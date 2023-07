Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (14)

Adilson Teodoro, 62 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Vital Teodoro e Olivia Teodoro. Sepultamento ontem.

Alceu Santana Nodari, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ubaldo Nodari e Santina Rodrigues Nodari. Sepultamento ontem.

Ana Rita Martins da Silva Pugliesi, 75 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: Hildebrando Rosa da Silva e Eulina Leite Martins da Silva. Sepultamento ontem.

Cacilio Ignácio Zacharias, 95 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Ignácio Zacharias e Clarinda Rosa das Dores. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Carlito Félix, 73 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Hermes Félix e Malvina Pinheiro. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto de Mello e Silva, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Justiniano Adolfelix de Mello e Silva e Emy Schnaider de Mello e Silva. Sepultamento ontem.

Diva Pinto Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Pinto da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eduardo Amaral Loos, 74 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Wolfgang Loos e Wanda do Amaral Loos. Sepultamento segunda-feira, 17 de julho de 2023 às 17hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Edvaldo Moacir de Oliveira, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Moacyr de Oliveira e Cinira Dizaro de Oliveira. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela São Marcos/ São José dos Pinhais.

Eulila Maria Malheiros, 66 anos. Filiação: Leone Costa Malheiros e Adivahir Malheiros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Gema Puppi Vasconcellos, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Puppi e Cecília Martini Puppi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Helen Vieira de Araújo, 24 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Waldemir Francisco de Araújo e Maria Josefa Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Helena Ferreira Morosov, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Ferreira de Paula e Maria Loureiro Garmes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Helena da Costa Aleixo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Afonso Costa e Joaquina Maria de Resende. Sepultamento ontem.

Hung Ten, 80 anos. Filiação: Ho Pack e Chee Kan. Sepultamento ontem.

Ilona Helga Ribeiro, 99 anos. Filiação: Francisco L Johnscher e Carlota Johnscher. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Isaque Pereira, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Pereira e Maria da Conceição Pereira. Sepultamento ontem.

Isolina Inês Koch, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Koch e Maria Koch. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Joanides Raimundo Rodrigues dos Santos, 79 anos. Filiação: Olegário Rodrigues dos Santos e Yolanda Belenda Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

João Cláudio Teixeira Costa, 61 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Osvaldo Teixeira Costa e Iolanda Teixeira Costa. Sepultamento ontem.

João Elias Gonçalves, 95 anos. Filiação: José Elias Gonçalves e Ana Felizarda Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Alves da Silva, 64 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Augusto da Silva Filho e Sebastiana Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Juvenil Rafael da Penha, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Rafael e Geralda Sebastiana de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo de local a ser designado.

Katy Simone Deucher, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nibet Deucher e Elisabete da Silva. Sepultamento ontem.

Leony Mello Ramos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgílio Ferreira Sebastião Ramosde Mello e Leonor de Mello. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lídia da Cruz de Carvalho, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Procópio da Cruz e Gertrudes do Amaral Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Euzebio, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Manoel Euzebio e Geny Marques Euzebio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lydia Skrocky Pereira, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Valentin Skrocky e Francisca Skrocky. Sepultamento ontem.

Marcelo Machado, 46 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Leonides Machado e Terezinha Rosa Machado. Sepultamento ontem.

Márcio Lanza Dias, 93 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Raul Alves Dias e Ana Maria Lanza Dias. Sepultamento ontem.

Marco Henrique Andrade de Oliveira, 50 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Josias Andrade de Oliveira e Luíza Nogueira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Aparecida da Silva Camargo, 74 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Antônio Amaro Silva e Laura Martins da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Rafael–Santa Helena.

Maria de Lourdes Costa Laurindo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Roberto da Costa e Merlina Zanardine Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Água Verde.

Mário César Ribas Marcondes, 60 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Job da Silva Marcondes e Maria da Conceição Ribas Marcondes. Sepultamento ontem.

Mário Jorge Sant Ana, 60 anos. Profissão: locutor(a). Filiação: Jorge Sant Ana e Roza Sant Ana. Sepultamento ontem.

Mathilde Pietrusa Saporski, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Pietrusa e Mariquinha Saporski Pietrusa. Sepultamento ontem.

Matilde Maria Pereira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deodoro José Jordão e Rita Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Moacir Pedro Muniz, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Cirino Muniz e Alice Lemes Muniz. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Zanella, 65 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Pedror Querino Zanella e Odila Comachio Zanella. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vila Acordes/.

Odete Pereira de Cristo, 92 anos. Filiação: João Pereira e Hercilia Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Paulina Klisiowicz, 92 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Klisiowicz e Aguizia Klisiowicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Realdina Busarello, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Otávio Busarello e Ercília Busarello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Regina Maria Barbosa Laynes, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Lourival Carneiro Barbosa e Diva Branco Barbosa. Sepultamento ontem.

Rosa Ana Bordin Kanashiro, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Bordin e Celestina Veneranda P Bordin. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Rozinha Eudocia Schimidt, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria da Graça Simão Rosa. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Balduino, 40 anos. Filiação: João Nereu Balduino e Leonice de Fátima Balduino. Sepultamento ontem.

Sandra Regina Vieira, 47 anos. Profissão: atendente. Filiação: Fernandes Vieira e Maria Teresinha Mendonça Vieira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Umuarama, saindo da Capela de Umuarama.

Sebastião Setembrino Alves Wolff, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Xavier Wolff e Clarinda Varela de Chaves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Sérgio de Souza Castro, 91 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Paulo de Souza Castro e Maria José Luz de Castro. Sepultamento ontem.

Sueli Jerke, 85 anos. Profissão: doceiro(a). Filiação: Oscar Jerke e Helena Jerke. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Terezinha Valim de Oliveira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito de Oliveira Valim e Sinhorinha Alves Valim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valdomiro Antunes Moreira, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Henrique Antunes Moreira e Cecília Duquesne Moreira. Sepultamento hoje, Cemitério Tangara Sc, saindo da Capela Sede Dona Alice – Tangara – Sc.

Walfredo Born, 84 anos. Profissão: grafico. Filiação: Alfredo Born e Maria Szczepanski Born. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Yukuo Nakagiri, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Toraji Nakagiri e Yukuko Nakagiri. Sepultamento ontem.

