Altevir Gulin, 79 anos. Filiação: David Gulin e Erminia Trevizan Gulin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Alzira Messias de Araújo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Messias e Isolina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana Luíza Schneider, 62 anos. Profissão: agente. Filiação: Ottocar Schneider e Aracy Vieira de Carvalho Schneider. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Ana Rita Rodrigues Sminka, 35 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Silvana Rodrigues Sminka. Sepultamento hoje, São Judas Tadeu, saindo da Capela Prever.

Anna Thereza Johnsson, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Innocencio Milani e Domingas Berton Milani. Sepultamento ontem.

Antônia Lopes Silva, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Lopes Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca CurtibaPR.

Antônio Carlos Rosa, 65 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Hélio Rosa e Aparecida Dias Rosa. Sepultamento ontem.

Antônio Domingos Boldrini, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Boldrini e Carolina Moretto Boldrini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do.

Aodelino Sérgio Vendramin, 63 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Aodelino Vendramin e Marlene Merces Vendramin. Sepultamento ontem.

Arildo Barbosa de Proenca, 49 anos. Filiação: Arcilio Ferreira de Proenca e Maria Barbosa de Proenca. Sepultamento ontem.

Claudecir Suares dos Santos, 37 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ginecio Luiz Suares e Analice dos Santos de Suares. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Edenilson Teixeira Dalagassa, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Osires Dalagassa e Ivone Teixeira Dalagassa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Edinéia Souza Machado, 43 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Carlos Machado e Joseli Souza Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Elisonete Garcia Prohmann, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florêncio Garcia e Isaura Araújo Garcia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Etta Ingeborg Rapaport, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinrich Ernst Jurgens e Edith Adelheid Alwine. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Euires Rodrigues Rocha, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laudelino Rodrigues da Rocha e Joana Felismina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Adventista.

Fabiano Jacinto Correia, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edmilson Jacinto Correia e Célia Oricolli Correia. Sepultamento ontem.

Francisco Carlos Salomão, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel Salomão e Maria Aparecida Salomão. Sepultamento ontem.

Gelson dos Santos, 38 anos. Profissão: segurança. Filiação: Sebastião Piedade dos Santos e Olinda Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Geraldo Oromono da Silva, 90 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: José Francisco da Silva e Barbara Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Gisto Zanon, 80 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Glória Serpa. Sepultamento ontem.

Ivoney Francisco, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Euclides Francisco e Nair Ferreira Francisco. Sepultamento ontem.

João Carlos Barros, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Albino Barros e Espirituosa Laurindo Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Frei Miguel – Curitiba -PR.

João Carlos de Lima Bueno, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Carlos Bueno e Aparecida de Lima Bueno. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

José Ferreira, 65 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Manoel Ferreira e Leopoldina da Silva. Sepultamento ontem.

Lavínia do Rocio Campos de Freitas, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marques de Campos e Carmela Marques de Campos. Sepultamento ontem.

Lino João Stecanella, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alberto Stecanella e Adele Ângela Cossa Stecanella. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Luiz Carlos Galzerane, 59 anos. Filiação: Sérgio Galzerane e Maria Pereira Galzerane. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Bom Jesus dos Passos.

Luíza da Silva Sotto Navarro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ramiro da Silva e Cecília Aguiar. Sepultamento ontem.

Madalena Rodrigues de Oliveira, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Veriano Rodrigues de Oliveira e Lorilde Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Maria Inês Kniazevski, 69 anos. Filiação: Nicolau Kniazevski e Ana Jankovski Kniazevski. Sepultamento ontem.

Marion Nunes Visintainer, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Alberto Araújo Visintainer e Zeni Nunes Visintainer. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Sapucai – Rs, saindo da Capela Municipal de Sapucai – Rs.

Miguel de Lima Mendes Simão, 4 anos. Filiação: Geovanbi Mendes Simão e Sandryne Lourenço de Lima. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Olga Malko, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thedoro Malko e Theodora Dziora Malko. Sepultamento ontem.

Othilia da Silva Klos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José da Silva e Luíza Francisca Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Roberto José de Almeida, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João de Almeida e Ondina dos Santos Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Roswaldir Bontorin, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bortolo Bontorin e Cecília Petenusso Bontorin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Ruy Martins Alves, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ruy Alves e Ana Martins Alves. Sepultamento ontem.

Samuel Sales Maia, 7 anos. Filiação: Luiz Eduardo Valente Maia e Jéssica da Luz Sales de Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Sérgio Roberto de Paula, 69 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Tancredo de Paula e Zora Maria Teixeira de Paula. Sepultamento ontem.

Silvestre Gurski, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: André Gurski e Margarida Schelusnhake Gurski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Sofia Vitória Simões Inzewiak, 1 dias. Filiação: Claudiomiro Inzewiak e Juliana Simões. Sepultamento ontem.

Therezinha Beger Correa, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Beger e Balbina Beger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela da Igreja Santa Quitéria Curtiba.

Valentin Rossi da Silveira, 5 anos. Filiação: Fernando da Silveira Júnior e Camila Ribas Rossi. Sepultamento sábado, 8 de julho de 2023, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Municipal da Lapa.

Wagner Leonardo Ferraz, 46 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Waldir Bueno Ferraz e Noemi do Rocio Ferraz. Sepultamento ontem.

Wanda Woycik Bueno, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Woycik e Rosa Woycik. Sepultamento ontem.

Zelinda Dalpra Malucelli, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro Nicole Dalpra e Josefina Dalpra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

