Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (04)

Ademar Zettel, 97 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Luiz Germano Zettel e Rosa Ottilia Zettel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Alcebides Gonçalves dos Santos, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Felício Gonçalves e Joaquina Alves Moreira. Sepultamento ontem.

Alice Ferreira de Abreu, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ferreira e Amália Pessini Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Ana Costa da Silva, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Costa Pimentel e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Comunidade São José.

André Koslovski Neto, 23 anos. Filiação: Rosalio Koslovski e Magneci Santiago dos Santos. Sepultamento ontem.

Ani Stedile, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egídio Laureano Rodrigues e Ercília Batista Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônia Aparecida Fragalli, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fragalli e Otília Trombini Fragalli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Carlos Brocanelli, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jacyr Brocanelli e Maria Aparecida Paulina Brocanelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Eduardo da Silva, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Orlando da Silva e Ilda Lineia da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Cezario Szymanek, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Szymanek e Helena Szymanek. Sepultamento ontem.

Claudemir Araújo dos Santos, 52 anos. Filiação: Cassimiro Araújo dos Santos e Maria Araújo dos Santos. Sepultamento ontem.

Cristiano Brandes, 44 anos. Profissão: segurança. Filiação: Valderes Brandes. Sepultamento ontem.

Dorico Marciniak, 78 anos. Filiação: Francisco Marciniak e Olga Marciniak. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de local a ser designado.

Elton Ferreira da Rosa, 58 anos. Filiação: Maurílio Ferreira Rosa e Evanilde Ferreira da Rosa. Sepultamento ontem.

Elza Quintiliano da Silva Oliveira, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Maria Cândida dos Santos e Maria Cândida dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Maria Angelica R. Prof. Júlio Teodorico Guimarães, 337 – Pinheirinho.

Ernesta de Lima Leite, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelino Carvalho de Siqueira e Joaquina Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Galdino Alves da Silva, 79 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Cecília Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Geraldo Melges, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bento Melges e Benedicta Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cianorte, saindo da Capela Municipal de Cianorte.

Giovane Oliveira Barreto, 62 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: Manoel Anacleto Barreto e Albertina de Oliveira Barreto. Sepultamento ontem.

Iara Aparecida Sampaio, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alberto Luiz Júnior e Dirce de Lourdes Siqueira Sampaio. Sepultamento ontem.

Iolanda Teresa Holles, 78 anos. Filiação: Carlos Holler e Maria Sansao Holles. Sepultamento ontem.

Iracema Mendes Nogueira, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Mendes e Rosalina da Luz Mendes. Sepultamento segunda-feira, 7 de agosto de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Janete do Rocio Padilha, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Olibio Padilha e Irene Olemzak Padilha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

João Edison Portes, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Portes e Antonina Jaroschevski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Carlos dos Santos, 61 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Joaquim dos Santos e Maria Graça dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

José Rodrigues, 77 anos. Filiação: Domingos Rodrigues e Aminda Maria de Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio César Simon de Souza, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eneas de Souza e Bernadete de Lourdes Simon de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Jurema Aparecida Wierzbicki, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Wierzbicki e Teresinha Wierzbicki. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Cemitério de Pontal do Sul -PR.

Lauro Zonatto Filho, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lauro Zonatto e Noêmia Adamcheski Zonatto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Igreja Evangélica (Cajuru).

Leidi Maria Tedesco, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arnaldo Tedesco e Cecília Tedesco. Sepultamento ontem.

Lenir Conceição Polli, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Gabriel Polli e Pedrina Severino Polli. Sepultamento ontem.

Leonardo Aparecido Barbosa, 29 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Maria Aparecida Barbosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela – Tranqueira (Almirante Tamandaré).

Leonirda Xavier Simões, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorvalina Xavier Simões. Sepultamento ontem.

Lindaura Cavalcante Nascimento, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sezinando Bizerra Cavalcante e Dejanira Gualter Cavalcante. Sepultamento ontem.

Lorenzo Fernandes da Silva Barreto, 3 mes(es). Filiação: Rogério Silva Barreto e Tatiane Pinto Fernandes Barreto. Sepultamento ontem.

Lúcia Maria Albuquerque Alves, 65 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Nilo Araújo Alves e Maria Helena de Albuquerque Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo Antônio Martini, 48 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Nilton Luiz Martini e Margarida Splicthoff Martini. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Antônia Piconi Gaspar, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Piconi e Angeli Gaspar. Sepultamento ontem.

Maria Bugmann, 99 anos. Filiação: Bernardo Bugmann e Amélia Bugmann. Sepultamento hoje, Cemitério de Massaranduba, saindo da Capela Cemitério Massaranduba.

Maria Dolores de Souza, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ronkoski e Thereza Ronkoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Maria Rita Ryba, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jacob Ryba e Rosa Ciulik Ryba. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Pedrozo Matos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Pedrozo e Luíza Pereira. Sepultamento ontem.

Maria dos Anjos Prado, 53 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Antônio Amaro Prado e Maria Beatriz Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municiopal Santa Cândida CuritibaPR.

Nauzira Paradela, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silva Paradela e Rosa Alves Paradela. Sepultamento ontem.

Pedro Fanha, 55 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Noel Fanha e Maria Rosa Fanha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rafael Silos Messa, 35 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Antônio Messa Filho e Raquel Silos Messa. Sepultamento ontem.

Raul Juan Francisco Marchisio, 79 anos. Sepultamento terça-feira, 8 de agosto de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Sônia Vieira, 63 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Edson Durval Vieira e Dirce Ferreira Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Teresinha de Jesus Sanches, 89 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: José Kostrzepa e Encarnação Murillo Kostrzepa. Sepultamento ontem.

Tereza Cristina Monteiro de A Sniecikoski, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Nonatobarreto de Almeida e Zenilde Correia Monteiro de Almeida. Sepultamento ontem.

Yurico Minami, 82 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Tokujiro Minami e Shina Minami. Sepultamento ontem.

Zélia Cordeiro dos Santos, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leocádio Francisco de Lima e Gertrudes de Lima. Sepultamento ontem.

