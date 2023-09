Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (10)

Adelmino Graffete, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vitório Graffete e Maria Graffete. Sepultamento ontem.

Ademir Marty Munhoz, 74 anos. Profissão: grafico. Filiação: José Elias Munhoz e Dosolina Marty Munhoz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alessandre Correia, 43 anos. Profissão: segurança. Filiação: Carlito Correia e Irajá dos Santos Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Arapoti.

Alglacir Viscao, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Algacir Viscao e Josefina Aparecida Viscao. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Marmeleiro, saindo de Cemitério Municipal / Almirante Tamandaré.

Aloir Merelles do Prado, 73 anos. Filiação: Antônio Merelles do Prado e Alexandrina Prestes do Prado. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela da Luz.

Amanda Beatriz de Souza Lube, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Agnaldo Lube e Aparecida Casturina de Souza. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Amarildo Ercole, 53 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Ercole e Rosa Ercole. Sepultamento ontem.

Ana da Luz Prates, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Climaco Prates e Davina da Luz Prates. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

André Wosniaki, 70 anos. Filiação: Vicente Wosniaki e Wanda Wosniaki. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Ribeirao Vermelho, saindo da Capela de Quitandinha.

Carlos Daniel Varieche Moralez, 19 anos. Profissão: frentista. Filiação: Carlos Dias Moralez e Ivonete Varieche de Souza Moralez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Dylan Castiel de Avila Pereira, 5 dias. Filiação: Hanney Lizi de Avila Pereira. Sepultamento ontem.

Edgar Luiz Wischneski, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Estanislau Wischneski e Inda Dirschnabel Wischneski. Sepultamento ontem.

Edith Jordão Weber, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângela Verdanega Weber. Sepultamento ontem.

Emanuel Alves Linhares, 1 anos. Filiação: Fábio Linhares e Pâmela Alves Linhares. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Emanuelly Vitória Barreto Rodriggues, 4 anos. Filiação: Rafael de Oliveira Rodrigues de Lima e Bruna Barreto de Lima Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Emília Soares da Silva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Ribeiro e Marinila Soares da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Eraldo Oliveira Santos, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdomira Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Estevão Leonardo Mucio, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Leonardo de Oliveira Mucio e Verônica Ciriaki Mucio. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Evelin Daiane da Cruz, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aloir da Cruz e Wilma Viana dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Jardim Ipe – São José dos Pinhais -PR.

Geny Pereira dos Santos, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Pereira e Lionina Maria Pereira. Sepultamento ontem.

Hermínia Fernandes, 80 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Jacy Fernandes e Nida Marinoni Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Jacarandá.

Hilda Bueno de Magalhães, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Otarico Bueno e Rosalina de Melo Bueno. Sepultamento ontem.

Hilda Costa, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Vieira de Godoy e Maria Izabel de Jesus. Sepultamento ontem.

Iria Tateiva Igawa, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tateiva Sitizaimon e Sizue Tateiva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ivan Luiz dos Santos, 66 anos. Filiação: Benedito dos Santos e Arini de Paula Padilha. Sepultamento ontem.

Ivo Júlio Sado, 91 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Esper Sado e Ângela Mansur. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Jorge Adnan Ahmad Jezzini, 73 anos. Filiação: Ahmad Jezzini e Farida Muheddin. Sepultamento ontem.

Karina Aparecida Cordeiro Dias, 35 anos. Profissão: atendente. Filiação: Miguel Cordeiro Dias e Nacira Pedroso Dias. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leandro Marques Serapião, 24 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Evaristo Serapião e Osana Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Iretama, saindo da Capela Nova Tebas.

Lizette Esmanhotto Gregoletti, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Esmanhotto e Maria Esmanhotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo de Memorial Luto Curitiba=.

Luís Henrique Kilo, 61 anos. Filiação: Luís Kilo e Terezinha de Jesus Kilo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Luiz Antônio da Cruz, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Pedroso da Cruz e Zilda Pereira da Cruz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Mortuária da Ressureicao.

Luíza Kalil, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Alves e Maria Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luíza Margarida Linzmayer, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Diamiro Cordeiro da Silva e Rita Moreira da Silva. Sepultamento ontem.

Luzia Maria de Souza, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Manoel da Silva e Virgínia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lyres dos Santos Souza, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José dos Santos e Emília Gobbi dos Santos. Sepultamento ontem.

Mara Lúcia Weber Pachewsky, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Zeno Álvaro Weber e Lydia Wodzinski Weber. Sepultamento hoje, Crematório Catarinense / Sc, saindo da Capela São Bento / Sc.

Marcos Vinícius Gmach Gomes, 16 anos. Profissão: servente. Filiação: Juliano Gomes Pedroso e Alessandra Gmach. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pasini, 77 anos. Profissão: jornalista. Filiação: José Pasini e Carmen Marcola. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Marilurdes de Fátima Szesepanski, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Carlos Szesepanski e Elia Simplicio Szesepanski. Sepultamento ontem.

Michel Filipe Pereira Pamplona, 30 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Aluizio Bezerra Pamplona e Januária Aparecida Pereira Pamplona. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja.

Nilce Aparecida Struck, 49 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Otávio Struck e Nilda Struck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Lagoinha, saindo de Capel A Lagoinha.

Noeli Maria da Silva, 74 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Orlando Paulart e Erminda Block Paulart. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Paula Tays Martins Dolatto, 42 anos. Profissão: gerente recursos humanos. Filiação: Paulo José Dolatto e Tereza Martins Fernandes Dolatto. Sepultamento ontem.

Ricardo Yassuyuki Osawa, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Yassuo Osawa e Helena Osawa. Sepultamento ontem.

Roberto Ribeiro da Silva, 77 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Joaquim Guilherme da Silva e Nadine Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rosa Rodrigues Garcia, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues e Adelina Asch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Rosália Valéria Florenzano, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Fornasier e Bertha Fornasier. Sepultamento ontem.

Rosi Rufina da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Noberto da Silva e Gracolina Martins. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela São Rafael / Cic (Curitiba).

Rosi de Souza Santos, 63 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Flaumiro José dos Santos e Mercedes de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Sílvio Aal, 86 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Erwin Aal e Iracy Faria Aal. Sepultamento ontem.

Thereza Helena Sielski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Schubert e Gertrudes Schubert. Sepultamento ontem.

Therezinha Coquemala Correa Rocha, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romano Coquemala e Alice Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Vanir Nogueira de Lima, 79 anos. Filiação: Manoel Gregório de Lima e Vitalina Nogueira dos Santos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de São Leopoldo Cic.

Vicente Rosa de Sousa, 87 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Alvino Carlos de Sousa e Maria Silveira Rosa. Sepultamento ontem.

Willian Cordeiro Coelho, 35 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Antônio dos Santos Coelho e Luciene de Fátima Cordeiro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Zélia Biazus Fontana, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Benjamin Luiz Biazus e Celestina Breda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Zoe Camargo Grandinetti, 101 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ernesto Camargo e Tarcila Godoy Camargo. Sepultamento ontem.

