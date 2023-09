Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (08)

Adir Pasqualim Pinto, 63 anos. Profissão: taxista. Filiação: Francisco da Silva Pinto e Rosa Pasqualim Pinto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias.

Alcides Pedro da Silva, 85 anos. Filiação: Pedro Antônio da Silva e Izabel Tereza de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Alvira Oliveira Costa, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jurinir Sebastião da Costa e Maura Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ana Paula Angieski Batista, 21 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Paulino Batista e Roseli Angieski de Pontes. Sepultamento ontem.

Andrey Andrade dos Santos, 18 anos. Profissão: servente. Filiação: Odair José dos Santos e Anacir da Cunha Andrade. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antenor Budel, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Budel e Roza Slompo Budel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Antonina Chaberek, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Chaberek e Ladislava Chaberek. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Natalina Berti.

Antônio Arnaldo de Oliveira Rattes, 83 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Cândido de Oliveira Rattes e Drucilia Martins de Souza. Sepultamento ontem.

Aparecida Maria Schneider, 72 anos. Filiação: Antônio Schneider e Sebastiana Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba.

Aurora Zannier Lima, 96 anos. Filiação: Lodovico Zannier e Josephina Scaramella Zannier. Sepultamento ontem.

Christian Carlos Martins da Silva, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Carlos da Silva e Sandra Cristina Martins. Sepultamento ontem.

Dimas Henrique da Silva, 40 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: José Francisco da Silva Neto e Elizabeth Mokezenski da Silva. Sepultamento ontem.

Dinea Balemberg Saczuk, 86 anos. Filiação: Paulo Balemberg e Hilda Balemberg. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Ipe.

Eliane Chavez Borba de Borba, 53 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Mariano Chavez Araújo e Marli Chavez Araújo. Sepultamento ontem.

Estácio Tomaz Michaleski, 70 anos. Profissão: mecânico ajustador. Filiação: Antônio Michaleski e Antônia Michaleski. Sepultamento ontem.

Francisco Murakame, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nobuzi Murakame e Miki Murakame. Sepultamento ontem.

Gilberto Abdalla Rassi, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Calixto Abdalla Rassi e Geny Petraglia Abdalla Rassi. Sepultamento ontem.

Gilberto Silva de Souza, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Joaquim Pinto de Souza e Isaura Silva de Souza. Sepultamento ontem.

José Franco Guimarães, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Franco Ferreira e Otília Ferreira Guimarães. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Camilo.

Judith Souza Cavalcanti de Albuquerque, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Machad Cavalcanti de Albuquerque e Nelina Marinho de Souza. Sepultamento ontem.

Juscellin Barcellos Rangel, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Durval Barcellos Rangel e Augusta Suzana Rangel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Unilutus.

Leonilde Cunico Grande, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Cunico e Amélia Cunico. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Levi Gelinski, 70 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Leonardo Gelinski e Joana Gelinski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Liziane Correa Godoy de Lima, 27 anos. Profissão: secretária. Filiação: Roberto Godoy de Lima e Inesia de Fátima Correa de Jesus. Sepultamento ontem.

Lourival Fortunato Carcereri, 90 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Humberto Carcereri e Leonor de Souza Carcereri. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Lúcia Maria dos Santos, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Alice Campinas, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Campinas e Elvira Backer da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Maria Caetano Carminato, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Expedito Caetano da Silva e Dominga Pagian da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Geralda de Jesus, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Marques Moreira e Geralda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Judirce Coelho, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ataides da Quinta e Justina Deolinda da Quinta. Sepultamento ontem.

Marilene Menegusso de Conto, 77 anos. Filiação: Vitorino Menegusso e Eleza Túlio Menegusso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Marília Cristina Cachuba, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Plinio Cachuba e Diolete Cachuba. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marina Nardi Pozzebon, 41 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Neuri Pozzebon e Roseclair Inês Nardi Pozzebon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Marlene Senna de Oliveira, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nazario Senna e Venina Senna. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Oswaldo Capetti, 87 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Pedro Capetti e Catharina Capetti. Sepultamento ontem.

Patricia Ribeiro Lemos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jonas Patricio Lemos e Marlene Ribeiro Lemos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Renato Weber, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Plinio Weber e Plinio Weber. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rosângela Kern, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Balduino Kern e Jandyra Lima Kern. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo de Cemitério Municipal – Campo Largo.

Sarha de Oliveira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Arthur Reikdal e Anna Maria Reikdal. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valter Ribeiro dos Santos, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Ribeiro dos Santos e Verônica Amaral dos Santos. Sepultamento ontem.

Vitória Procópio Padilha Correa, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucidoro Prorok Padilha e Helena Padilha. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Zenilda Ineia Rodrigues Bilchemam, 57 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Rodrigues e Dair Rodrigues. Sepultamento ontem.

