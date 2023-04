Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (18)

Adelaide Lucas, 86 anos. Filiação: Domazio Lucas e Honoria Lucas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Agau Verde.

Alaide de Andrade Almeida, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alcides de Almeida e Delfina de Andrade Almeida. Sepultamento ontem.

Alexandre José Chyla Ferreira, 30 anos. Filiação: João Francisco Ferreira e Rosália Maria Sczymanski Chyla. Sepultamento ontem.

Amália Myszynski Cardoso, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Myszynski e Antonina Myszynski. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio Ponta GrossaPR, saindo da Capela Cemitério Santo Antônio Ponta GrossaPR.

André Evangelista Lourenço, 46 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Luiz Evangelista Lourenço e Quitéria Conceição Lourenço. Sepultamento ontem.

Antônia Maria Tertuliano dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Luto Curitiba.

Aparecido Chagas, 71 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Chagas e Maria Alves Chagas. Sepultamento ontem.

Clarinda Cunha de Souza, 97 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Severino Francisco da Cunha e Romalina de Lima. Sepultamento ontem.

Cristina Francisca dos Santos, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Estevão Coimbra e Agostinha Francisca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edith van Der Blok, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado João van Der Blok e Ana Maria van Der Blok. Sepultamento ontem.

Everson Amaral da Silva, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Renato Luz da Silva e Laura do Amaral Silva. Sepultamento ontem.

Francisco Israel do Nascimento, 86 anos. Filiação: Antônio Israel do Nascimento e Cândida Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Evamgelica Assembleia de Deus ReservaPR.

Francisco Vitorino da Silva, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Vitorino da Silva e Palmira Sebastiana da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Curitiba.

Gabriel Maltezo, 90 anos. Filiação: Agapito Maltezo Filho e Arminda Marcelino Maltezo. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gennaro Nicolella, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aurélio Nicolella e Carolina Sarnataro Nicolella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Geova Ribeiro da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonel Ribeiro da Silva e Júlia Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Iloni Kraemer, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Reinoldo Klein e Olga Klein. Sepultamento ontem.

Isabel Aparecida Maurício, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Marciano de Oliveira e Francisca Lopes de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja Batista – Batel.

Jefferson Leonardo Amaral, 32 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Celso Abrão Amaral e Zenaide Neotti Amaral. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio, saindo da Capela Princesa Cemitério de Ponta Grossa.

João Maria Quadros, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcides Getúlio Quadros e Carolina Carlos dos Santos. Sepultamento ontem.

João Pinto de Miranda, 63 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alcides Pinto de Miranda e Zulmira Gonçalves Miranda. Sepultamento hoje, Cemitério Nosso Teto em Registro, Sp, saindo da Capela Ângelo em Registro, Sp.

José Amilton de Moraes, 87 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião Ferreira de Moraes e Olímpia Lopes de Moraes. Sepultamento ontem.

José Ferreira Leite, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Ferreira da Silva e Josefa Firmina da Conceição. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de local a ser designado.

Leonardo de Jesuz Oriole, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Florêncio Oriole e Nair Aparecida de Jesuz. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Igreja Missionaria Cic.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (18)

Lúcia Ferreira do Nascimento Ribeiro, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Elias Ferreira do Nascimento e Gertrudes Neves Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Igreja ColomboPR.

Luiz Alberto Cavanha, 68 anos. Filiação: Airton Osman Cavanha e Ruth de Souza Cavanha. Sepultamento ontem.

Luiz Gonzaga Bortoni Júnior, 66 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Luiz Gonzaga Bortoni e Margarida Bortoni. Sepultamento ontem.

Luíza Aparecida Gomes, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Gomes e Vera Lúcia da Silva Gomes. Sepultamento ontem.

Márcia Sauer, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sauer de Barros e Alzira Sauer. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Maria Angelica Fabeni Dias, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Fabeni e Irene Fabeni. Sepultamento ontem.

Maria Helena de Farias, 81 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Pedro Purcino dos Santos e Juvelina Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Maria José de Souza Ribas, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio de Souza Leme e Joaquina Ficher de Souza Leme. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Juvelina da Silva, 84 anos. Filiação: João Manoel Gonçalves e Jorgina Francisca Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Marisa Bohn Dias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valter Hugo Bohn e Maria da Silva Bohn. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Weisópolis PinhaisPR.

Neusa Martins, 77 anos. Profissão: técnico. Filiação: Manoel Pupo Martins e Maria Adelaide Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Noemio Tobias, 73 anos. Filiação: Ismael Tobias e Marculina Paulino Tobias. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Olivia Correa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Correa Sobrinho e Francisca Gonçalves Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osmar Jesus Molonha, 70 anos. Filiação: Palmyro Molonha e Jucelina Paludeto Miolonha. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Paroquial Nossa Senhora das Dores, saindo da Capela Igreja Caminho da Verdade.

Raquel Cândida Tortato Perretto, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Izidoro Tortato e Amélia Tortato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Rudolfo Benke, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Artur Benke e Elizabeta Varisek Benke. Sepultamento ontem.

Tânia Regina Rocha Stephanes, 61 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alceu Carlos Stephanes e Leony Rocha Stephanes. Sepultamento ontem.

Thiago Lino Dias Alves Pereira, 37 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Janio Alves Pereira e Orlinda de Souza Dias. Sepultamento ontem.

Vilmar Bertolino, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Liduvina Bertolino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Zeni Piazentin Gonçalves, 70 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Francisco Gonçalves e Olivia Piazentin Gonçalves. Sepultamento ontem.

