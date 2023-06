Adalgiza Mendonça Pereira, 77 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Mendonça e Antônia Felisarda de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana Alice Pereira, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Elvira Juliana Pereira. Sepultamento ontem.

Antônio Cavalheiro, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lourenço Cavalheiro e Pierina Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Antônio Joenck, 78 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Donato Joenck e Tecla Zeitz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial da Paz ( Bairro Boqueirão).

Crislei de Cassio Rosa, 24 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisca da Aparecida Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Dom Bosco.

Darcy de Freitas, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Manoel de Freitas e Dorvalina Farias. Sepultamento ontem.

Decio Sílvio Borges, 52 anos. Profissão: soldador. Filiação: Odilon Borges e Iraci Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Deyser Chiesorin Teixeira, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Chiesorin e Clara Chiesorin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula Curitiba PR.

Dionísio Knaut, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Knaut e Filomena Knaut. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Durvalina Dias, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ribeiro Pinto e Maria Rosa da Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Eduardo Zakovicz, 78 anos. Profissão: taxista. Filiação: Ludovico Zakovicz e Joana Rossa Zakovicz. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Elizete Terezinha de Oliveira Fernandes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Álvaro Gonçalves de Oliveira e Emília Marcaleski de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fábio Pamplona, 60 anos. Profissão: piloto. Filiação: Salomão Vieira Pamplona e Marta Mirian Rosa Pamplona. Sepultamento ontem.

Flora Martins Barboza Pereira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romário Barboza e Joaquina Martins Barboza. Sepultamento ontem.

Francisco Jacumasso, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilherme Antônio Jacumasso e Anizia de Oliveira Jacumasso. Sepultamento ontem.

Gabriel Ferreira da Silva, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ferreira da Silva e Maria Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Glahy Arcilio, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Elias Arcilio e Juvelina de Souza Arcilio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Irene Alves Paulon, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Alves dos Santos e Aparecida Floriano. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Iris Moreira de Carvalho, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Moreira e Dalvina Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ivete Heberle, 53 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Valdir Heberle e Elfrida Lorena Heberle. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Santa HelenaPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Santa HelenaPR.

Jacinta Pereira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Pereira e Matilde Pereira. Sepultamento ontem.

Jacinto Ramos Pereira, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Bergilio Ramos de Oliveira e Elvira Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Balduino Kern, 93 anos. Filiação: Affonso Kern e Maria José Paz Kern. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal.

Jorge Bruxel, 56 anos. Profissão: servente. Filiação: Argemiro Bruxel e Alvira Bruxel. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Medianeira, saindo da Capela Cemitério Municipal de Medianeira.

José Borges Gonçalves, 78 anos. Filiação: Amantino Borges de Oliveira e Nardina Gonçalves Coito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Lenir Terezinha Machado, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plácido Sobrinho Machado e Maria Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Lino Querino Batista, 73 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Pedro Querino Batista e Lindamir Querino Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 – Municipal Boqueirão.

Luís Taborda, 80 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Marciano Taborda e Felicidade Gonçalves. Sepultamento ontem.

Luzia Olga Serra Zanetti Machado, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olver Serra Zanetti e Maria Tonelli Paglia Serra Zanetti. Sepultamento ontem.

Margarida Ferreira da Silva, 88 anos. Filiação: Sebastião Ferreira e Joana Pestana Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Associação de Moradores Cajuru.

Maria Dias Tirapelle, 96 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Bernardino Dias e Maria Júlia Dias. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Langowski, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Langowski e Maria Skora Langowski. Sepultamento ontem.

Miguel dos Santos Almeida, 1 dias. Filiação: Leandro Bonfim de Almeida e Any Kelly dos Santos Souza. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos.

Moadir Crispim de Lima, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Justimiano Crispim de Lima e Cecília Teixerira Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilton Santos Ribeiro Pinto, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Ribeiro Pinto e Maria Dias Pinto. Sepultamento ontem.

Orlinda Alves Pereira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agustinho Alves Pereira e Geralda Acacio Gomes. Sepultamento ontem.

Pablo Claro do Prado, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Nascimento do Prado e Fabiula Caroline Claro do Prado. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Augusto Filho, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Paulo Augusto e Eva Augusto. Sepultamento ontem.

Rudson Igor de Almeida, 34 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Clovis Aparecido de Almeida e Maria Solange Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Monteiro Lobato.

Sebastião Benedito da Silva, 82 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Antônio Benedito da Silva e Serafina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembleia de Deus Monte Libani Piraquara PR.

Sebastião Caetano dos Santos, 56 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Joaquim Caetano dos Santos e Cecília Maria de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Shirlei Marlene Pereszluha, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvito Falador Dissenha e Leonor da Cruz Ferreira Dissenha. Sepultamento ontem.

Vanilson Saraiva Peixoto, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raimundo Peixoto de Lima e Francisca Saraiva de Lima. Sepultamento ontem.

Verônica Piaunoski Bandeira, 72 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Antônio Piaunoski e Maria da Cruz Piaunoski. Sepultamento ontem.

Victor Bispo dos Santos Filho, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: Victor Bispo dos Santos e Maria Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Wilson Cardoso Santos, 71 anos. Profissão: servente. Filiação: José Cardoso Costa e Ana Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

