Adir dos Santos, 69 anos. Filiação: Agostinho Domingues dos Santos e Iracema dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Araucária (PR).

Ailda Campos Oliveira Romão, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio de Oliveira Santos e Marieta de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Aliette Farias, 92 anos. Filiação: Antônio Farias e Clodomira Farias. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto/sala Ipe As 0700:hs.

Antônio Barateli, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ângelo Barateli e Tereza Gomes Barateli. Sepultamento ontem.

Antônio Porcino, 80 anos. Filiação: Feliciano Porcino e Maria Teodora da Cruz Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Aparecida Maria de Queiroz do Vale, 65 anos. Filiação: Jpaquim Ferreira de Queiroz Filho e Joana Maria de Queiroz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Benedito Vicente dos Santos, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vicente Ozório dos Santos e Maria Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Clarice Rodrigues Marques, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues Barbosa e Otacília Maria Barbosa. Sepultamento ontem.

Claudemio José da Silva, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Costa da Silva e Aparecida Armelim da Silva. Sepultamento ontem.

Clevenice Teodoro Romeiro, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Teodoro Moreira e Tereza de Azevedo Teodoro. Sepultamento ontem.

Cristiano Pereira de Almeida, 29 anos. Filiação: Genario Pereira de Almeida e Sara Emidian Almeida. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Durvalina de Albuquerque Vilasboa, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Paulo Tenório e Josefina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Rondon.

Edina da Silva, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Maria da Silva e Maria Olivia Machado. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja ColomboPR.

Fabiano Henrique dos Santos, 27 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Otília Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Helena Alves dos Santos, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Xisto Alves dos Santos e Terezinha Costa Chaves. Sepultamento ontem.

Hiroco Katamira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hiromasa Ishikawa e Fujie Ishikawa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ilse Klassmann Teixeira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Teixeira Neto e Célia Klassmann. Sepultamento ontem.

Israel de Jesus Oliveira, 57 anos. Filiação: Durval Alves de Oliveira e Matilde Braga de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jairo Rosa, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Brigido Rosa e Cecília Damacesdo Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Jandira Maria Martins, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Pires de Paula e Severa Maria de Paula. Sepultamento ontem.

João Balbino Colaco, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lino Balbino Colaco e Maria Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Liane Teresinha Fagundes Scheifer, 64 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Vitório Fagundes e Santa Anna Fagundes. Sepultamento ontem.

Lina Gomes Martins, 76 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: João Gomes Brandão e Ana Mendes Martins. Sepultamento ontem.

Lindamir Matias da Silva Guimarães, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emidio José da Silva e Ercília Matias dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria José Souza Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel José dos Santos e Maria Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Olira Fátima Ribeiro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Cyrillo de Oliveira e Everzita Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Igreja Capão da Imbuia.

Maria Rosa de Souza Campezoni, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severiano Antônio de Souza e Anizia Francisco de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria de Fátima da Silva, 65 anos. Filiação: José Afonso da Silva e Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Odete de Oliveira Rodacoski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim David de Oliveira e Maria Trindade de Oliveira. Sepultamento ontem.

Onildo João Basso, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fgrederico Basso e Regina Basso. Sepultamento ontem.

Pedro Maestrelli, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Maesterlli e Cicilia Maestrelli. Sepultamento ontem.

Pedro Maia da Silva, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Carmelina Maia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Quintiliano Pedroso Sobrinho, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Valdemiro Pedroso e Clarice Machado Pedroso. Sepultamento ontem.

Robert Manoel Marques Cavalheiro, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Erasto Cavalheiro e Michele Marques Barbosa. Sepultamento ontem.

Rosilene From de Meira, 67 anos. Profissão: agente funerário. Filiação: Amadeu From e Justina Wolk From. Sepultamento ontem.

Rudolf Hermann Windmuller Júnior, 62 anos. Filiação: Rudolf Hermann Windmuller e Ceci Terezinha Windmuller. Sepultamento ontem.

Teodosia Preiss, 89 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Josef Misko e Boleslawa Misko. Sepultamento ontem.

Waldelirio de Lima, 68 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Luiz de Lima e Antônia Chaves de Nascimento. Sepultamento ontem.