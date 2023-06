Adriano Francisco Bomfim de Lima, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Bomfim de Lima e Joana D Arc Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Alceu Antimo Vezozzo, 94 anos. Filiação: Caetano Vezozzo e Angelina Ricci. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Almir Guedes Nogueira, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Xavier Nogueira e Zilda Pereira Guedes Nogueira. Sepultamento ontem.

Antônio Cezar Kister, 54 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Gustavo Ferreira Kister e Helena Batista Verissimo Kister. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Antônio Vicente da Silva, 61 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Vicente Salu da Silva e Lindaura Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Antônio do Nascimento Carvalho, 96 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Alfredo Carvalho e Paulina Faustina da Rocha. Sepultamento ontem.

Bruno Fernando Savi de Souza, 27 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jovino Machado de Souza e Lúcia Savi de Souza. Sepultamento ontem.

Carmen Regina Passos de Souza, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Carlos de Souza e Ana Sílvia Passos de Souza. Sepultamento ontem.

Daniel de Oliveira da Silva, 20 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Carlos Francisco da Silva e Rosângela Gonçalves de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Goioere/*pr.

Domingos Rodrigues da Silva, 81 anos. Profissão: estivador. Filiação: José Rodrigues da Silva e Maria Lizalda de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo José Zanello, 66 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Eduardo Zanello e Leotilde Antônio Zanello. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Fábio Rodrigues da Cruz, 38 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Imos Rodrigues da Cruz e Adileusa Faustino da Cruz. Sepultamento ontem.

Fernanda Karolyn de Oliveira, 22 anos. Profissão: atendente. Filiação: Daiuana Cristiana Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de Fazenda Rio GrandePR.

Flávio Henrique Bombazar, 68 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Henrique Bombazar e Dulce Cardoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Ignesia Elisa Veeck Schaeffer, 93 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Hugo Veeck e Eda Ely Veeck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iracema Duque Chagas, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvino Antônio de Andrade e Júlia Rita de Jesus Duque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Joana Petruy, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Bocon e Petrolina Bocon. Sepultamento ontem.

José Dorival Mendes, 75 anos. Profissão: segurança. Filiação: Rogério Mendes de Oliveira e Maria Borges Vieira Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Júlia de Souza Franco, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João de Souza Barboza e Cecília Fernandes Barboza. Sepultamento ontem.

Juvina de Miranda Nunes, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Narcizio Prestes de Miranda e Rita Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Leandro Ferreira de Oliveira, 38 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Matilde Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Principe da Paz – Cajuru – Curitiba (PR).

Leontino Alves de Oliveira, 82 anos. Filiação: Guilherme Luiz e Rosalina Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lino Otaviano Machado Pereira, 63 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Lino Vitorino Pereira e Ione Machado Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Manuel Ruben Acosta Cubas, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manuel Acosta e Teresa Cubas Acosta. Sepultamento ontem.

Maria Alice Ferreira de Mello, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maranho e Domingos Pedroso Maranho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Glaci Stival Faria, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lurival Araújo Faria e Maria Assunta Stival Faria. Sepultamento ontem.

Maria Selma Gonçalves Padilha, 47 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Leônidas Chemberg Gonçalves e Otília dos Santos Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mauro Araújo Lima, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Araújo Lima e Alice Ferreira Lima. Sepultamento ontem.

Moacyra Pereira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pires de Paula e Gertrudes Isidoro Pacheco. Sepultamento ontem.

Nadir Soares da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Soares da Silva e Gertrudes Soares da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Nazir Silveira de Cordova, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Correa de Cordova e Ana Silveira de Souza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Nilceia Dinah Rodrigues Kolisnick, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Xavier Rodrigues Júnior e Leonor Fontoura Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Orlando Belin, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luís Belin e Carmelina Belin. Sepultamento ontem.

Oslinda Berbet Jacintho, 85 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Juvenal Júlio Berbet e Izabel Maria Berbet. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Antioquia/alto Boqueirão/campo Mourão 863.

Otávio Taborda Ribas, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Taborda Ribas e Júlia Leodora Taborda. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Pelizzari, 41 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Domingos João Pelizzari e Edir Adelina Pelizzari. Sepultamento ontem.

Pedro Martins, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gaudencio V Martins e Glória P Marques. Sepultamento ontem.

Rosa Leonina Bassetti Dalcomuni, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Eurides Bassetti e Rosa Lucas Bassetti. Sepultamento ontem.

Santa Laudelina Abdil Majid, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Maria da Silveira e Santa da Silva Silveira. Sepultamento ontem.

Sueli de Souza, 57 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Rafael Dias de Souza e Rosália Carlos Nogueira de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Tadeu Pereira do Espírito Santo, 71 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Manoel Pereira do Espírito Santo e Divair Pereira do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Tereza Soares do Nascimento, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ozório da Silva e Maria Santina da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Thereza Alves Pereira, 94 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Alves Pereira e Hergulina Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Valério Borba, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Jesuíno Borba e Margarida Fernandes Borba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Yvelise Luz Mendes, 69 anos. Filiação: Ary Brasil da Luz Mendes e Cecília Ponzio da Luz Mendes. Sepultamento hoje, Corpo Doado Para Centro Universitário Campo Real.

Zilma Gonçalves Schroeder, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Gonçalves e Júlia Alberti Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cãndida.

