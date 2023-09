Adenilson José dos Santos de Almeida, 39 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Pedro Castilhos de Almeida e Ivanira dos Santos de Almeida. Sepultamento ontem.

Agostinho Lopes Santana, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorge Lopes Santana e Antônia Alves Silveira. Sepultamento ontem.

Anna Maria dos Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Silvestre Teixeira e Francisca Emília de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Lovanir Cardoso, 84 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Octávio Cardoso e Rachel Cardoso. Sepultamento ontem.

Avany Malucelli Andersen, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Malucelli e Archangela Grossi Malucelli. Sepultamento ontem.

Carlos José da Silva, 76 anos. Filiação: Lourenço José Rosa e Castorina Ribeiro Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Carlos Roberto Cordova Gonçalves, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ismael Jacomel Gonçalves e Maria Jurema Mendes de Cordova Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Carlos Roberto Ivanoski, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Ivanoski e Hermínia Oltmann Ivanoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal Boqueirão.

Carmem Rempel, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Pombeiro e Agostinha Alves da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Cicera da Silva de Sousa, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira da Silva e Maria Júlia da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ebe Gonçalves, 85 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio Francisco Gonçalves e Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Emílio Cardozo, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tercílio Cardozo e Lídia Bertolino Cardozo. Sepultamento ontem.

Eurides Salles de Morais, 62 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Antônio Salles de Morais Filho e Zilda Ferreira de Morais. Sepultamento ontem.

Everton dos Santos Ribeiro, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amadeu Ribeiro e Marilza dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Fátima Cusmanich, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felipe Cusmanich e Niria Flaminia Mena de Cusmanich. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Felipe da Silva Rubini Pereira, 19 anos. Profissão: servente. Filiação: Ewerton Rubini Pereira e Roselaine da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Frederico Ferreira de Lima, 85 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Luiz Ferreira de Lima e Maria de Andrade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Geralda Cândida dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isidoro José Francisco e Maria de Lourdes Pena. Sepultamento ontem.

Gilberto Trizote Gomes, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Gomes e Lourdes Aparecida Trizote. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal de Campo Laqrgo.

Hilda Santos de Lima, 88 anos. Filiação: Sebastião Silva Santos e Anna Silva Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Idalina Dias da Silva, 86 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Dias da Silva e Francisca Dias de Souza. Sepultamento ontem.

Ivone de Fátima da Silva Czekay, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zeferina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

João Rugeri, 68 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Rogeri e Antônia Moreti Rogeri. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Municipal do Boqueirão..

José Celio da Silva, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Donato da Silva e Delia Machado da Silva. Sepultamento ontem.

José Jeronimo da Silva, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João José da Silva e Fermina Gonçalves da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

José Laurici Saldanha, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Borges Saldanha e Azelinda Saldanha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Josefa de Carvalho Faria, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Homero Zuquer e Olivia de Carvalho. Sepultamento ontem.

Juarez Antônio Prestes, 73 anos. Filiação: Pedro Ferreira Prestes e Maria Ester Prestes. Sepultamento ontem.

Júlio Mortche Rotenberg, 89 anos. Filiação: Max Rotenberg e Clara Paciornik Rotenberg. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Israelita Umbará, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Leandro Ferreira da Silva, 37 anos. Profissão: garçom. Filiação: Pedro Ferreira da Silva e Vera Lúcia Lellis de Souza da Silva. Sepultamento ontem.

Lory Lilian Vicentini, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Kurt Guilherme Herrmann e Floriza Herrmann. Sepultamento ontem.

Lucas Mendes Cavalcanti, 22 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Luiz de Lima Cavalcanti e Diana Mendes de Freitas. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Teixeira Pinto, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Darcy Teixeira Pinto e Eloy Terezinha Piccoli Pinto. Sepultamento ontem.

Marcos Roberto Barbosa, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Graceu Barbosa e Elza Bueno de Souza Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Maria Damalia da Luz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mateus e Damalia Mateus. Sepultamento ontem.

Maria Luzia Gilbert, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Margarida Hoffmann. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ruhr, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ângelo de Santa Clara e Maria Conceição de Souza Santaclara. Sepultamento ontem.

Miguel Braz da Silva, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lúcio Braz da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Milton Pimenta, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Arlindo Pereira Pimenta e Anália de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nilda Lage de Oliveira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião da Costa Lage e Virgínia Augusta Oliveira. Sepultamento ontem.

Nilton Picheth, 90 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Flávio Picheth e Odete César Picheth. Sepultamento ontem.

Olinda Silveira Pereira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Silveira e Maria Dias Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osmar Zardo, 92 anos. Filiação: José Zardo e Leonor Zardo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Otília Mulke, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Pedro Mulke e Jandira Luiz Mulke. Sepultamento ontem.

Pablo Mateus Leme, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Agna Aparecida Leme. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Ferrari de Souza, 67 anos. Filiação: Vardovil Otávio de Souza e Albertina Ferrari de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Sebastião Marques, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lazara Ancanjo Marques e Lazara Arcanjo Marques. Sepultamento ontem.

Segismundo Kobylanski, 92 anos. Profissão: projetista. Filiação: Cyrilo Kobilanski e Ludevica Kobylanski. Sepultamento ontem.

Sidnei Pereira Júnior, 32 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sidnei Pereira e Lione Daron Kurpel. Sepultamento ontem.

Teresinha de Jesus Muller de Paula, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hercilio Muller e Olga Kastner Muller. Sepultamento ontem.

