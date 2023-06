Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (06)

Acir Taborda Paz, 66 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Andrade Paz e Olivia Taborda Paz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Adão Jochinsen, 93 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adão Oberstt e Catarina Oberstt. Sepultamento ontem.

Ademir Ataide Amaral, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Amaral e Benedita Zeferino do Amaral. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Alaide de Carvalho, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eliza Margarida de Carvalho. Sepultamento ontem.

Alcina Alves Lopes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Paulo e Vergília Antunes Ferreira. Sepultamento ontem.

Allana Victória Delfino Dulski, 1 mes(es). Filiação: Vagner Vinicio Delfino e Thais Kawane Dulski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Anísia Maria de Jesus, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Antônio de Oliveira e Maria Rita de Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Luiz Sperling, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Hilda Sperling. Sepultamento ontem.

Aparecida dos Santos Góes, 77 anos. Filiação: Altino Antônio dos Santos e Maria da Luz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Bernardo Moreira, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Moreira e Edeme Joanassi Moreira. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Celestina Carolina Kulik Baude, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Kulik e Maria Skora Kulik. Sepultamento ontem.

Célia Akemi Hirakawa Paula, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kazuo Hirakawa e Yayoi Hirakawa. Sepultamento ontem.

Cláudio Wellington Servidone, 39 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Ester Servidone. Sepultamento ontem.

Cleuza Alvarez Dias Bento, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Alvares Morilla e Diamantina Dias Alvares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cornélio Hornung Filho, 91 anos. Filiação: Cornélio Hornung e Eva Hornung. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Dorival Wenceslau Cubas, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Paulino Munhoz Cubas e Paulina Ferreira Cubas. Sepultamento ontem.

Dorotea Herter Keller, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vigante Fernando Herter e Elza Guilhermina Lara Herter. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edna Maria Romano Wallbach, 74 anos. Filiação: Paulo Nilo Romano e Glacy Vaz Romano. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela 02 da Luz.

Eliana Guzzoni, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hélio Guzzoni e Elvira Guzzoni. Sepultamento ontem.

Genivaldo Ximendes da Silva, 62 anos. Filiação: Olivino José da Silva e Maria José Ximendes. Sepultamento ontem.

Ivo Marcelino Lopes, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eurides Marcelino Lopes e Carmelina Batista Lopes. Sepultamento ontem.

Ivone Ribeiro Batista, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Emílio Luiz Batista e Nercinda de Paula Batista. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jefferson Cropolato Castanho, 45 anos. Filiação: Thodorico Cropolato Castanho e Rosa Cropolato Castanho. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

João dos Santos Machado, 63 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Germano Machado e Maria do Carmo dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Jorge Kozera, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Edmundo Kozera e Catarina Kozera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Gonçalves da Silva, 83 anos. Filiação: João Gonçalves da Silva e Dalduina Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Zanon, 50 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Alcindo Zanon e Irani Vieira Zanon. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Lourival Nunes Ferreira, 38 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: José Nunes Ferreira e Maria Joana Nunes Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Borda do Campo.

Luzia Rufina da Conceição, 81 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Antônio José Luiz e Brazilina Rufina da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Manoel Aracemio Madeira, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Rodrigues Madeira e Emília Aracemio. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande.

Maria Aparecida Carvalho, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Matheus da Silva e Maria da Luz da Silva. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Maria Claudete Helbel de Lima, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Helbel e Luzia Matei Helbel. Sepultamento ontem.

Maria Elena Euzebio Barros, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Euzebio e Geny Marques Euzebio. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva Oliveira, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Cândido da Silva e Josefa Alves Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria das Dores Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Gonçalves de Araújo e Izabel Cidral de Araújo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Penha / Santa Catarina, saindo da Capela e Cemitério Penha / Santa Catarina.

Maria de Lourdes de Lima, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Araci de Lima. Sepultamento ontem.

Martins Pedro Botega, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ângelo Botega e Elvira Brandalizi Botega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Melita Lell Skroch, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Lell e Reinalda Emma Lell. Sepultamento ontem.

Miguel Ferreira Alves, 63 anos. Filiação: Felinto Ferreira Alves e Ana Ferreira Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mônica Lourença Chaves, 28 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Antônio dos Santos Caves e Dercilene de Fátima Carvalho. Sepultamento ontem.

Nair Mattiello Radin, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mattiello e Rosália Mattiello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Neci Luciano Carlos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Luciano e Francisca Silva Luciano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Paulo Roberto Alves Rodrigues, 69 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Aristides Alves Rodrigues e Ana Alves Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Mortuária CICCuritibaPR.

Rainer Wilhelm Holdschmidt, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Kurt Rolf Holdschmidt e Kurt Rolf Holdschmidt. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Diamante.

Rosely Moreira Bolze, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Waldemar Gustavo Bolze e Zenira Moreira Bolze. Sepultamento ontem.

Rosi Mary Alves, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ideloy de Siqueira e Maria Rosa de Siqueira. Sepultamento ontem.

Rozilda da Silva Guerreiro, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Inácio da Silva e Tertolina Cabral da Silva. Sepultamento quarta-feira, 7 de junho de 2023 às 16:30h, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastiana Pereira da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira da Silva e Maria Rita de Paula. Sepultamento ontem.

Sílvio de Araújo Fernandes, 38 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Sanches Fernandes e Senhorinha Aparecida de Araújo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Socialina Wernike, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Anna Maria Wernike. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Municipal Central de Araucária.

Suelen do Carmo Ribeiro, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izony Melo Ribeiro e Sueli do Carmo Pinto Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Bairro Novo B.

Suely Regina Otto Meyer, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Otto e Eloacy Otto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Thereza Pavelski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Iabonski e Rosa Iabosnki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Vaguino Gonçalves da Silva, 48 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Adão Gonçalves da Silva e Neuza Eduardo da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal PinhalãoPR.

Zili Zielinski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Zielinski e Ana Talochinski Zielinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!