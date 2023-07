Alice Bomfim de Gois dos Santos, 4 anos. Filiação: Tiago André dos Santos e Deise Bomfim de Gois. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio dos Santos Ferreira, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Setembrino Ferreira e Maria dos Santos Ferreira. Sepultamento ontem.

Ariete Ursulina dos Santos Mazalli, 74 anos. Filiação: Affonso Braz dos Santos e Maria Madalena dos Santos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Carlos Augusto Martins Ribas, 63 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Morel Marcondes Ribas e Maria Nincia Martins Ribas. Sepultamento ontem.

Christina Pilz Jorge de Andrade, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pilz Filho e Edwirges Pilz. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Cidionir Ferreira Massaneiro, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria de Lourdes Massaneiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Monte das Oliveiras.

Débora Saraiva, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gregório Saraiva e Anadir Saraiva. Sepultamento ontem.

Dina Aparecida Neves, 61 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Antônio Neves e Dalila Gonçalves Neves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Jardim da Saudade.

Edite Heinrichs, 70 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Jacob Neufeld e Anna Neufeld. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonitas no Boqueirão.

Elaine Sousa da Silva Hunof, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Júlio da Silva e Ana Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Eolanda de Lara, 66 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Júlio de Lara e Rosa de Lara. Sepultamento ontem.

Estevo Romanovski, 73 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Bronislau Romanovski e Madalena Jientara Romanovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Florentina Biernascki Gerake, 51 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Leonardo Gerake e Sophia Biernascki Gerake. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bateias, saindo da Capela Municipal de Bateiraias.

Floresval Guimarães Pinto, 85 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Benedito Gabriel Pinto e Antônia Franco Guimarães. Sepultamento ontem.

Gabriel Aparecido Real Prado Oliveira, 2 dias. Filiação: Jhony Artemio Souza Prado e Jéssica de Oliveira Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede.

Giselda Martins Fadanni, 68 anos. Filiação: Reyly Martins e Gisela Kucker Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Glauco Lima Gomes, 39 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Danilo Gomes e Márcia Lima Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Hiroko Sakamoto, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Choji Baba e Shigeyo Baba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Igreja Evangélica Holiness de Curitiba.

Iolanda Cardoso, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Augusto Cardoso e Luíza Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritbaPR.

Izabel Alves de Souza, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves da Silva e Sebastiana Paulina da Conceição. Sepultamento ontem.

João Maria Alves Carneiro, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luciano Alves Carneiro e Maria José Pinto da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Luto Curitiba.

Joares Silvestrin, 67 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alcides Silvestrin e Maria Tereza Silvestrin. Sepultamento ontem.

José Milton Bastos Aresta, 75 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Milton da Fonseca Aresta e Áurea Bastos Aresta. Sepultamento ontem.

José Siqueira Sobrinho, 83 anos. Profissão: agente. Filiação: Benedito Cândido Siqueira e Maria José de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Kovilakathu Raman Karunakaran Nair, 90 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Nair Kovilakathu Raman e Nair Bhargaviamma Raman. Sepultamento ontem.

Laudelina Barbosa de Melo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Barbosa de Melo e Olímpia Guimarães. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Campo Mourão (Alto Boqueirão).

Lauro Gomes da Rosa, 64 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Horácio Gomes da Rosa e Ana Maria de Jesus da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Leodarci de Mello, 78 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Adão de Mello e Alminda de Mello. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo de Igreja Quadrangular de Campo Magro.

Lourival Przybyloviecz Batista, 60 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Aristides Dias Batista e Izabel Przybyloviecz Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Aparecida Batistella Pezoti, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Batistela e Amélia Pivoto Batistela. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Maria Nelci Alves, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Rodrigues Alves e Antoninha Pereira Alves. Sepultamento ontem.

Maria da Trindade Cardoso, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Cardoso e Maria Augusta Soares Cardoso. Sepultamento ontem.

Marlene de Oliveira Pereira, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eurides Cândido de Oliveira e Edir Jambiski de Oliveira. Sepultamento ontem.

Mauro Araújo Brandão, 82 anos. Filiação: Dorival Artigas Brandão e Maria da Luz Araújo Brandão. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Mohamad Ismail Razzak, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ismail Razzak e Fatmeh Marda. Sepultamento ontem.

Nivaldo dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octávio Alfredo dos Santos e Osnilda Zanotto Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Olinda Maria dos Reis Rodrigues, 81 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João José dos Reis e Antônia Maria Palma. Sepultamento ontem.

Oliria de Carvalho da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Lina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal Boqueirão 01 CuritibaPR.

Orlando Barbosa, 77 anos. Profissão: cobrador. Filiação: Pedro Barbosa e Amantina Maria de Carvalho. Sepultamento ontem.

Osmar Cardoso Rolim, 66 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Adelino Boff Rolil e Maria Inácia Cardoso Rolim. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo de Câmara Municipal de Quitandinha.

Osnir Fritzen, 66 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Lúcio Fritzen e Maria Helena Fritzen. Sepultamento ontem.

Pedro Paulo Tessaro, 94 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Reinaldo Tessaro e Ângela Maestrello Tessaro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ramon Gomes Correa, 70 anos. Filiação: Fernando Gomes Correa e Gild Maia Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Municipal Santa Cândida.

Rildo José Alves de Albuquerque, 46 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Severino Lopes Albuquerque e Áurea Barbosa Albuquerque. Sepultamento ontem.

Rosiney Marilu de Lazzari, 67 anos. Profissão: economista. Filiação: Raimundo de Lazzari e Mercedes Martins de Lazzari. Sepultamento ontem.

Ruth Ingeborg Schuetz Pinto, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Willy Bruno Schuetz e Josefina Schuetz Prix. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Sami Jamil Farhat, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jamil Mahomoud Farhat e Agail de Souza Farhat. Sepultamento ontem.

Sebastião Correia dos Santos, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Domingos Correia dos Santos e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Boa Vista.

Simone Gomes da Silva, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Gomes da Silva e Meire Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja do Ministerio Livre / Uberaba.

Sylvio da Silva Moura, 93 anos. Profissão: engenheiro(a) telecomunicações. Filiação: Custodio Alves de Moura e Carolina Moreira da Silva Moura. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Onix.

Terezinha Andrade dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ferreira de Andrade e Margarida Chaves de Andrade. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Sala Manaca/memorial de Luto.

Valdomiro Souza Stefanes, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ermelino Antunes Stefanes e Maria Dautina Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Missionário Boqueirão.

Valentina da Silva Vaz, 1 dias. Filiação: Bruno Silva Vaz e Nadynne Heloiza da Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Venina Cardoso dos Santos, 75 anos. Filiação: Antônio Cardoso Neto e Elisa Martins da Conceição. Sepultamento ontem.

Zeferina de Almeida, 90 anos. Filiação: José de Almeida e Maria Silveira. Sepultamento ontem.

