Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (03)

Alfredo Antônio Hackenberg, 64 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: João Leonil Hackenberg e Elfrieda Kanninh. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Allan Roloff, 42 anos. Profissão: musico. Filiação: José Roloff e Genoveva Cebola Roloff. Sepultamento ontem.

Amália Sanchez Jotta de Carvalho, 57 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aparecido Sanches Massano e Leonor dos Santos Jotta Massano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de MamborePR, saindo da Capela Municipal de MamborePR.

Amilton Ferreira de Camargo, 83 anos. Filiação: Dolfina Ferreira de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Tereza Bertolini Zanatta, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lázaro Bertolini e Emília dos Santos Bertolini. Sepultamento ontem.

Anderson Pedro Cooper, 54 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Mauri Pedro Cooper e Leoni Therezinha Hintz Cooper. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de 1ª Igreja Batista de Curitiba.

Antônia Maria Oliveira dos Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Luíza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Brenda Naliatti Pizzolla, 50 anos. Profissão: dentista. Filiação: Egídio Pizzolla e Marisa Etelvina Naliatti. Sepultamento ontem.

Carmen Madejski, 86 anos. Filiação: Francisco Madejski e Aurora Palma. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Celso Holanda da Cunha Beltrão, 70 anos. Profissão: conferente. Filiação: Ubirajara de H da Cunha Beltrão e Hilda da Costa Beltrão. Sepultamento ontem.

Cláudio Gabriel Marcelino, 53 anos. Filiação: Alirio Gaqbriel e Ivone de Lourdes Marcelino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Daniel Germano Cordeiro, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Justo Germano Cordeiro e Alzira de Souza Cordeiro. Sepultamento ontem.

Daniel Marino de Freitas, 54 anos. Filiação: Eraldo Marino Miranda de Freitas e Silvana Thereza de Freitas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Darcy Carmen Schoenfelder Tapajos, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Hellmuth Schoenfelder e Elsa Schoenfelder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba.

Dejaime Correa Drum, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Correa Drum e Florencia Vieira do Prado. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal.

Dilson de Almeida Rosa, 72 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Alfredina de Almeida Rosa. Sepultamento ontem.

Diogo Felipe Nunes da Silva, 15 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Milton da Silva e Rosana Nunes de Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Domicio Lopes Sundin, 89 anos. Profissão: agente. Filiação: Oscar Vianna Sundin e Maria Lopes Sundin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba–Sala Ipe.

Élcio Luiz Forbeck, 62 anos. Filiação: Jauri Forbek e Maria de Lourdes Forbeck. Sepultamento ontem.

Eneida Maria de Araújo Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando Araújo e Iracema de Carvalho Araújo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Eraides Soares de Oliveira, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Cândida Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Fernando Antônio de Miranda, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Ari Rodrigues de Miranda e Diva Fontanelli Miranda. Sepultamento ontem.

Gilberto Luiz Ribas, 68 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Lourival Gluck Ribas e Doralice Luiz Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Helena Regina Faccenda Souza, 54 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ercolino Faccenda e Ivanir de Jesus Faccenda. Sepultamento ontem.

Heleny Armstrong Beraldi, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hernany Camargo Armstrong e Helena Cieslak Armstrong. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Cemitério Municipal Água Verde.

Heloisa Ribeiro de Prospero, 70 anos. Profissão: professor(a) universitário. Filiação: José Geraldo de Prospero e Osnyrda Aparecida Ribeiro de Prospero. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Hercidia Mota Tramontin, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Apolinário Francisco Mota e Carmosina Ramos Mota. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jair Cecilio da Cruz, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Avelinomassaneiro da Cruz e Ursulina Olinda de Bastos. Sepultamento hoje, Rio da Varzea, saindo da Capela Rio da Varzea.

João Romildo Bozza, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Martinho Bozza e Júlia Pietrosk Bozza. Sepultamento ontem.

Joraci Gonçalves Cordeiro, 81 anos. Profissão: secretária. Filiação: Octaviano Gonçalves Cordeiro e Enidina Gonçalves Cordeiro. Sepultamento ontem.

José Farias Menezes Júnior, 67 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: José Farias Menezes e Hely Hagge Menezes. Sepultamento ontem.

José Guilherme Sousa de Andrade, 79 anos. Profissão: propagandista. Filiação: José de Andrade e Iracy de Sousa Andrade. Sepultamento ontem.

José Luiz Ohren, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Pedro Paulo Hermann Ohren e Licilla Hilgemberg Ohren. Sepultamento ontem.

Júlio Hezel, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Hezel e Ana Manczak. Sepultamento ontem.

Lawany Eduarda Domingues Sampaio, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Celso Alves Sampaio e Deborah Fernanda Domingues da Silva. Sepultamento ontem.

Lazara Nogueira Gumiero, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Benedito Nogueira da Silva e Elvira Maria Theodora. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Lourdes Maneira Neres, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Maneira e Judite Bianco Maneira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Luiz Silva, 82 anos. Filiação: José Silva e Maria Feider Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Brasileiro dos Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fausto Brasileiro e Leonicia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus- Colombo(PR).

Maria Jailda Martins Ribeiro, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ernesto Martins e Maria Rodrigues Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja no Sitio Cercado.

Maria Marlene Siqueira, 79 anos. Filiação: Izaltino Siqueira e Maria Izabel Siqueira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda – Almirante Tamandaré.

Maurino dos Santos, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José dos Santos e Delfina Farias dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Moacir Verssao, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Durval Verssao e Ezefira Verssao. Sepultamento ontem.

Nice Pace Carlon, 82 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Marinho Pace e Margarida Pace. Sepultamento ontem.

Odete de Freitas Pedrada, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Polidoro Gonçalves Correa Pedrada e Gregoria Maria de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Paulo Roberto Biglia, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Aparício Biglia e Helena Beltrami Biglia. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Pereira, 62 anos. Profissão: soldador. Filiação: Adalberto Pereira e Danzilia Izolina da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Raul Wormsbecker, 83 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Rodolfo Wormsbecker e Maria Wormsbecker. Sepultamento ontem.

Renato de Paula, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Acir de Jesus de Paula e Divanir Pires de Paula. Sepultamento ontem.

Rosa Ferreira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Augusta Pacheco. Sepultamento ontem.

Sebastião Jacinto Filho, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Jacinto de Souza e Maria Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Sérgio Lemos Torres, 87 anos. Filiação: Ulysses Lemos Torres e Lygia Francisca Lopes Lemos Torres. Sepultamento ontem.

Silvestre Lula, 69 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedro Lula e Francisca Lula. Sepultamento ontem.

Virmar de Oliveira Pereira, 68 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro de Oliveira Pereira e Izabel Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vitório Wessolovski, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Leonardo Wessolovski e Apolônia Wessolovski. Sepultamento ontem.

Zelma Baldessar de Almeida, 78 anos. Filiação: Mário Baldessar e Helena Bez Batti Baldessar. Sepultamento ontem.

