Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (24)

Akira Miyagui, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Shinsho Miyagui e Taka Miyagui. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcione Teresinha Muller Belloto, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Roberto Muller e Maria Regina Fabri Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Alexandro Marques dos Santos, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Severino Marques dos Santos e Vera Lúcia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Campo Alegre Alagoas.

Ali Kansou, 67 anos. Filiação: Mahmoud Kansou e Kouzaiya Kansou. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Muçulmano Jardim de Allah, saindo da Capela Mesquita.

Aparecido de Assis, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Vicente de Assis e Terezinha dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Ariane dos Santos Rodrigues, 25 anos. Filiação: Roberto Carlos Rodrigues e Rosana Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Camila da Silva Ramos, 38 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio José da Silva e Francinete Barros da Silva. Sepultamento ontem.

Claudemir Roberto de Paula, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Roberto de Paula e Maria Aparecida de Paula. Sepultamento ontem.

Clélia Batista de Carvalho, 75 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Geraldo Batista da Silva e Maria da Conceição de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Dalvina Maria de Souza, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Calisto de Souza e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

David Renan Santos da Cruz, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sílvio Félix dos Santos e Silvana do Nascimento Santos. Sepultamento ontem.

Durval de Moraes, 85 anos. Filiação: Manoel Elídio de Moraes e Joana de Andrade. Sepultamento ontem.

Edna Oliveira Carvalho, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Milton da Silva Carvalho e Floriza de Oliveira Carvalho. Sepultamento ontem.

Egydio Biasi, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luciano Victório Biasi e Thereza Francisca Biasi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Elaine de Matos Martins, 31 anos. Filiação: Hélio Alves Martins e Cecília de Matos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Elza Barroso Prados Labate, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Prados Molina e Isabel Barroso Prados. Sepultamento ontem.

Enilda Grimm Sampaio, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Max Grimm e Frida Amanda Grimm. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Floriza de Oliveira Carvalho, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares de Oliveira e Erotildes Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Francisco Crusoe Robinson Landarim, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leopoldo Landarim e Benvinda Rodrigues Landarim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Fredolino da Silva, 83 anos. Profissão: laminador. Filiação: Manoel João da Silva e Maria Constantina da Silva. Sepultamento ontem.

Gustavo Amazonas de Almeida, 92 anos. Filiação: Edson Paranhos Amazonas de Almeida e Helena Ribas de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Gustavo Yoani de Oliveira Carvalho Canuto, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriano dos Santos Canuto e Eliane de Oliveira Carvalho Canuto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Iraci Gonçalves de Lima, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Domingos Gonçalves de Lima e Maria Ribeiro de Lima. Sepultamento ontem.

Irineo Teobaldo Heberle, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Francisco Heberle e Rosa Scherer Heberle. Sepultamento ontem.

Isabella Beatriz de Oliveira Carvalho Canuto, 22 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Adriano dos Santos Canuto e Eliane de Oliveira Carvalho Canuto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Isidoro Kloster, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Kloster e Rosa Tomé Kloster. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Jacarandá.

Izaulino Barbosa Gonçalves, 35 anos. Filiação: Henrique Gonçalves e Izabel de Oliveira Barbosa. Sepultamento ontem.

Jair Paulin, 73 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Victorino Paulin e Maria Odete Cumin Paulin. Sepultamento ontem.

Jeferson Cordeiro, 25 anos. Profissão: cobrador. Filiação: Dirceu Cordeiro e Marlene Benedita Caetano Cordeiro. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

José Bernardinelli, 92 anos. Filiação: João Bernardinelli e Conchetta Alvina Bernardinelli. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Maria dos Santos, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria da Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus.

José Valdir Martins, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Ribeiro Martins e Maria Francisca Carneiro. Sepultamento ontem.

Jurandir dos Santos Bueno, 69 anos. Profissão: militar. Filiação: Rodoval Bueno de Oliveira e Anatalia Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Avm.

Leda Clecleria Gomes Reatti, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Bezerra Gomes e Deuta de Sá Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Lenir de Souza, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Álvaro Moleta e Maria Antunes Moleta. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Visão Missionária no Boqueirão – Curitiba -PR.

Leonardo Henrique Stival, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Josias Stival e Laura Martins Stival. Sepultamento ontem.

Marcelo Vieira dos Santos, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sabino Vieira dos Santos e Urculina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Anita Roxadelli Silveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Roxadelli e Laura Marcelino Roxadelli. Sepultamento ontem.

Maria Cleunice Martins, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ozório Venâncio Martins e Izaura Querra Martins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Mortuária Almirante Tamandaré (PR).

Maria Joana Cirino da Cruz Valêncio, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cirino da Cruz e Carmelita Domingues da Cruz. Sepultamento ontem.

Mariete Selita Liebel Guernieri, 59 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Marcos Liebel e Odivete Carneiro Liebel. Sepultamento ontem.

Michaelen Fernanda Torrens Jaworski, 41 anos. Filiação: Mário Fernando Jaworski Júnior e Geani Cláudia Torrens Jaworski. Sepultamento ontem.

Miguel Augusto Nogueira Malanski, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Eugênio Malanski e Zulmeira Nogueira Malanski. Sepultamento ontem.

Natália Genoveva Koprowski, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estanislau Koprowski e Maria Koprovski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Noêmia Matoso Ceve, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Nogueira Matoso e Maria Aracy Nogueira Matoso. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Municipal da Fazenda Rio Grande.

Osvaldo dos Santos, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilhermina Batista dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Correa Rosa, 86 anos. Filiação: André Francisco Rosa e Leopoldina Correa Rosa. Sepultamento ontem.

Pedro Alves de Bastos, 81 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Joaquim Alves de Bastos e Natália dos Santos Bastos. Sepultamento ontem.

Regina Emília Censoni, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Censoni e Maria Medeiros Censoni. Sepultamento ontem.

Ronaldo Sodre Fortes, 71 anos. Profissão: musico. Filiação: Eber de Araújo Fortes e Maria Sodre Fortes. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Bello Galdino dos Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bello e Cidália dos Santos Bello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus/jardim Fátima.

Sebastião Nicolau Farias, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nicolau Farias e Maria de Lourdes Kaminski Farias. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Serlei Calil Amiz, 78 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Haidar Calil Amiz e Genoveva Calil. Sepultamento ontem.

Sheila Monalisa Candolato, 42 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Antônio Candolato e Sílvia Shirley de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Solange Aparecida Bernardes, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Bernardes e Eva Teresinha da Fonseca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal LapaPR.

Sueli Bochnia da Cruz, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lídia Bochnia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Campina Grande do SulPR.

Waldemar Alexandre, 85 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joaquim Alexandre e Maria Aparecida Alexandre. Sepultamento ontem.

Waldemar Fazolari, 88 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Fazolari e Josephina Fazolari. Sepultamento ontem.

Wellington Lemes Cordeiro, 29 anos. Profissão: servente. Filiação: Josmar Lemes Cordeiro e Nilceia Aparecida Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Wilma Medeiros Rodrigues, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Filisbino Tomé Medeiros e Paulina Maria Medeiros. Sepultamento ontem.

Yone de Lourdes Ribeiro, 83 anos. Filiação: Vicente Ribeiro de Andrade e Catharina Elydia Stocco de Barros. Sepultamento hoje, Nossa Senhora de Assumção Piraquara, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Zuleide Oliveira Coelho, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Oliveira e Donatilla Vieira. Sepultamento hoje, Cemitério Orto dos Ipês/tubarão-Sc, saindo da Capela Mortuária Tubarão (SC).

