Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (26)

Alzira de Souza, 91 anos. Filiação: José de Souza e Josefa Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Anjo da Guarda Almirante Tamandaré (PR).

Ana Lúcia Luna Carvalho, 60 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: Caubi Cid Carvalho e Maria de Lourdes Luna Carvalho. Sepultamento ontem.

Anastasia Kastchuk Zarichen, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Kastchuk e Catarina Kastchuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antenor de Souza Lourenço, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Maria Lourenço e Juviliana Antunes de Sousa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antônio Constantino Volkov, 96 anos. Filiação: Constantino Volkov e Anna Volkov. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Primeira Igreja Batista de Curtiba CurtibaPR.

Antônio José Claudino Barbosa, 47 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Claudino Barbosa e Ilze Maria de Souza Barbosa. Sepultamento ontem.

Antônio Pardinho da Silva, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Antônio da Silva e Genuina da Rocha Pardinho. Sepultamento ontem.

Aparecido Gonçalves dos Santos, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Idlino Gonçalves dos Santos e Jovina Alves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Aparício Padilha, 86 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Agostinho Ferreira Padilha e Generosa Siqueira Cortes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Cenita Maria Lins, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Deocleciano Ribeiro Lins e Maria Izabel Leite Ribeiro Lins. Sepultamento ontem.

Dorival José Félix, 57 anos. Filiação: José Peeira Félix e Aparecida José Félix. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Edison Geziski, 73 anos. Filiação: Ladislau Geziski e Etelvina Rauen Geziski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Eliane do Rocio Franca Sene, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emidio Franca e Tereza dos Santos Franca. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Emília Bizze Milleck, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bizze e Iza Bizze. Sepultamento hoje, Colônia Prado (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Ezequiel Fernandes da Cruz, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Waldemiro Fernandes da Cruz e Alzira da Cruz. Sepultamento ontem.

Fábio Nunes Zavaski, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerson Luís Zavaski e Inês Lindamir Marques Nunes Zavaski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Fabrício de Souza, 4 mes(es). Filiação: Thiago Caldas e Dalgiza de Souza Dobokowski. Sepultamento ontem.

Fernanda Haass Scheffer, 35 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Marcos Antônio Scheffer e Clair Teresinha Haass Scheffer. Sepultamento ontem.

Gabriel Lucca Rodrigues de Souza Ribeiro, 1 mes(es). Filiação: Daniel Breno Rodrigues Ribeiro e Ana Carolina de Souza Ribeiro. Sepultamento ontem.

Geni Aparecida Cardoso, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvebal Cardoso de Oliveira e Docila Carodoso. Sepultamento ontem.

Gilberto Moro, 48 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Moro e Alcides Maria Moro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Iraci Santana Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Alves Santana e Edite Silva Santana. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Irene Persegona Miglioretto, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Persegona e Rosa Ziliotto Persegona. Sepultamento ontem.

Iwandel Cândido da Silva, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aniceto Cândido da Silva e Beatriz Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de local a ser designado.

Jeferson Cezar Ribeiro, 46 anos. Filiação: Elena Maria Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

João Batista Hoffmann, 58 anos. Filiação: João Carlos Hoffmann e Maria Eva Hoffmann. Sepultamento hoje, Cemitério Alvorada -PR, saindo da Capela Cemitério Alvorada -PR.

João Batista Rossi, 78 anos. Filiação: João Antônio Rossi e Maria da Luz Rossi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

João Fernando Muller, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jorge Muller e Alice Kavetzki Muller. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

João Maria de Moura, 67 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alvaristo Ferreira de Moura e Conceição Pinheiro de Moura. Sepultamento ontem.

José Luiz Pereira, 63 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Mendes Pereira e Maria Joaquna Carvalho Perreira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Júnior D Rocha Ferreira, 35 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Ferreira Filho e Maria da Rocha Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Kely Cristina dos Santos Prestes, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odair José de Oliveira Prestes e Denilsa Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Igreja Evangélica de Colombo.

Leda Yara Brenner, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Tavares Damasceno e Maria de Lourdes Damasceno. Sepultamento ontem.

Leila das Gracas Porto, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Agenor Ferreira Porto e Silvanira Saldanha Porto. Sepultamento ontem.

Lenira Borges, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Therezio Luiz Cordeiro e Maria da Costa Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Luto Curitiba.

Leonor Bandacheski Gama, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Catarina Bandacheski. Sepultamento ontem.

Luciano da Silva, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Isaltino da Silva e Nilda Bruning. Sepultamento ontem.

Luíza Joaquina de Oliveira Radziminski, 100 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Theolindo de Oliveira e Olinda Ferreira. Sepultamento ontem.

Malvina Rosa de Oliveira, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sebastião Pedro da Rosa e Ernestina Gonçalves Rosa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Marcos Pereira da Silva, 68 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Marins Pereira da Silva e Pedrinha da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Maria Geni de Almeida Campos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardino Pereira de Almeida e Maria Tereza de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Maria Magdalena de Freitas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcídio José de Franca e Pascoalina Lourenço dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Soares do Nascimento, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Soares dos Santos. Sepultamento ontem.

Mariana de Jesus de Oliveira, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João de Oliveira e Adair Cordeiro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marilei Fitz Dias, 39 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Manoel Fitz e Maria Aparecida Veloso Fitz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Mário Sérgio Razzolini, 67 anos. Filiação: Orlando Calisto Razzolini e Tereza de Jezuz Razzolini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal.

Marli Pinto Leme Rosa, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Pinto Leme e Olga Maria Leme. Sepultamento ontem.

Matheus Floriano Lemke dos Santos, 2 dias. Filiação: Wesley Fernando dos Santos e Beatriz Ketelin Lemke Silva. Sepultamento ontem.

Miguel Nava Filho, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel Nava e Maria Manoela Affonso Nava. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Mirien Dittrich Paquet, 70 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Gastão Georges Paquet e Marina Dittrich Paquet. Sepultamento ontem.

Nair Mozele Soeiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim Sacheto Mozele e Tereza Sacheto Mozele. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Ferraria.

Noêmia Rigoni dos Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Rigoni e Luíza Rigoni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Luto Curitiba.

Paulo César Schrederhof, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Estefano Antônio Schrederhof e Durvalina Macedo. Sepultamento ontem.

Regina Fischer Pessuti, 66 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Bruno Fischer e Lúcia Baade Fischer. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix Vaticano Curitiba (PR).

Reinaldo Clemente de Oliveira Neto, 36 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Valdir Clemente de Oliveira e Maria Cristina Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré PR.

Rosa Bomfim Ribeiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Homem de Bomfim e Tiburcia Geralda de Bomfim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Eixo Sul (Almirante Tamandaré).

Rosalina Messias Machado, 79 anos. Filiação: Bento Manoel Messias e Maria de Paula Messias. Sepultamento ontem.

Rosângela Lopes Ferreira, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Lopes e Inorina Paim de Andrade. Sepultamento ontem.

Rosineide Molina Sanches, 53 anos. Profissão: manicure. Filiação: Aristides Molina Sanches e Alcidia de Macedo Sanches. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rute Bonard, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Victalino Bonard e Ivette Bonard. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Ruth Groetzner, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alois Groetzner e Paula Groetzner. Sepultamento ontem.

Sara Santos Ribeiro, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Santos Ribeiro e Rosicle von Kriger Ribeiro. Sepultamento ontem.

Sônia Catarina Fortunato da Veiga, 48 anos. Filiação: Osvaldo Fortunato e Maria Aparecida Fortunato da Veiga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Teresa do Rocio Rodrigues, 76 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Rodrigues e Edmee Rodrigues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Tomyres Barrozo Furtado, 102 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Luiz Furtado Costa e Zulmira Barroso Furtado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Vanilda Conceição da Veiga Toporovicz, 19 horas. Profissão: do lar. Filiação: Wenceslau da Veiga e Yolanda Bremmer da Veiga. Sepultamento ontem.

Vardini Pinto dos Santos, 69 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Pinto dos Santos e Vitalena Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Comunitária Bairro Novo – Sitio Cercado.

Vilna Pereira da Veiga, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Ferminiano Pereira e Maria da Conceição Tavares Pereira. Sepultamento ontem.

Zélia Meneguelli Chiorotti, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Meneguelli e Regina Barizon. Sepultamento ontem.

