de Fátima Cordeiro, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Quintino Cordeiro e Vicentina Rodrigues Cordeiro. Sepultamento ontem.

Solange Cristina de Oliveira, 55 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Maria de Lourdes Oliveira. Sepultamento ontem.

Tereza Pinto Ferreira, 82 anos. Filiação: Levino Pinto e Maria Nunes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Tereza Wotcoski Basso, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Wotcoski e Cenceicao Fr Lara Wotcoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Tiago Schwendtner dos Santos, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eronildes Pereira dos Santos e Márcia Schwendtner dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Memorial Curitiba.

Ugo Guttierrez, 89 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Guttierrez e Izaltina de Almeida. Sepultamento ontem.

Valdir da Silva, 72 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: João Ribeiro da Silva e Anália Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Vanil Aparecida da Silva Prado, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Deolindo Aparecido da Silva e Geralda de Oliveira e Silva. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Soares Teixeira, 78 anos. Profissão: redator(a). Filiação: Aldano Ribeiro Nogueira Soares e Stela da Costa Pereira Soares. Sepultamento ontem.

Yoshio Sumita, 89 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Seisaburo Sumita e Kuni Sumita. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Zeli de Lima Ferreira da Luz, 66 anos. Filiação: José de Lima Ferreira e Maria de Lima Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Templo Espirita União e Vitória.

