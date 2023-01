Alan Oliveira dos Santos, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Juliano Pereira dos Santos e Solange de Oliveira. Sepultamento ontem.

Aliete de Souza Lima, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Mário de Souza e Isaura Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Ana Cristina de Castro, 51 anos. Profissão: secretária. Filiação: Pedro de Castro e Cecília Straube de Castro. Sepultamento ontem.

Anerito Carlos do Nascimento, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Agostinho Carlos do Nascimento e Maria Francisca do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Antônio Neimann, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Neimann e Helena Grabowska Neimann. Sepultamento ontem.

Antônio de Oliveira Martins, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aristides Martins e Corintha Manoela Martins. Sepultamento hoje, Crematório A “definir”, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Argemiro Benedito de Lara Ferreira, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Carlos Ferreira e Maria de Lara Ferreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel.

Ari José Ferreira de Paula, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alipio Ferreira de Paula e Júlia Afonso Ferreira. Sepultamento ontem.

Bernadete Biss, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcides Biss e Maria de Lourdes Biss. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Claudete de Miranda, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Hahnemann e Evelina Hahnemann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Vale da Paz.

Cleusa Marides da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vanderlei Pinas e Benedita Marides Pinas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Jardim Ipê/ São José dos Pinhais.

Derly Soares, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Soraes Filho e Maria dos Santos Soares. Sepultamento ontem.

Durvaldo Mendes Nogueira, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Mendes de Oliveira e Etelvina Mendes Nogueira. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Ribas, 68 anos. Filiação: Manoel Roseira Ribas e Maria da Luz Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Eduardo Mascarenhas Osiecki, 39 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz Fernandes Osiecki e Rosângela Mascarenhas Osiecki. Sepultamento ontem.

Elisete de Alquino, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Cordeiro e Zulmira Padilha Cordeiro. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Frei Miguel.

Elsio Luiz Batista, 53 anos. Profissão: balconista. Filiação: Adão Batista e Rosa Batista. Sepultamento ontem.

Eneida Maria Araújo de Paula Pessoa, 79 anos. Filiação: Darcy Araújo e Anna Orle de Araújo. Sepultamento ontem.

Fernando Alberto Almeida Teixeira, 67 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: José Joaquim Teixeira e Maria Alice Almeida. Sepultamento ontem.

Henrique Stanisuavski, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luiz Stanisuavski e Lúcia Stanisuavski. Sepultamento ontem.

Ildromar Alves da Silva, 57 anos. Filiação: Ildefonso Carvalho da Silva e Oliva Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela do Tatuquara.

Jeferson Bueno, 37 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Amauri Baptista Bueno e Ema Dolores de Castro dos Santos Bueno. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

João Antônio da Rocha, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Laurentina da Rocha. Sepultamento hoje, Cemitério da Paz Coronel Vivida, saindo da Capela Mortuária de Coronel Vivida.

João Batista Alvares Neves, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Alvares Neves e Noêmia Maria Neves. Sepultamento ontem.

João Pedro Riffel, 79 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Almo Riffel e Alma Riffel. Sepultamento ontem.

João Pedro de Oliveira, 29 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Miriam Florisa de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Romão Siqueira dos Santos, 86 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Armelina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Américo da Silva Matos Pombo, 74 anos. Profissão: economista. Filiação: Carlos da Silva Matos Pombo e Maria Adaildes Gabriel Matos Pombo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

José Benedito da Silva, 67 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Maria Benedita da Silva. Sepultamento ontem.

José Dantas, 61 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Dantas e Maria Elias Dantas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

José Gesse Fernandes Amorim, 77 anos. Profissão: mecanógrafo. Filiação: Francisco Fernandes Amorim e Maria Alaide Leite. Sepultamento ontem.

José Pereira Padilha, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Pereira Padilha e Maria Costa. Sepultamento ontem.

José Ribinski Lopes, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Monteiro Lopes e Rosa Ribinski Lopes. Sepultamento ontem.

José Tadeu de Souza Pinto, 67 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Rufino de Souza Pinto e Lazara Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Juliano Krautczuk, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: David Krautczuk e Sirene Ferreira Caldas. Sepultamento ontem.

Júlio César Bozza, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Reginaldo Bozza e Maria da Silva Bozza. Sepultamento ontem.

Leonides Fuchs, 57 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Waldmiro Fuchs e Isolde Fuchs. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Imaculada Conceição.

Luciano dos Santos Garcia, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Santana Garcia e Roseli Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Ivaipora, saindo da Capela Municipal de Ivaipora.

Maria Antônia de Lourdes Nascimento, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Cândido Ferreira e Maria Rita Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Pereira, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Pereira e Maria Francisca de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Maria Yvone Quintas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felício Domingos de Paula e Arminda da Silva Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Marlene Dione Etzel, 84 anos. Profissão: artista. Filiação: Afonso Polak e Irene Polak. Sepultamento ontem.

Marli Lima, 66 anos. Profissão: secretária. Filiação: Alcides Moacir Azambuja e Maria de Lourdes Silva Azambuja. Sepultamento ontem.

Mateus dos Santos, 3 dias. Filiação: Rodrigo dos Santos e Carla Graziele da Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Miguel Kaminski Baars, 1 anos. Filiação: Júlio Jorge Baars e Rosângela Kaminski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Odette de Castro Andrade, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Castro e Benedicta de Castro. Sepultamento ontem.

Orlando Lemos, 49 anos. Profissão: militar. Filiação: Naide Terezinha Lemos. Sepultamento ontem.

Orlinda de Oliveira, 89 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Enonio José de Oliveira e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Pedro Lucheti Júnior, 47 anos. Profissão: diretor(a) financeiro. Filiação: Pedro Lucheti e Marta Vieira Lucheti. Sepultamento ontem.

Pedro Miguel Castro da Silva, 3 anos. Filiação: Guilherme Dione Batista da Silva e Renata Castro Santana. Sepultamento sábado, 31 de dezembro de 2022, em local a definir, saindo de Igreja Nova Aliança / Marituba/ Para.

Rafael Keretch, 82 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Demétrio Keretch e Helena Cembalista Keretch. Sepultamento ontem.

Silvana Alves de Brito Constante, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Alves de Brito e Maria Pinta de Brito. Sepultamento sábado, 31 de dezembro de 2022, Municipal. Jardim da Saudade Alta Floresta, saindo da Capela – Alta Floresta.

Silvana das Gracas Haas, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Conceição Haas. Sepultamento ontem.

Stefano Vianello, 67 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Giuliano Vianello e Maria Antonietta Crosara. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Tatiana Cwiklinski, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pawel Katana e Domina Kabaniuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Thiago Roberto Emanoel Ribeiro, 34 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Aparecido Ribeiro e Graciolice Jucileia da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Uelinton de Oliveira da Cruz, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Luiz Carlos Pereira da Cruz e Solange de Oliveira. Sepultamento ontem.