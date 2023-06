Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (02)

Adalyr Antoniassi Sokoloski, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Antoniassi e Angelica Antoniassi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Álvaro José da Costa Andrade, 40 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Ferreira de Andrade e Maria Inês Costa Ferreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Ângela do Rocio Monteiro Pires, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: João José Monteiro e Walkiria Monteiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Batista Tatuquara.

Anoli Bales Pinheiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Bales e Ovidia de Matos Bales. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Vila Sandra- Assembléia de Deus CuritibaPR.

Arlindo Leão Furlan, 93 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Ângelo Furlan e Marina Furlan. Sepultamento ontem.

Caio de Assis Macan, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco de Assis Macan e Iraci Pereira Macan. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Carlos Buch, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Buch e Apolônia Buch. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Celso Luiz Gomes, 70 anos. Profissão: encarregado(a) expedição. Filiação: Izauldo Gomes e Lady Rosa do Nascimento Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Elvira Dias Bento, 66 anos. Profissão: diarista. Filiação: Edgar Dias Bento e Francisca Dias Lopes. Sepultamento ontem.

Franciele Gusso Rigoni, 36 anos. Profissão: relações públicas. Filiação: Adimir Catarino Rigoni e Fátima Aparecida Gusso Rigoni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gerci Portela Bonfim, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Portela e Maria Luíza Portela. Sepultamento ontem.

Heloisa Gonçalves Prado, 3 anos. Filiação: Igor Leonardo Prado Alves e Shirlene Gonçalves de Lima Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Isaac Borges Nogueira, 3 mes(es). Filiação: Daniel Adriano Borges Brites e Aline Nogueira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Ivanir Machado Coelho, 88 anos. Profissão: servente. Filiação: Maria Madalena Machado. Sepultamento ontem.

José Bonato Ribeiro, 79 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Joaquim Ribeiro e Joana Bonato Ribeiro. Sepultamento ontem.

Laurindo Alves da Silva, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Alves da Silva e Aliete Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Bom Pastor Pinhais.

Luan da Silva Santana, 31 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aparecido Luiz Santana e Helena da Silva Santana. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Tworeck, 71 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Wadislau Tworeck e Maria Tworeck. Sepultamento ontem.

Maria Dinacir Kleine, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Kleine Sobrinho e Maria Leonor Kleine. Sepultamento ontem.

Maria Firminio dos Santos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leozinia Firminio da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Juliana Barbosa da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Cruz da Silva e Leobina Sena Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Maria de Lourdes Lamporio Seixas Queiroz, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lamporio e Tercilia Nunes Lamporio. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes de Araújo, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Francisco de Araújo e Maria Pedra Rodrigues de Araújo. Sepultamento ontem.

Marisa Grein Lenz, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Grein e Eva Reway Grein. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Miqueias de Sousa, 42 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião Ferreira de Sousa e Cleide de Sousa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neide Campos Gomes da Silva, 89 anos. Filiação: Viladares Arantes Campos e Etelvina Pereira Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Neide Fonseca de Abreu, 69 anos. Filiação: Laudicero Francisco de Abreu e Benedita Ribeiro de Jesus Abreu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mambore, saindo da Capela Municipal de Mambore.

Pedro Braz Muniz, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Roque Braz Muniz e Natalina da Silveira Muniz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Romencir Weber, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Heitor Weber e Noêmia Weber. Sepultamento ontem.

Rosicleia Neves Bassanesi, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olímpio Neves e Adelair Martins Neves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Municipal São Francisco de Paula.

Rui Antônio Santana, 84 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Domingos Passos de Santana e Benta Melin Santana. Sepultamento ontem.

Rute Martins Pereira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fulvio da Graça Pereira e Manoela Martins. Sepultamento ontem.

Severino Zanella, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: Lourenço Zanella e Dozolina Antonielli. Sepultamento ontem.

Suelen Barbosa da Silva, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reginaldo Henrique da Silva e Benedita Barbosa. Sepultamento ontem.

Uriacy Menezes Pereira, 87 anos. Filiação: Saturnino José Pereira e Benevida Menezes Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de I Igreja Batista Curitiba.

Valmir de Oliveira, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Custodio João de Oliveira e Gersa Sena. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Zoila Ferreira de Oliveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio José Ferreira e Perpetua Maria Ferreira. Sepultamento ontem.

