Admilson de Souza, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Andrade de Souza e Maria Alves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Evangélica Tatuquara.

Alberto Klas Neto, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) florestal. Filiação: Alberto João Klas e Maria Isabel Chagas Klas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Álvaro Luna Beato, 66 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Paulo de Souza Beato e Virgilina Luna Beato. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Jardim Paranaense (Alto Boqueirão).

Antonella Vitória Lima Pond, 8 dias. Filiação: Tonny Júnior Pond Bezerra e Jennifer Lima da Silva Pond. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Serafim, 64 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sebastião Cangini Serafim e Benvinda Maria Serafim. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aprigio Veiga, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Veiga e Zulmira Assunção Veiga. Sepultamento ontem.

Arlindo Teixeira de Souza, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Teixeira de Souza e Otaviana Maria Dee Jesus. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Jardim Osaco Colombo.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (31)

Ary Nunes de Oliveira, 63 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Geraldo Nunes de Oliveira e Maria Brandão de Oliveira. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Avelino Jardim de Olim, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José de Olim e Maria Gomes Jardim. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cmbq.

Catarina da Luz Vais, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Luz e Mariana Soares. Sepultamento ontem.

Cecília Sizanoski Gumiela, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Sizanoski e Verônica Sizanoski. Sepultamento ontem.

Colothilde Fanini Rosa, 89 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Antônio Rosa e Paulina Fanini Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Evaldo César Machado, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cassilio Machado e Santalina do Carmo Machado. Sepultamento ontem.

Ewilton Batista dos Santos, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dirceu dos Santos e Necy Batista Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Memorial Luto Curitba /sala Ipe.

Geazi Luís Galvão de Moura, 29 anos. Profissão: garçom. Filiação: Jefte Luiz de Moura e Marli Aparecida Galvão de Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivo Boutin, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lothario Boutin e Brazilina Boutin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Jefersson Luiz Dias, 50 anos. Filiação: Maria do Carmo Dias. Sepultamento ontem.

Joel Peples, 77 anos. Profissão: balconista. Filiação: Gustavo Wille Peples e Bronislawa Oschetiski Peples. Sepultamento ontem.

Jonadir Félix de Paula, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Félix da Silva e Dinora Paula de Castro. Sepultamento ontem.

José Ferreira, 80 anos. Filiação: João Ferreira e Felisbina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Igreja Batista / Cajuru.

José Galdino Alves, 79 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Galdino Alves e Marcilia Ribeiro Alves. Sepultamento ontem.

José Menegusso, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Menegusso e Maria Beatriz Manegusso. Sepultamento ontem.

José Rodrigues, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osvaldo Rodrigues e Oracina Bertolino Rodrigues. Sepultamento ontem.

Jussara Barbosa Maia, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Alcântara Maia e Walkiria Barbosa Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Khadijah Diallo, 5 dias. Filiação: Ismaila Diallo e Maimounatou Diallo. Sepultamento ontem.

Kilian Burkhardt, 92 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Oscar Burkhardt e Paulina Burkhardt. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Luiz Carlos Bueno de Freitas, 68 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Antenor Bueno de Freitas e Dirce Ferreira Bueno de Freitas. Sepultamento ontem.

Luiz Fagoth, 76 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Fagoth e Elvira Bernardinelli. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Jacaranda -Memorial de Luto Cuiritba.

Luiz Fernando da Cunha, 63 anos. Filiação: Wilson Aymora da Cunha e Maria Flora Baptista da Silva. Sepultamento ontem.

Marcelo Gil Ferreira, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio José Ferreira e Maira de Lourdes da Luz Ferreira. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Mauad Sfair, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Feres Araújo Sfair e Maria Rosa Mauad Sfair. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Maria Aparecida do Nascimento, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Teófilo e Maria do Rio Teófilo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Anjo da Guarda Almirante Tamandaré.

Maria Astrogilda Batista Venâncio, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atalicio Batista e Aurora Maria do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria Júlia da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Afonso Taborda e Eudocia Ribas Taborda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Magdalena Fachi, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Antônio de Souza e Sebastiana da Silva Sousa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Maria de Lourdes Viana, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio da Hora e Maria Maciel da Hora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal de São Francisco de Paula.

Nathanael Barbosa, 25 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: César Gabriel Barbosa e Nelci do Rocio Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela e Cemitério Metropolitano de Fazenda Rio Grande.

Renato de Moura Rosa, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel de Moura Rosa e Maria Rosa. Sepultamento ontem.

Robson Carlos Muller, 43 anos. Filiação: Luiz Jorge Muller e Dinah de Fátima Muller. Sepultamento ontem.

Rodolfo Otto Max Stunitz, 89 anos. Profissão: grafico. Filiação: Max Stunitz Júnior e Martha Haenschke. Sepultamento ontem.

Sebastião Alves Pinheiro, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Alves Pinheiro e Ana Rosa Martins. Sepultamento ontem.

Sérgio Szewczuk, 79 anos. Filiação: André Szewczuk e Alexandra Szewczuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Stella Maris Fierli Bobroff Fernandes, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Jorge Bobroff Júnior e Antônia Fierli Bobroff. Sepultamento ontem.

Teresinha de Christo Alves, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Xavier de Christo e Amélia da Silva de Christo. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Colaco de Siqueira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Ferreira da Silva e Maria Colaco da Silva. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela de Lapa/PR.

Valdemar Batista, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria Batista. Sepultamento ontem.

Waldemar Olinquevicz, 72 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: João Olinguevicz e Angelina Olinquevicz. Sepultamento ontem.

Walnedia Ferreira da Costa, 95 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Souza e Alice Sant Ana Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Wilson Schwenning Júnior, 61 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Wilson Schwenning e Osmarina Rosa Romanowski Schwenning. Sepultamento ontem.

Zilda de Souza Lopes, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Lourival de Souza Costa e Walmira Rosentina de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.