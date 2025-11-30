Falecimentos em Curitiba: veja o obituário deste domingo

CESLUAVA ARACHESKI KUCZERA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO KUCZERA. Filiação: ANTONIO ARACHESKI e HELENA ARACHESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
DENISE SANTOS ZANARDINE, 35 ano(s). Filiação: CESAR VIEIRA ZANARDINE e IRENE ESCANDIEL DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 30 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
ESMELIA CLARINDO, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: BARNABE FRANCISCO ANTONIO. Filiação: JOSE CLARINDO e ANA LUIZA CLARINDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
ESTER STIVAL, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO STIVAL. Filiação: JULIO BARBOSA e MARIA JULIA BUCK BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 30 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
GERALDO DE ARAUJO NUNES, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: GERALDA DE MOURA NUNES. Filiação: SEBASTIAO NUNES DA CRUZ e TEREZINHA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 30 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
IRIS EPPINGER, 79 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: MANOEL EPPINGER e ELZA EPPINGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
JAIR SOARES DE FARIAS, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ZEFERINO SOARES DE FARIAS e AVELINA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
JOSE PEDRO ALVES DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA ALZENI DE PAULA TEIXEIRA SANTOS. Filiação: JOAO MARIA COLACO DOS SANTOS e ZEFERINA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
JOSE RENATO LIMA STEFF, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSELI ALMEIDA FERREIRA STEFF. Filiação: LEONARDO STEFF e BENEDITA COLACO FERNANDES. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
JOSE VOLTAIR DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: CLEONICE RODRIGUES OLIVEIRA. Filiação: GERALDO JOVINO DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
LUIS BARBOSA SOARES, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NATALIA DE JESUS VIOLA SOARES. Filiação: JOSE BARBOSA SOARES e AMELIA PRAXEDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 30 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
LUIZ CARLOS DIAS LACERDA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA TEIXEIRA LACERDA. Filiação: GILBERTO LACERDA e ISAURA DIAS LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: CASTURINA FRONTOR MACHADO DE LIMA. Filiação: VASSILIO SOARES DE LIMA e MARIA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
MANOEL GONCALVES BARBOSA, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: MIGUEL BARBOSA e RAMIRA GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA – LAPA/PR, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
MARIA DE LOURDES ZINK, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRENC ZINK. Filiação: NOA CONSTA e EUDOCIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
MARIA DE LURDES DA COSTA, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PAULO LAURIANO DA COSTA. Filiação: JOAQUIM GOMES FERREIRA e MARIA DE AZEVEDO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
NELSON FARIAS, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO INACIO DE FARIAS e MARIA VITALINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
PANDIA ALEXANDRE MEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: PATRICIA H MEIRA. Filiação: AMADEU D SOUZA MEIRA FILHO e MARILENE RODRIGUES MEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
RODRIGO SAVIANI LEMOS, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SONIA REGINA LEMOS. Filiação: LAURO LEMOS e ENEDINA SAVIANI LEMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de novembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
ROSECLEIA ALVES LOPES, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MAURO LOPES. Filiação: JOAO ALVES e MARIA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 30 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
SAMILHA PEREIRA ALFANIO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO ALFANIO. Filiação: JUVENAL JOAQUIM PEREIRA e ELENA ELIAS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 30 de novembro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
VIVIANE DO ROCIO DA CONCEICAO BACHEGA, 50 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: EDINALDO BACHEGA. Filiação: MELQUIDES JOSE DA CONCEICAO e TEREZA UKOSKI DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 30 de novembro de 2025 às 12:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.