Aguimar Leopoldo Vaz de Oliveira, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Aguinaldo de Oliveira e Guilmariza Ferreira Vaz de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Antenor Bertao Farias, 82 anos. Filiação: Ângelo Farias e Joaquina Bertao Farias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Antônio Carlos de Oliveira Almeida, 49 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Almeida e Adélia Ferreira de Oliveira Almeida. Sepultamento quarta-feira, 28 de junho de 2023 às 10hh, Campo da Saudade de Bragança Pa, saindo da Capela Cemitério Campo da Saudade de Bragança Pa.

Arivaldo Rodrigues do Couto, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Izauro Rodrigues de Couto e Angelica Gaviliki. Sepultamento ontem.

Cecília Pereira, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Fernades e Rosalina Alves Correia. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Claudinei Martins, 52 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Vicente Martins e Maria Dolores Martins. Sepultamento ontem.

Domingos Sérgio Barreto da Silva, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Vieira da Silva e Ester Freitas Barreto da Silva. Sepultamento ontem.

Elizabete da Silva dos Santos, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaop Custodio da Silva e Vergínia Toledo da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Ernani Spercoski, 75 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Orlando Riva Spercoski e Maria Hildegard Spercoski. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Fábio Paz de Camargo, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Paz de Camargo Neto e Raquel Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Fausto Auf Der Strasse, 91 anos. Filiação: Wily Auf Der Strasse e Remedios Auf Der Strasse Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Genilda Alves Costa dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Costa e Josina Correia Costa. Sepultamento ontem.

Guilherme Arvelino dos Santos, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arvelino dos Santos e Rosemira da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Guiomar Martins Paranhos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor de Souza Martins e Maria Celeste Martins. Sepultamento ontem.

Isaias de Oliveira Fonseca, 53 anos. Filiação: João de Oliveira Fonseca e Elci Belo de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ivalci Silva Barbbosa, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Lisboa Fontes e Amabilia Silva Fontes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Jane Salete Glienski, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Anacleto Glienski e Regina Glienski. Sepultamento ontem.

João Luiz Cavichiolo, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Leone Cavichiolo e Judith Tosato Cavichiolo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela 1ª Igreja Quadrangular.

Joaquim Alves Dias, 82 anos. Profissão: taxista. Filiação: Jaoo Alves Dias e Francisca Maria da Luz Dias. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Jonathan Luís Chaves, 29 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Sérgio Luiz Peisker Chaves e Juquiara Moreira de Matos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Cemitério Municipal do Boqueirão.

Jorge Luiz Padilha, 70 anos. Filiação: Eudocia Padilha. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Batista de Oliveira, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Aniceto de Oliveira e Helena Severiana de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Claro da Costa, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Alves da Costa Filho e Maria Claro da Costa. Sepultamento ontem.

José Mitkowski, 78 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Estenislau Mitkowski e Petronela Mitkowski. Sepultamento ontem.

Jucilene Castorina Korso, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alceu Korso e Tereza Aparecida Madureira. Sepultamento ontem.

Leonice Ferreira Bandeira, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira e Adelaide Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Margarida Giacomet de Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Giacomet e Maria Seben Giacomet. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Maria Apparecida Franca, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alipio Franca e Ângela Franca. Sepultamento ontem.

Maria Delfina Walter dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Walter e Rosa Afonso Walter. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Maria Ferreira dos Santos, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Ferreira Filho e Rosa Maria Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Dalmoro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joventino Pereira e Maria Antônio Pereira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria de Lourdes da Silva Ramalho, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Anisceto Mendes da Silva e Maria Ferrazie Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Mello, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Silvano de Mello e Mazilia Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Michelli da Silva Moraes, 45 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Florindo Paz de Moraes e Rosa da Silva Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osvaldo Dratch, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Dratch e Cláudia Corduliam Dratch. Sepultamento ontem.

Ozeias Ferreira da Costa, 5 anos. Filiação: Jeovane da Costa Silva e Fabiana Ferreira Rodrigues. Sepultamento terça-feira, 27 de junho de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Raynne Eduarda Santos da Silva, 19 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Eduardo Loureiro Querino da Silva e Lysiane Marine dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Municipal do Água Verde.

Romilda Lina Marques Ferreira, 69 anos. Profissão: servente. Filiação: Joaquim Nicolau Marques e Maria José Marques. Sepultamento ontem.

Rosa Saveczka, 75 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Javeslau Saveczka e Madalena Maqrtins Saveczka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Soleni Zital da Silva, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Cesae Zital da Silva e Elizabete Zidal da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Central de Araucária.

Teresinha Aparecida Ferreira, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: Acedilia de Souza. Sepultamento ontem.

Ulisses Joaquim da Silva, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Joaquim da Silva e Florentina Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valéria Ribeiro, 90 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Maria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Valter de Sousa, 69 anos. Filiação: Arnaldo Barboza de Souza e Maria Felis Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Weberson Francisco de Souza, 24 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Zilmar Francisco de Souza e Célia Batista de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Res. Trav. José Carreiro Lima, 310 Jardim. Holandes PiraquaraPR.

Zeni Dornelles Bauer, 89 anos. Profissão: servente. Filiação: Romão Dornelles e Augusta Berger Dornelles. Sepultamento ontem.

Zilda Machado Pinto, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silva Machado e Natalina da Silva Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

