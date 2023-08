Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (20)

Abigail Cordeiro dos Santos Imbronizio, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sezinando Cordeiro dos Santos e Adelaide Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério em Rio Branco do Sul -PR, saindo da Capela em Rio Branco do Sul -PR.

Aline Trevizan, 33 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adelino Trevizan e Eliane dos Santos Trevizan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Aloyr Crocetti, 91 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Jorge Baptisca Crocetti e Oriovaldina Cordeiro Crocetti. Sepultamento ontem.

Ana Paula Krainski Schveicerski, 43 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Abel Krainski e Paula Krainski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. Rio Negro.

Angelica Caldeira Rudinick, 31 anos. Filiação: Oswaldo Caldeira e Aparecida Francisca Caldeira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Aparecida Conceição de Oliveira, 64 anos. Filiação: Pedro Germano dos Santos e Maria Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Arnoldo Zonta, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ambrosio Zonta e Leticia Zonta. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Ascurra/ (SC), saindo da Capela Mortuária Zonta//ascurra/ (SC).

Augustinho Tavares da Silva, 80 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Joaquim Tavares da Silva e Maria Augusta Mendes. Sepultamento ontem.

Claudino Manoel, 78 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Manoel Filho e Brandina Teresinha de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleuza Maria Mariano da Silva, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Vitor Domingos Mariano e Maria de Lourdes Mariano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleverson Luiz Honorato Piluski, 34 anos. Profissão: técnico. Filiação: José Luiz Xavier Piluski e Zélia Aparecida Honorato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Dalva de Fátima Oliveira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro de Oliveira e Vicentina Maria de Almeida Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Daniel Cabral, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Ary Cabral e Célia da Cunha Wolff. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Templo da Com.evangelico.

Diana Fernandes Barbosa, 10 dias. Filiação: Diogo Barbosa da Silva e Rosilene Fernandes da Silva. Sepultamento ontem.

Donizete Francisco de Souza, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Manoel de Souza e Joana Maria dos Santos Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edson Albuquerque, 67 anos. Filiação: Getúlio Albuquerque e Tereza Iung. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cemitério Municipal Água Verde.

Eloah Silva Nunes, 6 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Souza Nunes e Miriam dos Santos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Faisal Magalhães Brahim, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Faisal Brahim e Marlene Mair Magalhães Brahim. Sepultamento ontem.

Geni de Jesus Moreira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Rodrigues Moreira e Cândida Ferreira de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Graciele Priscila Cavalli Ribeiro, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Cavalli e Lorita Pinto Cavalli. Sepultamento ontem.

Irani de Lima, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José de Lima e Luzia Ângela de Lima. Sepultamento ontem.

Ivo de Medeiros, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Flávio Frederico Pedro de Medeiros e Hilda Luchtenberg de Medeiros. Sepultamento ontem.

Izaias Apolinário de Jesus Filho, 76 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Izaias Apolinário de Jesus e Ondina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Maria Cadena, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dorvalina Cadena. Sepultamento ontem.

Joaquim Nunes da Fonseca, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Nunes da Fonseca e Lazara de Arruda Fonseca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Roque dos Santos, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Luíza Maria Rosa e Luíza Maria Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José de Oliveira Sobrinho, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adão de Oliveira e Thereza de Oliveira Stival. Sepultamento ontem.

Jurema Alves Lourenço, 55 anos. Profissão: diarista. Filiação: Domingos Alves Lourenço. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Laisse de Vito, 66 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João de Vito e Maria José de Vito. Sepultamento ontem.

Laura Fiatkowski Calegaro, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Ladan Fiatkowski e Ismenia Ladan Fiatkowski. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Rosa do Amaral, 61 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Olivito Rosa do Amaral e Christina Rosa do Amaral. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Pereira, 65 anos. Filiação: Santos Pereira Sobrinho e Rosa Kato. Sepultamento ontem.

Luiz Otávio Saldanha, 54 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Erta Saldanha. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Manoel Henrique de Farias Bechtloff, 65 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Alaor Bechtloff e Rosicler de Farias Bechtloff. Sepultamento ontem.

Margarida Markovicz Bachenski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teresa Licheski. Sepultamento ontem.

Margarida Muraro da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guarino Muraro e Ângela Vale Muraro. Sepultamento ontem.

Maria Ezuraide Vieira Paula, 80 anos. Filiação: José Pires Vieira e Roza de Lima Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Maria Lurdes Klemchuk Nogueira de Oliveira, 75 anos. Filiação: Ostap Klemchuk e Celina Klemchuk. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Taborda, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito de Souza e Maria Calizaria de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Pentecostal da Ultima Hora.

Maria de Lourdes Souza Batista, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Amorim de Souza e Maria Alexandrina da Conceição. Sepultamento ontem.

Marli de Fátima Dias, 66 anos. Filiação: João Maria Dias e Helia Rosa Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Miguel Barbosa Júnior, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Barbosa e Edina Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Campos Gerais Ponta Grossa, saindo da Capela São Francisco Ponta Grossa.

Milton Jacinto, 84 anos. Filiação: Geraldo Tomé Jacinto e Emília Rodrigues Jacinto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Ass. de Moradores Vila Lindoia Rua Santa Bernadete 1531 – Vila Lindoia Curitiba.

Paulo Roberto Gomes da Silva, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moacir Gomes da Silva e Helena Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Paulo de Macedo, 68 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Longino Ferreira de Macedo e Haide Faria de Macedo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Renilda Rodrigues da Anunciação Farias, 66 anos. Filiação: Armirio Rodrigues da Anunciação e Alzenir Andrade da Anunciação. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Rodinei de Jesus Marques, 47 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Rubens Marques e Zenaide Bertini Marques. Sepultamento ontem.

Rodrigo Dantas Vieira, 41 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Domingos Edileus Vieira Filho e Adriana Medeiros Dantas Vieira. Sepultamento ontem.

Rosemar Bardelli Bochnia, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Bardelli e Ursolina Forster Bardelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rosi da Silva Batista, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serzelino Bueno da Silva e Sílvia Batista da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rosmeri Danylczuk Castro, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gregório Danylczuk e Ilma Danylczuk. Sepultamento ontem.

Sérgio do Nascimento, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Mecias do Nascimento e Geraldina Fontoura do Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal da Lapa.

Siegfried Bobel, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Erwin Bobel e Luíza Hecht. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela do Cemitério São João Batista (São José dos Pinhais).

Sílvio de Castro Lopes, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco de Oliveira Lopes e Maria de Castro Lopes. Sepultamento ontem.

Sônia do Rocio Martinelli Vieira da Costa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altair Porto Martinelli e Albina Tramujas Martinelli. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Soraia Meira Pinto, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Durand Evangelista Pinto e Maria do Socorro Meira Pinto. Sepultamento ontem.

Sylvia Barbosa, 94 anos. Filiação: Manoel do Carmo Barbosa e Júlia Barbosa. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal.

Tereza Padilha Wagner, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arino Padilha e Clara Hanning. Sepultamento hoje, Pov Mato Preto.

Terezinha Ivanilda Soares, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ivaldino de Souza Soares e Rosa Beloni da Silva Soares. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Vitor Soares Gomes, 77 anos. Filiação: Lucas Soares e Saturnina Gomes. Sepultamento ontem.

