Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (21)

Adriana Margarete Turra, 51 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Casemiro Francisco Turra e Adelina Miniguini Turra. Sepultamento ontem.

Adriel Pereira da Silva, 10 anos. Filiação: Jiberuelto Alexandre da Silva e Daiane Kelen Pereira da Conceição. Sepultamento terça-feira, 22 de agosto de 2023, Cemitério de Campo Belo, saindo da Capela Campo Belo.

Albino de Oliveira Florêncio, 55 anos. Profissão: servente. Filiação: Alcides de Oliveira Florêncio e Sebastiana Cezaria dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Municipal Almirante Tamandaré (PR).

Alysson José de Moura, 29 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Alvino de Moura e Daniele Aparecida dos Santos de Moura. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Anderson do Rocio Carvalho de Farias, 28 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Altevir José Carvalho de Farias e Marli Ilheo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marmeleiros, saindo da Capela Santa Ana.

Anelio Bueno dos Santos, 82 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Manoel Bueno dos Santos e Donatilha Maria da Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Francisco Azevedo, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Olady Muller Azevedo e Nilva Neves Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba/sala Ipe.

Antônio Gai, 89 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Gai e Joana Tortato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Antônio Maia, 68 anos. Profissão: militar. Filiação: Miguel Maia e Rosa Alves Maia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Arlindo Gonçalves Campos, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Joaquim Gonçalves Campos Filho e Vergelina Garcia Borges. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Leitoles, 69 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Odair Vicente Leitoles e Anita Leitoles. Sepultamento ontem.

Carmen Marconcini Grochka, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aniceto Marconcini e Inês Marconcini. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Capela do Cemitério Minicipal de Contenda.

Cecília Gracioli Simonetti, 1 dias. Filiação: Mauro Luciano Simonetti e Cristiane Gracioli Simonetti. Sepultamento ontem.

Celi Rachwal, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Longoni e Doralina Longoni. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Célia Gonçalves Massa, 94 anos. Filiação: Gumercindo Gonçalves dos Santos e Lídia Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Cezar Roberto Till, 74 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ildefonso Till e Irene de Oliveira Till. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Darceu Cordeiro, 76 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Vicente Cordeiro e Maria Mabilia Cordeiro. Sepultamento ontem.

Daucliz Fabiano Silva, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Taumaturgo Silva e Lídia de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Diego Martins da Silva, 32 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Carlos Lima da Silva e Irene Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dulce Gomes de Oliveira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saturnino Gomes e Onofra do Nascimento Gomes. Sepultamento ontem.

Edson Lopes, 65 anos. Profissão: segurança. Filiação: Fernando Lopes Filho e Dolores Bico Lopes. Sepultamento ontem.

Eivanira Salvaro de Pol, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Salvaro e Anna Salvaro. Sepultamento ontem.

Flora Ramos Mayer, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ferreira Ramos e Maria da Luz Ferreira. Sepultamento ontem.

Gema Portaluppi, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Domingos Trindade e Regina Bergamaschi Trindade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Glória Pigozzi, 70 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Aldo Pigozzi e Therezinha Lupquevrx Pigozzi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Inácia Soares da Silva Pires, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Soares da Silva e Maria Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Guaratuba -PR.

Ivone Bittencourt Madureira, 88 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Djalma Bittencourt e Marina Carvalho Bittencourt. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Casa – Rio Grande do Sul, saindo da Capela do Cemitério Santa Casa no Rio Grande do Sul.

Jane Marli Cunha Scrimim, 79 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Lauro Cunha de Almeida e Rachel Cunha Martins. Sepultamento ontem.

João Alberto Zaze, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osvaldo Zaze e Angelina de Assis Zaze. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

João Carlos Sintra, 39 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Vergilio Sintra e Olindina de Souza Dinis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

João Maria Cordeiro, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vergilio Cordeiro e Maria Mariano Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Firmino de Sobral, 81 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Justo Firmino de Sobral e Otília Maua de Sobral. Sepultamento ontem.

Justina Gonçalves, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Domingos Gonçalves e Maria José. Sepultamento ontem.

Kelsey Antônio Machado, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Adir Machado e Madalena Alves Machado. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor.

Laertes de Oliveira Franco, 80 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João de Oliveira Franco e Balbina Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Laura Kravetz de Castro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Kravtz e Severka Kravetz. Sepultamento ontem.

Lenice Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ercílio Silva e Madalena Ferreira de Andrade Silva. Sepultamento ontem.

Lídia Ochocki Palkowski, 64 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Paulo Ochocki e Vanda Hambricht Ochocki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Lino Campos Carames, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Victoriano Campos Vidal e Guilhermina Carames Carames. Sepultamento ontem.

Luiz Mário Cieslinski, 63 anos. Profissão: grafico. Filiação: Júlio Cieslinski e Josefa Glovacki Cieslinski. Sepultamento ontem.

Marcos Vinícius Aguiar, 39 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vinícius de Souza Aguiar e Dilma Fernandina de Aguiar. Sepultamento ontem.

Maria Wanda Kania, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bartolomeu Rudek e Josephina Rudek. Sepultamento ontem.

Marlon Cardoso Dias, 24 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Marcos Aurélio Dias e Lourdes Cardoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Miguel Volnei Floriani, 70 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sebastião Pedro Floriani e Marilde Araújo Floriani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de local a ser designado.

Nataniel Valentin de Lima, 71 anos. Filiação: Antônio Valentin de Lima e Raimunda Abreu de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Noel Vieira de Carvalho, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Vieira de Carvalho e Maria Joaquina de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Osvaldo Arns Neto, 48 anos. Filiação: Flávio José Arns e Odenise Terezinha Arns. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Paula Regina Formento, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dario Juvêncio Formento e Erta Paulino Formento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Otacílio Costa – Sc, saindo da Capela Municipal Otacílio Costa -Sc.

Pedro Alves de Bastos, 80 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Inácio de Bastos Neto e Maria Alves da Glória. Sepultamento ontem.

Rafael Alves de Abreu, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Delmiro Alves de Abreu e Roseli Pereira Alves de Abreu. Sepultamento ontem.

Salvador Troya Saes, 83 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Troya Perez e Francisca Saes Montoya. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Sebastião Lucindo, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Lucindo e Izabel Gertrudes. Sepultamento ontem.

Teresinha Ferreira Razera, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Alves Ferreira e Miquelina Pires Ferreira. Sepultamento ontem.

Tereza da Conceição Xavier Bastos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ricardo Xavier e Conceição Emília Xavier. Sepultamento ontem.

Vicente de Paula Costa Sobrinho, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Elias da Costa e Maria Ana da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Novo Itacolomi (PR), saindo da Capela Mortuária de Sete de Maio (PR).

