Abigail Costa Raymundo, 84 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Manoel Clementino da Costa e Cezarina Brisola da Costa. Sepultamento ontem.

Adahir Leônidas Nascimento, 85 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Leônidas e Ivaldina Leônidas. Sepultamento ontem.

Ageraldo Bernardino dos Santos, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Cristiano Bernardino de Jesus e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Airton Martins, 72 anos. Profissão: grafico. Filiação: Osvaldo Julião Martins e Maria Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Alicio Spiassi, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Spiassi e Divina de Camargo Spiassi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Cristina Costa Rosas, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Costa Rosas e Laura Costa Rosas. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Pereira Dalpra, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Faustino Dalpra e Maria Pereira Dalpra. Sepultamento ontem.

Antônio Ribas Lopes, 91 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Angelino Lopes e Juvelina Lopes. Sepultamento ontem.

Antônio Sérgio Rodrigues, 64 anos. Profissão: arte finalista. Filiação: Sérgio Rodrigues e Else Luz Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ary Brandini, 66 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Dionísio Brancini e Elide Pelegrini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal de Santa Cândida.

Benjamim de Franca, 73 anos. Filiação: José Fr Franca e Serafina Bofim Franca. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal São Sebastião, saindo de Igreja Evangélica Assembleia Deus – Bairro Alto – Curitiba.

Benjamin de Souza Rausis, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: David Rausis e Ernestina de Souza Rausis. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Cemitério São Gabriel.

Carlos Rodrigo de Souza, 47 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Terezinha de Souza Cidral. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Carmen Lúcia Ferreira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damazio Ribeiro Pinto e Celina Borges Pinto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Carolina Santos Lima, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira Bueno e Maria da Conceição Bueno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Christovam Lopes Campos Filho, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Christovam Lopes Campos e Orlandina Lopes. Sepultamento ontem.

Diego de Paiva Pontes, 30 anos. Profissão: servente. Filiação: José Darcy Pontes e Sônia de Paiva. Sepultamento ontem.

Dolores Vaz do Nascimento, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Deonisio do Nascimento e Dulcilia Vaz do Nascimento. Sepultamento ontem.

Edezilda Bahr Stopinski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Bahr e Cecília Bahr. Sepultamento ontem.

Edileuze Barbosa de Souza Correia, 51 anos. Profissão: representante. Filiação: Paulo Camilo de Souza e Maria do Rocio Barbosa de Souza. Sepultamento segunda-feira, 7 de agosto de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Edilia Jatczak, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Jatczak e Sofia Jatczak. Sepultamento ontem.

Edison Carlos de Faria, 52 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Salvador Santana de Faria e Cecília Terencio de Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Edvaldo Casimiro da Silva, 60 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: José Casimiro da Silva e Consuelo de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Emilly de Paula Mattozo, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Fernando Castro Mattozo e Crislaine de Paula Santos. Sepultamento ontem.

Enizete Lopes Mendes, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Gonçalves Mendes e Maria Lopes Mendes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Felipe Camargo de Souza Santos, 36 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Othon Moraes de Souza Santos e Rogeria Medeiros Camargo de Souza Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Filomena Barboza, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Luiz Hipolito Barboza e Clara dos Santos Barboza. Sepultamento ontem.

Francisco Antônio Schwartz, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Oswaldo Schwartz e Jacira Novakoski Schwartz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gabriel de Souza Gonçalves, 25 anos. Filiação: Fernando José de Miranda Gonçalves e Celiane Pereira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais.

George de Albuquerque Maximino, 58 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Edvaldo Maximino e Expedita Maria da Aparecida de A Maximino. Sepultamento ontem.

Horandina Ribeiro, 91 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Augusto Feliciano Ribeiro e Sergina Alves. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jeambert Giacomoni, 49 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Selestino Giacomoni e Maria Marlu dos Santos Giacomoni. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Augusto Ciniello, 64 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Francisco Hermínio Ciniello e Elvira Barbosa. Sepultamento ontem.

Joel Eugênio Ferreira, 70 anos. Filiação: Geraldo Ferreira e Bernardina Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jonas Kuster Bueno, 71 anos. Filiação: José Machado Bueno e Francisca Kuster Bueno. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Castro, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Castro.

Josefina Greski, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Greski e Verônica Greski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Juarez Machado, 87 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Machado e Francisca Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Kiyoko Maeda Marsoleki, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Takeshi Maeda e Yoshiko Namizaki Maeda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Lotario José Senn, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lourival Moreira Senn e Nelcinda Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Lucimara Honório Vicente, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Honório e Luci Bettinardi Honório. Sepultamento ontem.

Lucy Zanetti de Souza, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Zanetti e Luíza Travisan Zanetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Luiz Dolores Garcia, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Dolores Garcia e Idalina de Castro Garcia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Manoel Kaseker, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Kaseker e Aurora Kaseker. Sepultamento ontem.

Marcimir da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco da Silva e Maria dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Arlinda de Jesus de Souza, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo José de Jesus e Sebastiana Braz de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Maria Izabel da Rocha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Firmo da Rocha e Maria Helena da Luz Rocha. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Maria Lydia Cavalheiro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano de Oliveira e Erotides Neves de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Maria Nazareth Ramos Maia, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hildebrando Ramos e Olindina da Silva Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maria Salete Dias de Almeida Gatti, 68 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Alberto Poli Gatti e Lazara Dias Gatti. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Carvalho, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Leonel de Carvalho e Conceição da Rosa Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Michel Ahalom Yunes, 44 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Naym Yunes e Marly Maria Weber. Sepultamento hoje, Definir, saindo de local a ser designado.

Nelzita Ozeicka, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ozeicka e Augusta dos Passos Ozeicka. Sepultamento domingo, 6 de agosto de 2023 às 15hh, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Norberto Gastão Toedter, 94 anos. Profissão: escritor. Filiação: Carlos Toedter e Anna Shulz Toedter. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Osmar Malschitzky Filho, 70 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Osmar Malschitzky e Angelina Amin Malschitzky. Sepultamento ontem.

Ottilia Rosa Dorigo, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Scremin e Mariana Scremin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Pedro da Costa, 89 anos. Filiação: Manoel Costa e Maria da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Rafael Naumes, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Naumes e Helena Montes Naumes. Sepultamento ontem.

Renata de Lima Villen, 34 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Villen e Cássia Fernanda de Lima Villen. Sepultamento ontem.

Renato da Silva, 42 anos. Filiação: Maria Bernadete Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rian Vinícius Siqueira Pereira, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moisés das Virgens Pereira e Elisângela Dolores Siqueira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Romeu Carlos Aleixo, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ferdinando Aleixo e Regina Massuquetto Aleixo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela do Cemitério Ferraria (Campo Largo).

Suse Janzen de Penner, 83 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Franz Janzen e Helena Janzen. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Witmarsun, saindo de Igreja Capela Palmeiras.

Vera Lúcia Stival, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Stival e Iolanda Silva Souza Stival. Sepultamento ontem.

Vivaldo Brito de Oliveira, 74 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Brito de Oliveira e Juvenilia Lira dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda/ Almirante Tamandaré.

