Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo

Adinir de Jesus Rosa Júnior, 29 anos. Profissão: servente. Filiação: Adinir de Jesus Rosa e Terezinha Souza Rosa. Sepultamento ontem.

Airton José de Oliveira, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco de Oliveira Sobrinho e Olinda Costa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Aldo de Almeida Júnior, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aldo Penteado de Almeida e Aldamira Artigas de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Altevir dos Santos, 70 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Antônio Fernandes dos Santos e Maria Estocheiro dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Álvaro Heimbecker, 65 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Dinarte Heimbecker e Maria de Lourdes Heimbecker. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Álvaro da Silva Santos, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Arlindo Rodrigues dos Santos e Fraides Teixeira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ana Mucenieks, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adolfo Mucenieks e Olga Mucenieks. Sepultamento ontem.

Anselmo Luiz de Mello, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aguinaldo Borba de Mello e Adiolete do Pilar de Mello. Sepultamento ontem.

Antônia Bento Pereira, 60 anos. Filiação: Francisco Pereira da Silva e Raimunda Nonato Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Arnoldo Camargo da Cruz, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Zildo da Cruz e Maria de Jesus da Cruz. Sepultamento ontem.

Ary Alves Pinto, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Argenio Alves Pinto e Adélia dos Santos Alves Pinto. Sepultamento ontem.

Camila Cunha do Carmo, 28 anos. Profissão: manicure. Filiação: Nelson Taborda do Carmo e Andreia Cunha. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Catarina Bruginski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gaier e Maria Kohler. Sepultamento ontem.

Clair Dirce Hecke Zwiener, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Carlos Hecke e Anna Adelaide Hecke. Sepultamento ontem.

Eduardo Klos, 67 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Miguel Klos e Ana Klos. Sepultamento ontem.

Fladson Henrique Ferreira, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edílson Aparecido Ferreira e Magali Aparecida Barbosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Salão Igreja Cachoeira.

Francisco Dybas, 70 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Carlos Dybas e Rosa Mazur Dybas. Sepultamento ontem.

Helena Maria Bunn Ferreira, 93 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Enzo Ferreira e Anna Margarida Koerich. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Hercilia Carvalho, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Belisario Cravalho. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo de Municipal de Piraquara.

Herivelto Zermiani, 47 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Hilario Zermiani e Olindina Dallago Zermiani. Sepultamento hoje, Cemitério Nossa Senhora do Carmo – Itajai (SC), saindo de Comunidade Nossa Senhora Carmo – Itajai (SC).

Inêz Machado, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Machado e Maria Salvador. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Paranaguá.

Iremita Alves Dutra, 94 anos. Filiação: Antônio Alves Januario e Maria Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Irene de Fátima Caldi, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Justino e Alzira Ferreira Justino. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Iros Roberto Miranda, 63 anos. Profissão: servente. Filiação: Armesindo Miranda e Ana Acedo Miranda. Sepultamento ontem.

Janeta Pissetti, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Archangelo Pissetti e Otília Pissetti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Jeziel Adam de Oliveira, 71 anos. Profissão: relações públicas. Filiação: Zadok Rabello de Oliveira e Elly Olga Adam de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Batista Lamberti, 64 anos. Filiação: Henrique Lamberti e Yolanda Favero Lamberti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

João Gabriel de Paula Cardozo, 39 anos. Filiação: Mário Jorge Cardozo e Anasil de Paula. Sepultamento ontem.

João Jorge Pereira, 75 anos. Filiação: Onofre Pereira e Zulmira da Costa Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

José Costa do Monte, 83 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Augusto do Monte e Maria da Glória Costa do Monte. Sepultamento ontem.

José Erani Gonçalves Nunes, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Domingos Gonçalves Nunes e Maria do Amaral Nunes. Sepultamento ontem.

Josiane Kubis, 37 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Jorge Kubis e Rosana Cardoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Josuel Sprada, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Sprada e Irene de Souza Machado Sprada. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tanqueirad, saindo de Quadrangular/.

Lenira de Miranda Bucko, 81 anos. Profissão: comissário(a) de bordo. Filiação: Júlio Alberto Bucko e Beatriz de Miranda Bucko. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Leonil Pereira Alves, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Borges e Rosa Pereira Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Alexandra.

Luan Francisco dos Santos, 25 anos. Filiação: Manoel Francisco dos Santos Filho e Vergília Albrs dos Santos. Sepultamento ontem.

Lydia Duarte Machado, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Duarte de Carvalho e Ana Cândida de Carvalho. Sepultamento ontem.

Márcia Regina Speltz, 64 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Dinarte Afonso Speltz e Maria Rosa Alves Speltz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Maria Guiomar Moretto da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Moretto e Nair Moraes Moretto. Sepultamento ontem.

Maria Rodrigues do Nascimento, 81 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Raimundo Rodrigues Chaves e Elvira Rodrigues Chaves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Marlene Cordts, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Cordts Júnior e Nice Veiga Cordts. Sepultamento ontem.

Neuza Alberti Cavalheiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Alberti e Arlinda Ferreira Albertri. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Paul Hans Tempel, 89 anos. Profissão: desenhista projetista. Filiação: Johann Hermann Geogg Tempel e Carmen da Conceição Andrade Tempel. Sepultamento ontem.

Renato Colaco, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Octávio Collaco e Floriana Collaco. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Fazenda Rio Grande.

Ricardo Las Filho, 80 anos. Filiação: Ricardo Las e Noemi Tavares Las. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Roberto Elias Mansur Assad, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Farid Assad e Nazira Mansur Assad. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Roberto Lascoski da Rocha, 65 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Jorge Ribeiro da Rocha e Jenni Lascoski da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Irati, saindo da Capela Santa Rita- Irati.

Rosemara Especort Viero, 45 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Marili Especort Viero. Sepultamento ontem.

Rubens Benedito Ribas de Andrade, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zeferina Ribas de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Elloy Rossetti, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Raymundo Rossetti e Adorna Daltore. Sepultamento ontem.

Terezinha Gavlovski Peremida, 81 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Casemiro Gavlovski e Helena Gavlovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Terezinha de Jesus Muniz Machado, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odilon Muniz da Silva e Leonina Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Venilda Oliveira da Luz Morais, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco da Luz e Iracema Oliveira da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Maria Angelica.

