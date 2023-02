Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (10)

Adilson Alves da Costa, 56 anos. Profissão: garçom. Filiação: Sebastião Alves da Costa e Ana de Jesus Costa. Sepultamento ontem.

Amantino Canuto, 89 anos. Filiação: Jovina Canuto de Jesus. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Amauri Evangelista dos Santos, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Evangelista Dso Santos e Joselina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ângela Baldon Jorge, 42 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Jorge e Dilvete Borato Baldon. Sepultamento ontem.

Anivaldo Cordeiro de Moraes, 57 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Sebastião Cordeiro de Koraes e Izidia Cordeiro de Moraes. Sepultamento ontem.

Antônio Gregório Bini, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Bini Sobrinho e Dionéa Cordeiro Bini. Sepultamento ontem.

Arivonil Pereira, 55 anos. Filiação: Sebastião Pereira e Avany Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Carlos Alberto de Jesus Juliani, 64 anos. Filiação: Luiz Juliani e Neli Regina de Melo Juliani. Sepultamento ontem.

Cecília Machado, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnello dos Santos e Olanda Nazario dos Santos. Sepultamento ontem.

Devair Palu, 77 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Fioravante Palu e Ana Vitória Palu. Sepultamento ontem.

Duilio Joel Buava, 62 anos. Filiação: José Santinor Buava e Helena Popovis Buava. Sepultamento ontem.

Edison Fernandes Pereira, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Edmundo Pereira Lopes e Josepha Fernandes Pereira. Sepultamento ontem.

Elton Felipedes de Campos, 44 anos. Profissão: tecnólogo. Filiação: Antônio Carlos de Campos e Marize Izabel Bertoja de Campos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Emerson Luiz Machado, 45 anos. Profissão: servente. Filiação: Dinor Vicente Machado e Zila da Silva Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Guilherme de Moraes Liduario, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juliano Oliveira Liduario e Ivone de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vila Autodromo.

Humberto Osmar Utrabo, 93 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Antônio Utrabo e Josephina Utrabo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Izaira Domingues, 92 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Manoel Domingues e Izabel Bechi. Sepultamento ontem.

Jandyra Isabel Ruhmke, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Felice Fontana e Margarida Rosa Fontana. Sepultamento ontem.

Jean de Deus Francisco, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Francisco e Rosana Mariza de Deus. Sepultamento ontem.

Joni Augusto Godói, 78 anos. Filiação: Zefirino Vidal de Godói e Izabel Augusta dos Santos Godói. Sepultamento ontem.

Jorge Rodrigues Pereira, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Leonides Rodrigues Pereira e Maria Joaquina Franco Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Leandro Luiz da Silva, 53 anos. Filiação: Nelson Luiz da Silva e Ilma Paulina da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Lucilene da Silva Godoy, 43 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: João Cordeiro de Godoy e Levina da Silva Godoy. Sepultamento ontem.

Luís Carlos Vieira de Carvalho, 39 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Nelson Vieira de Carvalho e Irma Vieira de Carvalho. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Eneias, 43 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Benedito Eneas e Maria Rosa Benedito Eneias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Maria Aparecida Capobianco Volaco, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Capobianco e Helena Fonseca Capobianco. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria Dolores de Jesus Rodrigues, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Teixeira da Fonseca e Maria Dolores da Fonseca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Dolores de Lima, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eliel Ferreira Lima e Ernestina Simões de Lima. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Canestraro Coradin, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Canestraro e Justina Coradin Canestraro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Farias/colombo (PR).

Mário Bassetti, 91 anos. Filiação: José Bassetti e Aletilia Marquezine. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Mauriti Dias de Farias, 61 anos. Filiação: João Gonçalves de Faria e Delfina Dias de Avelar Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Nelma de Abreu, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lopes de Abreu e Selvina de Abreu. Sepultamento ontem.

Nuncy Palliser de Morais Tuleski, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Batista Alves de Morais e Blandina Cairos Palisser de Morais. Sepultamento ontem.

Orli Camargo, 70 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Camargo Filho e Vilma Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Oswaldo Pagliaci, 81 anos. Profissão: balconista. Filiação: Américo Pagliaci e Rosa Jacobucci. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Otília dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Cordeiro e Joaquina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Pedro Domingues da Rosa, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Cautidiano Ribeiro da Rosa e Berberina Domingues da Rosa. Sepultamento ontem.

Raul de Souza Pereira, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hercilio Souza Pereira e Maria Conceição Parana de Souza Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Roberto Padilha, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Furtunato Gonçalves Padilha e Alvine Hintze Padilha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Salvador Moreira dos Santos, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Moreira dos Santos e Catarina Rufina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Silviano Antônio de Souza, 55 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Oswaldo Antônio de Souza e Geny Pereira de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Zona Norte/londrina (PR), saindo da Capela da Paz Boqueirão.

Teodolivio José Pereira, 81 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Inocente Antônio Pereira e Oralina Antunes Pereira. Sepultamento ontem.

Valnir Primao Furlanetto, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fioravante Primao e Catharina Pauli Primao. Sepultamento ontem.

Walfrido de Souza, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leopoldo Machado de Souza e Carlota dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Wilmar Leal do Valle, 67 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Honival Leal do Valle e Maria Anunciação Rodrigues do Valle. Sepultamento ontem.

Zuleika Maria de Campos Almeida, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Ribeiro de Campos e Hortência Maria Eliza Chiuratto de Campos. Sepultamento ontem.

