Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (13)

Acir Taborda de Lima, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Silvério Afonso de Lima e Dulcidia Taborda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Tatuquara.

Ademir Fiates, 70 anos. Profissão: servente. Filiação: Miguel Fiates e Maria Vieira Matos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcelino Moro de Paula, 91 anos. Filiação: Francisco de Paula e Assunta Moro de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aldir Kleinke, 79 anos. Profissão: musico. Filiação: Albino Kleinke e Albertina Greca Kleinke. Sepultamento ontem.

Amadeu Cassilha, 86 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Agostinho Cassilha e Maria Geraldina Bridaroli Cassilha. Sepultamento ontem.

Ângelo Walter Secco, 71 anos. Profissão: gerente. Filiação: Ângelo Secco e Maria Conceição da Cruz Secco. Sepultamento ontem.

Antônio Cordeiro dos Santos, 97 anos. Profissão: artista. Filiação: Joaquim Cordeiro dos Santos e Ana Alves Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Cristiana Beatriz Alves Moura, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Dias Moura e Leide Alves Moura. Sepultamento ontem.

Davi Postigo Correa, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Messias Cândido Correa e Lúcia Postico Correa. Sepultamento ontem.

Dionizio Genario Wiener, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: Adolpho Wiener e Hilda Wiener. Sepultamento ontem.

Elvira Zandona, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Pinto Magalhães e Beatriz Pinto Magalhães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Fátima Tokarski Nunes, 58 anos. Filiação: Leonardo Tokarski e Rosa Zeve Tokarski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Helena Menezes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Leitão de Menezes Filho e Nair Almeida de Menezes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Igreja Assembleia de Deus Centro Civico.

Helena dos Santos Araújo, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Júlia dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Ivan Beira Fontoura, 97 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Antônio Beira Fontoura e Estella Beira Fontoura. Sepultamento ontem.

Janaina Camargo, 41 anos. Filiação: Pedro Ademir Camargo e Maria Irma Ronchi Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Cornélio Burbela, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Burbela e Verônica Burbela. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa.

Laura Torres, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Constante Nikosky e Idalvina Nikosky. Sepultamento ontem.

Leoni Marlene Kavales, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues de Souza e Jovina Furlan Rodrigues. Sepultamento ontem.

Luan Victor Machado dos Santos, 6 mes(es). Filiação: Edenilson dos Santos e Gessica Thalia Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Munipal.

Lucidalva Alves de Carvalho Manfio, 82 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Cristovan de Carvalho e Dulante Alves de Carvalho. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Oliveira, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rogério e Maria Borges Vieira de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Luiz Eduardo Gomes de Faria, 66 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Hélio Rodrigues de Faria e Coralia Gomes de Faria. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Luiz Mordaski, 62 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Mordaski e Rosa Mordaski. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal.

Marco Gomes da Silva, 53 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Gomes da Silva e Zoel Pacheco da Silva. Sepultamento hoje, Municiapla, saindo da Capela Municipal.

Maria Beatriz Gubert Muler, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Mercedes Gubert. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Elizia Shreiner, 67 anos. Filiação: Ostilio Timoteo Shreiner e Alzira Cezar Timoteo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Maria Regina Perine da Silva, 64 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: José Perine Netto e Ana Vallasque Perine. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha dos Reis Ribas, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvano Augustinho Reis e Ana Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria do Carmo dos Santos, 51 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Gonçalves dos Santos e Natalina Vieira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maycon Tadeu de Souza, 34 anos. Filiação: Manoel Tadeu de Souza e Joceni Aparecida de Souza. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Michael Bueno de Lima, 26 anos. Filiação: Valter Pereira de Lima e Ivonete Barbosa Bueno. Sepultamento ontem.

Neuza de Moraes Miranda, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Moraes e Maria Aparecida Pontes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Igreja Cidade Industrial de Curitiba.

Norma Brandenburg de Araújo, 91 anos. Filiação: Gustavo Brandenburg e Ignez Benkendorf Brandenburg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Octávio Bottamedi, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ignácio Bottamedi e Maria Muraro Bottamedi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Oliver Caetano Lourenço, 10 horas. Filiação: Luciano Lourenço e Giovanna Bunik de Oliveira Caetano. Sepultamento ontem.

Pedro Vitor da Silva, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Higidio Avelino da Silva e Petronilha Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Pulqueria Castro da Silva, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Miguel Oelin da Silva e Vergínia Castro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Roseli de Fátima Match Seluski, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza Match. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastião Aldo Rodrigues Marques, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdemar Rodrigues Marques e Maria Aparecida Sampaio Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Sebastião Correa da Maia, 76 anos. Filiação: Alfredo Silva da Maia e Ana Correa de Maia. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Teresinha Judite Novakowski, 77 anos. Profissão: manicure. Filiação: Bertilde Moura. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Thaila Miranda Martins, 16 anos. Filiação: Odivaldo Pereira Martins e Márcia Miranda. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Theofilo Mendes, 89 anos. Filiação: Escolástica Cordeiro Mendes e Maria Mendes de Farias. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Thiago Dias Tavares, 21 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Cícero Batista Tavares e Eugenice Dias Tavares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Valentina Francisca da Silva, 91 anos. Filiação: Francisco Martiniano da Silva e Maria José Noronha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Vera Lúcia Pereira Barboza, 66 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio André Pereira e Maria Paulina Damásio Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Igreja Assembleia de Deus – Vila Verde.

Yasmin Sofhia de Souza, 1 mes(es). Filiação: Gabriel Timoteo de Souza e Raiane da Guia Prestes. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul.

Zeny da Silveira Santos, 97 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Azevedo da Silveira e Nacena Correia Pinto da Silveira. Sepultamento ontem.

