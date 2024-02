Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (02)

ADRIANO RUMOR, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GETULIO LUIZ RUMOR e SCHIRLEY RUMOR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ALENICIA DA ROCHA VALTER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL DA ROCHA VALTER e GRACIOLINA DA ROCHA VALTER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO VAZ DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NATALINA MARTINS DE LIMA. Filiação: JOAO VAZ DE LIMA e ALDEVINA GRANDINA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ARISTIDES FERREIRA DE ANHAIA, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: HELENA DE ANHAIA. Filiação: JOAO RODRIGUES DE ANHAIA e ANGELICA FERREIRA DA SILVEIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ARISTIDES MARIANO DO PRADO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NILDA DE OLIVEIRA DO PRADO. Filiação: JOAQUIM MARIANO DO PRADO e NATALINA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ARLETTE ASSEF, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYSSAR ASSEF. Filiação: ERMETE PINARDI BOBBA e ARMINDA ESTEVES BOBBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

CELIA CECILIA VEIGA, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TRAJANO PEREIRA FERREIRA. Filiação: VICTOR SYMBALISTA e ISAURA CYMBALISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

DILDA ALVES BONFIM, 98 ano(s). Filiação: MANOEL BONFIM e LOREZINA ALVES BONFIM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

DIRCEU SILVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALERIO CONSTANCIO SILVEIRA e LEOPOLDINA MACHADO SILVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELCIO JOSE FARIAS, 61 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: ROSIFLORA MARCHAUEK FARIAS. Filiação: EUCLYDES ARISTIDES FARIAS e LUIZA RIBAS FARIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ELSA KRUGER, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EMILIO KRUGER. Filiação: ALBERTO LANGER e ALVINA LANGER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

EMERSON BATISTA DE CARVALHO, 52 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE BATISTA DE CARVALHO e LIDIA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

EVELINA FRANCIOZI FRANZOI, 99 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CARLOS FRANCIOZI e PAULINA FRANCIOZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

FERNANDA SALOMAO MARQUESI, 46 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSIAS NARQUESI JUNIOR e VIRGINIA MARIA SALOMAO MARQUESI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: e MARIA HENRIQUETA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 01:00h.

HELENA GILNEK LOPES, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: DELERMANO PENTEADO LIPES. Filiação: ELIAS GILNEK e ANA GILNEK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.

HELLEN FERNANDES AVELINO, 23 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINALDO AVELINO e DIOLINDA FERNANDES AVELINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

HERACIDES FERREIRA BAHLS, 79 ano(s). Cônjuge: ANILDA BAHLS. Filiação: JOAO BAHLS e DINORAH FERREIRA BAHLS. Sepultamento: ITAPUA PRUDENTOPOLIS PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

HORACIO MIGUEL DE GOUVEIA, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ISALINA CONCEICAO DE GOUVEIA. Filiação: EUCLIDES CANDIDO DE GOUVEIA e MARIA EULALIA DE GOUVEIA. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IEDA DE SOUZA VENANCIO, 86 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: e MARIA DE LOURDES SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

IRAMIR DAS GRACAS HERVIS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADIR HERVIS. Filiação: ANDRE ALVES CARDOSO e AZEMIRA FERREIRA DAS NEVES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

JOAO MARIA DOS SANTOS, 73 ano(s). Filiação: MANOEL ALONSO DOS SANTOS e ESTER DE LIMA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

JOSE AUGUSTO CORREIA, 48 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ANTONIO TEODORICO CORREIA e EDIRES DA COSTA CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

JOSE MOACIR PEPPES, 64 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CLEUSA TEREZINHA DE SOUZA PEPPES. Filiação: FRANCISCO GOMES PEPPES e JULIA VOITOVICZ PEPPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JOSE RIBAMAR GASPAR FERREIRA, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANUEL GOMES FERREIRA e OTILIA DA CUNHA GASPAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

JUAREZ DE OLIVEIRA GONCALVES, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: NATIVIDADE RODRIGUES GONCALVES. Filiação: ALICIO CAETANO GONCALVES e SEBASTIANA RITA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM ENGENHEIRO BELTRAO – PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

LEILA MARA ALBUQUERQUE MACHADO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RIVA MENDES MACHADO. Filiação: MARIO DE SOUZA e MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RUAS, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSVALDO DE OLIVEIRA RUAS e MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE FARIA, 59 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: OSMARIO TEIXEIRA DE FARIA e MADALENA TEIXEIRA DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

MARIA DE LOURDES GOMES SANTANA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SANTANA. Filiação: AUGUSTO GOMES DOS SANTOS e IZAURA GOMES. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE MUNICIPAL EM CAMPO LARGO -PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MARIA IZABEL DE FREITAS VIEIRA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO NELSON VIEIRA. Filiação: JOAQUIM MARCOLINO MAIA e CELINA FLORINDA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARIA JANDIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDICO DA SILVA. Filiação: ADOLFO FRANCISCO BORM e MARIA BORM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARLENE MANDUCA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ANTONIO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO MANDUCA e ORMIZINDA FONTANA MANDUCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MIGUEL LIMA DE MIRANDA, 79 ano(s). Filiação: ADAO BATISTA DE MIRANDA e ANA PEREIRA LIMA DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

NATALIA DE ARAUJO MALAGUETA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADONIR MIERS MALAGUETA. Filiação: JOSE DE ARAUJO e OLGA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 19:00h.

NILCE FOGGIATTO NEVES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE FOGGIATTO e ORISTELLA FOGGIATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

OSMAIR QUIRINO DE SALES, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO JOSE DE SALES e ROSELI QUIRINO DE SALES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

OTACILIO VARELA COSTAMILAN, 97 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: IRACEMA VARELA COSTAMILAN. Filiação: JOAO VARELA e MARIA COSTAMILAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

PEDRO GAVLETA, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ROSI MARIA GAVLETA. Filiação: LUCAS GAVLETA e EVA GAVLETA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

RICARDO CALEFI, 84 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ROMILDA APARECIDA BETINE CALEFI. Filiação: CASELIO CALEFI e MAGDALENA KRAI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ROSICLER BRIXEL, 76 ano(s). Filiação: ADALBERTO BRIXEL e OLGA BRIXEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RUTH DE OLIVEIRA DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SILVA. Filiação: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA e ELVIRA CORREA DA GLORIA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 18:30h.

SAMUEL LUSTRI, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SOLANGE PARANHA LUSTRI. Filiação: MIGUEL LUSTRI e APARECIDA DE ANDRADE LUSTRI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

SEBASTIANA BERNARDINO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACO BERNARDINO DOS SANTOS e EUGENIA ALEXANDRINA DOS PASSOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

TEREZA DUNAISKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DUNAISKI. Filiação: PAULINO ELIAS DE SOUZA e MAZILIA PADILHA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

VALDEREZ DA SILVA FARIA, 60 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ANTONIO DA SILVA FARIA e MARIA DE BONFIM FARIA. Sepultamento: CEMITERIO SAO VICENTE EM ITAPERUCU – PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

VALDOMIRO FERREIRA DE LARA, 81 ano(s). Cônjuge: PRACIDI MARIA FERREIRA DE LARA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE LARA e FLORIPA MORAES DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

VILMA DA LUZ RAMOS, 78 ano(s). Cônjuge: LUIZ CARLOS DA SILVA. Filiação: WILSON RAMOS e ROZA FARIAS RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 21:00h.

