Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (14)

Alan Antony de Oliveira, 32 anos. Filiação: Antônio Carlos de Oliveira e Mirian Fortes Carraro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alefer Jonathan Melchior, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marili de Fátima Melchior. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Alessandro da Silva Costa, 38 anos. Filiação: Jorge Barreto da Costa e Rosa Inácio da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Amilton Schmoeler Oliveira, 72 anos. Filiação: Nelson Gonçalves de Oliveira e Lídia Schmoeler Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Rubi.

Ana Carolina Galvsao, 23 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Valdir José Galvão e Nádia Kruczovei Golvao. Sepultamento ontem.

Antônio Osório Martins, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Maria da Glória Martins. Sepultamento sábado, 15 de abril de 2023, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Universal – Bairro Alto.

Catarina Krainski Dula, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Kraisnki e Delfina Ferreira Maciel. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fábio Roberto Costa da Rosa, 43 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Otávio Costa da Rosa e Maria Aurora da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Associação de Moradores do Pinheirinho.

Francisco de Missina da Cruz, 85 anos. Filiação: Caetano de Missina Cruz e Maria das Dores. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Residencia (Pinhais).

Fuad Elias Kallas, 60 anos. Filiação: Elias Hanna Kallas e Najate Saliba Kallas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gabriel Henrique dos Reis Carvalho, 9 horas. Filiação: Guilherme Henrique da Luz Carvalho e Beatriz dos Reis Caires. Sepultamento ontem.

Hilda Cândida Michelon, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Simplicio de Figueredo e Maria Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Iraci Terezinha de Franca Costa, 79 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Joaquim Elias Sicuro e Adélia Emília Maria Lutke. Sepultamento ontem.

Jair Faria da Silva, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Eugenia Lopes da Silva e Eugenia Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

João Carraro, 75 anos. Filiação: Guarino Carraro e Ângela Belasco Carraro. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

José Aleixo Wendler, 61 anos. Filiação: Carlos Wendler Filho e Anna Wendler. Sepultamento ontem.

Libertina Brockelt, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gaetano Ceronato Filho e Angelina Sanvozo Ceronato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Luana Iara Rosa, 40 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Reinaldo Rosa e Luisa Inês Gnata Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de ParanaguáPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de ParanaguáPR.

Magali Xavier Artico, 89 anos. Filiação: Américo Xavier Neto e Geni Xavier da Silva. Sepultamento sábado, 15 de abril de 2023 às 13hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marcos da Silva, 33 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Denilse do Rocio da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Helena Rausis, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ozório Rausis e Maria Filomena Poli. Sepultamento ontem.

Maria das Dores dos Santos Leite, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira dos Santos Filho e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Cemitério Municipal do Boqueirão.

Mário Luiz Cores, 68 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Barao Demil Cores e Teresa Cores. Sepultamento ontem.

Marisa Kazenoh, 60 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Wlademiro Kazenoh e Mônica Kazenoh. Sepultamento ontem.

Marli Ferreira Precheski, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Ferreira Precheski. Sepultamento ontem.

Natanael Aires de Franca, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Alves Franca e Rosa Aires David. Sepultamento ontem.

Neve Ironda de Oliveira Ribas, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Alves de Oliveira e Otília Vieira Belém. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Odette Colla Gegenbauer, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Colla Sobrinho e Clothilde de Almeida Colla. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Barbosa, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Barbosa e Elisia Ventura Barbosa. Sepultamento ontem.

Raymuinda Esteves da Silva, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Arthur Esteves Calango e Elvira Ramos dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Rebeca Becker de Assis Soares, 1 horas. Filiação: Erick Orlando de Assis Alves Soares e Luana Becker. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Robinson Rodrigues Cavalheiro, 52 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Sabatiel Rodrigues Cavalheiro e Teresa Rodrigues Cavalheiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Restauração (Colombo).

Rosalina Pereira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco Pereira e Luíza Marcondes Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Roseli Antônia da Silva, 56 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João Antônio de Campos e Juraci Ana de Campos. Sepultamento ontem.

Vanderlei Pereira da Cruz, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jordão Pereira da Cruz e Annair Carvalho da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos.

Victor Gabriel de Lima Picussa, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jeronimo Picussa e Eva Claudineia de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Marcelino, saindo de Estrada Principal, S/n MandiritubaPR.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (14)

Veja que incrível