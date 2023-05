Álvaro José Pampuch, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pampuch e Iria Pampuch. Sepultamento ontem.

Ana Cristina Picheidt Wersel, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Paulo César Wersel e Adriana Picheidt. Sepultamento ontem.

Anita de Jesus Teixeira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Teixeira e Nair Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Batista Campos, 82 anos. Profissão: classificador(a). Filiação: Sebastião Batista Campos e Josefina Angelina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Wenceslau Braz, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônio Honório Prudlo, 71 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Estefano Prudlo e Margarida Otto Prudlo. Sepultamento ontem.

Ataide do Rosário, 75 anos. Filiação: Júlio do Rosário e Ersilia Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Bruno Vinícius de Oliveira dos Reis, 28 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adilson Alves dos Reis e Gladis Iara de Oliveira dos Reis. Sepultamento ontem.

David Ferreira Gonçalves, 72 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: José Ernesto Gonçalves e Bemvinda Ferreira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ebrahim Gonçalves D Oliveira, 92 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Frederico Gonçalves D Oliveira e Júlia Jungles D Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Papanduva Sc, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Edeval Luzia de Jesus, 35 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Luzia e Madalena de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Eixo Sul–Almirante Tamandaré.

Eleonora Neufeld Fast, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Neufeld e Anna Neufeld. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Irmãos Menonitas.

Ezequiel Elizeu dos Santos, 27 anos. Filiação: Nivaldo Custodio dos Santos e Eva do Rocio de Lima. Sepultamento ontem.

Fabiane do Nascimento Prates, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Lúcia do Nascimento. Sepultamento ontem.

Fernanda Dinarci Paixão Alves da Luz, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maurílio Fortunato da Paixão e Maria Dinarci Caetano de Almeida Paixão. Sepultamento ontem.

Francisco Fragoso dos Santos, 69 anos. Filiação: Ermidio Fragoso dos Santos e Ana Fragoso dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Supreme.

Franz Hermann Gotz, 76 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Michael Gotz e Hilde Elfriede Gotz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Genesio Tufanini, 84 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Tufanini e João Tufanini. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Gilberto Bosqui, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando Bruno Bosqui e Paulina Bosqui. Sepultamento ontem.

Gilnei Rafael das Chagas, 21 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Carlos das Chagas e Derli Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Assembleia de Deus / Brasil Pra Cristo.

Gilson Luiz Moraes, 37 anos. Filiação: Orlando Gonçalves Moraes e Maria da Costa Moraes. Sepultamento ontem.

Gustavo Henrique Lima Souza, 24 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gilmar de Jesus Souza e Roseli dos Santos Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hélio Figueiredo Hrestui, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Basílio Hrestui e Santina Maria Figueiredo Hrestui. Sepultamento ontem.

Leandro Ramos Boginski, 51 anos. Filiação: João Alberto Boginski e Marilda Ramos Boginski. Sepultamento ontem.

Leony Hauer, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio D Amico e Aracy Nascimento Veiga D Amico. Sepultamento ontem.

Licontino Gonçalves, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Gonçalves Filho e Olivia Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lúcia Remes, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: André Krochmol e Vitória Krochmol. Sepultamento ontem.

Lucila Gheller Bortoloso, 80 anos. Profissão: balconista. Filiação: Antônio Cheller Filho e Henriqueta Benvenutti Cheller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal – Friburgo, saindo da Capela – Friburgo.

Márcia Rieke dos Santos, 54 anos. Profissão: dentista. Filiação: Sebastião Oliveira dos Santos e Mirian Rieke dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Dias da Cruz, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Dias da Costa e Rosa Mendes da Costa. Sepultamento ontem.

Maria Lenita Barbosa, 71 anos. Filiação: Deocliciano Barbosa e Maria Madalena Messias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Lamenha.

Maria Madalena Carneiro do Nascimento, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Carneiro e Fermina Alves Carneiro. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela de Mandirituba.

Maria Martins Felipe, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brigida Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Philomena dos Santos, 91 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Rodrigues dos Santos e Arminda Borges da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Maria da Luz Marcondes, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira Marcondes e Leodora Tereza de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria de Lourdes Domingues Gouvea, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jair Pedro Domingues e Maria Aparecida Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Visão Missionaria // Uberaba.

Maria de Lourdes de Oliveira Pacheco, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Correa de Oliveira e Antônia Bernardes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo.

Marli Teresinha Tutchak, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ilario Tutchak e Maria Tutchak. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Miro Cristiano da Silva, 45 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Edite Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Niwaldo Benedito Thurmann, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Thurmann e Maria Cândida Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Onesia de Barros Nascimento, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Galdino Vicente de Barros e Maria Antônia Floresta. Sepultamento ontem.

Orlando Pereira, 88 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Pereira e Maria Rita Pereira. Sepultamento ontem.

Palmira Pereira Alves, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Gabriel Lourenço de Oliveira e Paulina Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto de Almeida, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Severo de Almeida e Alba Assumpcao de Almeida. Sepultamento ontem.

Pedro Symczaki, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Symczaki e Anastácia Symczaki. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Maciel, 66 anos. Filiação: Olímpio Maciel e Pedrina Gomes da Silva Maciel. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Oliveira de Souza, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ambrozio Lopes de Souza e Virgínia Marques de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Cristã.

Sebastião Otivir Biscaia, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Biscaia e Ana Furquin Vieira. Sepultamento ontem.

Sebastião Vitor Inocêncio, 69 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Expedito Inocêncio e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Silbeni Gomes Lamberti Azzolini, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Lamberti e Yolanda Gomes Lamberti. Sepultamento hoje, Cemitério da Saudade Cornélio Procópio, saindo da Capela Jardim. Rox Domini.

Teresa de Jesus Rojas, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carmen Ramona Rojas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Tomires Sanches, 86 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Tecifao Sanches e Irede Tazzo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Vanderlei Cordeiro Lopes, 57 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Alderico Cordeiro Lopes e Justina Cordeiro Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Wenzel Seidel, 90 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ernesto Seidel e Catarina Seidel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Zeux Henrique de Almeida Pontes, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Zeus Pereira Pontes e Aurora de Almeida Pontes. Sepultamento quarta-feira, 10 de maio de 2023 às 16hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

