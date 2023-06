Obituário Curitiba: Falecimentos desta sexta-feira (30)

Ademir José da Silva, 56 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Geraldo Custodio da Silva e Maria Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Estevan Batista Farinhuke, 61 anos. Profissão: gerente manutenção. Filiação: Estefano Farinhuke e Terezinha de Lourdes Batista Farinhuke. Sepultamento ontem.

Antônio Ivandir Peruzzo, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ivano Peruzzo e Celina Maria Schuch Peruzzo. Sepultamento ontem.

Arlete Maria Modesto Mateus José da Silveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Modesto Mateus e Clarice Modesto Mateus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Antos dos Últimos Dias.

Cecília Maria Palhares, 65 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Moacyr Palhares e Rosalina Cobo Palhares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Celita Freitas Straub, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nathalim de Freitas e Cenira dos Santos Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Cemitério Municipal Água Verde.

Claudemir Teodoro da Silva, 43 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Batista Teodoro da Silva e Izaltina Giocondo da Silva. Sepultamento ontem.

Divair Martins de Lima, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Francisco Martins e Anália Maria de Freitas. Sepultamento ontem.

Elias Tozin, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Tozin e Maria Tozin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Ernesto Marks, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Marks e Aniela Corgut Marks. Sepultamento ontem.

Francisco de Almeida Moreira, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Moreira Leite e Lucy Wieira Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Heloisa Emanuelle Garcia Mdos Santos, 1 dias. Filiação: Erick Macario dos Santos e Fabiana Garcia dos Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Hercilia Anna Alves Pereira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Manoel Alves e Maria da Conceição Alves. Sepultamento ontem.

Iracema Kuznik Terres, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Podalirio Ferreira Terres e Amália Kuznik Terres. Sepultamento ontem.

Iracy da Silva Domingues, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Eduardo da Silva e Marcolina Gomes Eufrásia. Sepultamento ontem.

Isaac Daniel Brezezinski da Silva, 2 mes(es). Filiação: Diego José da Silva e Ester Caroline Brezezinski Santos. Sepultamento ontem.

João Althair Mendes Batista, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Alvino Mendes Batista e Júlia Mendes Batista. Sepultamento ontem.

João Carlos Trochmann, 73 anos. Profissão: agente funerário. Filiação: Albino Trochmann e Geoconda Trochmann. Sepultamento ontem.

João Stein, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Stefano Stein e Catarina Stein. Sepultamento ontem.

José Aparecido da Silva, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alberto da Silva e Ana Aparecida Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

José Carlos da Silva, 62 anos. Profissão: militar. Filiação: José Elias da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Spitzer, 72 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Rodolfo Spitzer e Izabel Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Stec, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Stec e Josefa Stec. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Jurandir Zaqueo, 71 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Riodante Zaqueo e Helena Peluca Zaqueo. Sepultamento ontem.

Laumir Krauze, 64 anos. Filiação: Leopoldo Krauze e Nely Cordeiro Krauze. Sepultamento ontem.

Leodora da Luz Estevo Pereira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Estevo e Dalvina Lourença Estevo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Igreja Quadrangular /paranagua.

Leonor Cordeiro, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jorge Cordeiro e Adelina Cordeiro. Sepultamento ontem.

Luciano Antônio Lacerda, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio Lacerda e Maria de Jesus Lacerda. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Mortuária Municipal Ponta GrossaPR.

Luiz Carlos Ritter, 73 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Pedro Ritter e Leontina Rodrigues Ritter. Sepultamento ontem.

Maira Josiane Túlio, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orestes Nicolau Túlio e Arlete Vieira Túlio. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Maria Amélia dos Santos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Zeferino dos Santos e Luizina Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Cândida Schefer de Brito, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Schefer e Alice Raab Schefer. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Mário Sérgio Lima Cubas, 64 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Emydio de Lima Cubas e Olga Bodnar Cubas. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Santa Maria, saindo da Capela Mortuária São Camilo Piraquara (PR).

Metodio Parastchuk, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Basílio Parastchuk e Paulina Parastchuk. Sepultamento ontem.

Mirian Jubanski dos Santos, 74 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Christiano Jubanski e Olivia Linhares Jubanski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Natália Texeira de Oliveira, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Bernardino Texeira e Maria Alves Texeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Nizael Brros dos Santos, 58 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Nizael Benedito dos Santos e Odila Barros dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olinda Neves Ivanoski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orias de Paula Neves e Carmelina Vidal Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembéia de Deus Colombo (PR).

Orli José Kuster, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Otacílio Kuster e Santalina Manerich Kuster. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Regina Ribatski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Ribatski e Helena Wrisnikovski Ribatski. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Rejane do Rocio Roda Rodrigues, 51 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Mário Luiz Roda e Edil Pedro Roda. Sepultamento ontem.

Rosalina Gomes Padilha Ribeiro, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vicente Gomes Carvalho de Lima e Maria Meister. Sepultamento ontem.

Rosealda Bremm Pedroso de Souza, 37 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Antônio Salazar Pedroso e Irani Rosane Bremm. Sepultamento ontem.

Silvestre Camarosk, 78 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Ludovico Camarosk e Francisca Piekos Camarosk. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Machado, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dinart Machado e Estefania Machado. Sepultamento hoje, Cemitério Cerro Verde QuitandinhaPR, saindo da Capela Mortuária Municipal de QuitandinhaPR.

Valdinei Ferreira, 51 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Delmiro Ferreira e Edilia de Oliveira Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Vicente Souza Vidal, 41 anos. Filiação: Sebastião Souza Vidal e Dirce Antônia de Souza. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Waldomiro de Carvalho, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Lindolfo Pereira de Carvalho e Walmira Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

