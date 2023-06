Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (27)

Adão Flávio Baiersdorf Siqueira, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Rodolfo da Costa Siqueira e Iracema Terezinha Baiersdorf Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Adilson Aires Santos Pena, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aníbal Pena e Waltrudes Santos Pena. Sepultamento ontem.

Altino Manfredinho Farinaso, 74 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Artur Manfredinho e Tereza Farinaso Manfredinho. Sepultamento ontem.

Andreia Karina Paitas Prim, 40 anos. Profissão: comerciante. Filiação: César Augusto Prim e Sueli Paitas. Sepultamento ontem.

Annita Sulek Hasper, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sulek e Maria Sulek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Antônio Carlos Camargo, 62 anos. Profissão: supervisor(a) vendas. Filiação: João Camargo e Ana Blaolka Camargo. Sepultamento ontem.

Arlinda Cordeiro da Silva Zimermann, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Cordiero da Silva e Catarina Vicente Duarte da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Beatriz Gregoletto, 72 anos. Profissão: dentista. Filiação: Alberto Gregoletto e Aide Adriana Borsarini Gregoletto. Sepultamento ontem.

Diego dos Santos Alves, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vanderley de Souza Alves e Simone Dutra dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eliana Zottis, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Saul Marco Zottis e Lourdes Maria Giardini Zottis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Eugênio Pedro de Souza, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Pedro de Souza e Maria de Lourdes Todesco Souza. Sepultamento ontem.

Fernando Valle Pinto Dias, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Palmeiro Pinto Dias e Ina Valle Pinto Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de local a ser designado.

Ilza Rodrigues de Morais, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clementino Rodrigues de Melo e Luzia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Iracema Fabrício Nogueira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ieraldo Antunes Fabrício e Doralicia Cirina Vargas. Sepultamento ontem.

Ivanir Pigato, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivon Bevilacqua e Hilda Bevilacqua. Sepultamento ontem.

Izabel Burkiewcz, 81 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Vicente Burkiewcz e Noemi Benks Burkiewcz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Janice Carla Joergensen, 67 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Homar Joergensen e Zilda Joergensen. Sepultamento ontem.

João Airton Ferreira, 72 anos. Profissão: radialista. Filiação: Argemiro Ferreira e Sebastiana Messias Ferreira. Sepultamento ontem.

João Rorhbacher, 80 anos. Filiação: José Rorhbacher e Edite Godoy Rorhbacher. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Ademir Bueno, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Pereira Bueno e Ilda Borges Bueno. Sepultamento ontem.

José Roberto Fuques, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Roberto Fuques e Marlene Rodrigues Fuques. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Igreja Evangélica.

Joucelem Maria Silvério Lipka, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria de Lourdes Soares Silvério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Judite Novacovski, 73 anos. Filiação: Jacyr Petroski e Josepha Petroski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lídia Alberton de Campos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos José Alberton e Amelina Zomer Alberton. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lina Kusdra, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Kusdra e Maria Laugowski. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Sampaio de Souza, 69 anos. Profissão: grafico. Filiação: Uranita Pedreira Sampaio. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Manoel Andrade de Jesus, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Anacleto de Jesus e Iria de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Guilhermina de Castilhos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Zeferino de Souza e Carolina Girardi de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Marina de Castro Matijevicz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dinis Lopes de Castro e Maria Aparecida Almeida de Castro. Sepultamento ontem.

Matias Gonçalves de Araújo, 99 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Gonçalves de Araújo e Maria Simão Dias. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Areia Branca dos Assis, saindo da Capela Areia Branca.

Nair da Silva Teixeira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belmiro da Silva e Emília Risqueti da Silva. Sepultamento ontem.

Noeli Scremin Marinho, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Scremin e Herondina da Silva Scremin. Sepultamento ontem.

Plinio Eduardo Tiemann de Andrade, 75 anos. Profissão: economista. Filiação: Rubens Pereira Reis de Andrade e Irene Aydee Tiemann de Andrade. Sepultamento ontem.

Renato Gonçalves da Silva, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio José de Deus da Silva e Mariana Chermont Gonçalves. Sepultamento ontem.

Roberto Carlos da Silva, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Gonçalo Josino da Silva e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Mortuária do Tatuquara CurtibaPR.

Roberto Toshio Hirabara, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Shinobu Hirabara e Shidue Hirabara. Sepultamento ontem.

Roseli Pereira Braga Barbosa, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Siloe Pereira Braga e Maria Gomes Braga. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Inaja PR, saindo da Capela Municipal de Inaja PR.

Rosicler da Silva Wandembruck, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Altair Wandembruck e Rosi Bento da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo.

Samuel dos Santos Pereira, 23 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dorival Pereira e Denisiane Barbosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Suzely Olsen Garofani, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Olsen e Genoveva Mantcheski Olsen. Sepultamento ontem.

Valquíria Mafuz Tretel, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mafuz Moisés e Lúcia Abrão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Weltom Ferreira de Andrade, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdeci Pereira de Andrade e Elisabete Aparecida Ferreira Braz. Sepultamento ontem.

Yoshio Hashimoto, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nobuhar Hashimoto e Cozue Hashimoto. Sepultamento ontem.

Zenite de Lima Peres, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Vicente de Lima e Ana Calista de Lima. Sepultamento ontem.

