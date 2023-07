Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (24)

Adimar Coelho da Silva, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ono Coelho da Silva e Geralda Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Adir Domingues de Sales, 63 anos. Filiação: João José de Sales e Angelina Coerdeiro de Sales. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Aline Staniski Busnardo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Staniski e Paulina Staniski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Altino Machado, 88 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Cândido Machado Filho e Rosa Rocha. Sepultamento ontem.

Ana Bernadete Vieira de Moraes, 66 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Vieira Filho e Maria Gomes Vieira. Sepultamento ontem.

Ana Ruchuk Barski, 96 anos. Profissão: lavrador. Filiação: André Ruchuk e Maria Ruchuk. Sepultamento ontem.

Anna Túlio Pizatto, 91 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Túlio e Eliza Muraro Túlio. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos da Silva, 64 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Sílvio Luiz da Silva e Tereza de Jesus Moreira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Aparecido Antônio da Silva, 51 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Antônio da Silva e Catarina Franco. Sepultamento ontem.

Aricle Stival Eclache, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Stival e Denair Martins Stival. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de 1ª Igreja Batista de Curitiba.

Belarmina da Trindade Sambulski, 87 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Domingues da Trindade e Adelaide Pinto da Andrade. Sepultamento ontem.

Benedito Furquim de Camargo, 86 anos. Profissão: grafico. Filiação: Saturnino Furquim de Camargo e Anália Miranda de Camargo. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Campo Magro.

Cândido de Souza Silveira, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Cândido Silveira e Luíza de Souza Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Carlos Eduardo Marchiori Sloboda, 52 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Laudemiro Sloboda e Laeticia Elizabeth Monzheimer M Sloboda. Sepultamento ontem.

Cristina Pilagallo da Silva Mader Gonçalves, 63 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Antero Apolonio da Silva e Dulcia Pilagallo da Silva. Sepultamento ontem.

Damares Machado, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josefa Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Dorli Gonçalves da Cruz, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ardelino e Iracema Couto da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edson Acacio Chiaretto, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Chiaretto e Maria Leonidia Chiaretto. Sepultamento ontem.

Francisca César Dias, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cassiano César da Silva e Adelaide Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Gissely Vanessa Caporasso Stanieski, 49 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Getúlio Caporasso e Ivonete Terzinha Caporasso. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Hamilton Jamcoski, 72 anos. Profissão: frentista. Filiação: Antônio Jamcoski e Maria Rosa Takars Jamcoski. Sepultamento ontem.

Ilso Sebastião Schwartz, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Schwartz e Maria Moroski Schwartz. Sepultamento ontem.

Iolanda da Hora Labor, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio da Hora e Maria Maciel da Hora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Jason Tiago Guilherme Bernardino, 31 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Edio Bernardino e Joselita Guilherme Ferreira Bernardino. Sepultamento ontem.

João Francisco Zeghbi, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Michel Zeghbi e Maria de Lourdes Sobania Zeghbi. Sepultamento ontem.

José Benedito Correia, 81 anos. Filiação: Benedito José Correia e Maria Altiva Correia. Sepultamento ontem.

José Pereira, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Martinho Pereira e Conceição Machado de Oliveira. Sepultamento ontem.

Kalian da Silva Martins, 22 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Mário Alves Martins e Ana Paula da Silva. Sepultamento ontem.

Laudelina Brito Paykala, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio de Brito Godinho e Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Lidiane Xavier Iurk Querino, 49 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Gustavo Iurk Filho e Diair Xavier Iurk. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba/.

Luiz Orlowski, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estanislau Orlowski e Lídia Orlowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Maria Antônia dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro dos Santos e Josefa Viteza dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Maria Luíza Pereira Lopes, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Noll, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adão Arno Noll e Helvina Noll. Sepultamento ontem.

Maria Zilda Torres de Souza, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Torres e Maria Francisca Torres. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Schrener, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Alves Dre. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Graziela Almirante TamandaréPR.

Maria de Fátima Farinelli Peracoli, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Farinelli e Maria Leonel da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Capela Batista Nacional Cajuru CuritibaPR.

Maria de Lourdes Santana, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Silva Calado e Hilda da Silva Calado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Mauri Honório de Oliveira, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Argemiro Camargo de Oliveira e Maria Madalena Honoria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Vila Guarani ColomboPR.

Maurício Sampaio, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Jaime Sampaio e Selvina Maria Sampaio. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Michele Cavagnari Loper, 50 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Sílvio Carlos Cavagnari e Rosane Cavagnari. Sepultamento ontem.

Paulo Souza Prestes, 60 anos. Filiação: José Souza Prestes e Vera Lúcia de Maia Prestes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Três Córregos, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Pedro Cruz, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Cruz e Emerentina Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Rachel Alves Pereira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Miranda Pereira e Ondina Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Rosângela Aparecida Barbosa, 51 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Félix Barbosa e Ana Luíza da Silva Barbosa. Sepultamento ontem.

Rose Maria Leite, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Maria Leite e Maria do Carmo Lopes. Sepultamento ontem.

Sebastiana de Lima, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leocádio Francisco de Lima e Gertrudes de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Sérgio Murilo Faye, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Reaimundo Alves da Silva e Odete de Albuquerque Faye. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Adventista/vila Camargo/cajuru.

Sophie Triantafilos Poulos, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Triantafilos Poulos e Chrissi Papavassilaki Poulos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Igreja Bom Retiro/inacio Lustosa de Andrade 198/bom Retiro.

Thereza Molari de Almeida, 89 anos. Filiação: Antônio Francisco Molari e Purcina Molari. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Ziloa Bueno Bittencourt, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Correia de Bittencourt e Elba Bueno Bittencourt. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo de Onix.

