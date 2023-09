Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (18)

Agnelo Dirsan Zequinao, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Luiz Zequinao e Olympia de Souza Zequinao. Sepultamento ontem.

Alice de Oliveira Mercer, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nemezio Cândido de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio Ponta GrossaPR, saindo da Capela São Francisco de Ponta GrossaPR.

Aline Benvenuti Capraro Velo, 59 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Berilo Capraro e Onidia Benvenuti Capraro. Sepultamento terça-feira, 19 de setembro de 2023, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Ana Lúcia Borges Xavier Godoy, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Manoel Xavier e Maria Conceição Correia Borges. Sepultamento ontem.

Anna Kristhine Knapp, 45 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jones Knapp e Carmen Antônia Knapp. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Squena, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Squena e Rosaria Tonato Squena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de São Gabriel.

Celi Aparecida Conceição de Ramos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Gomes dos Santos e Emília Conceição de Ramos. Sepultamento ontem.

Celso Justino Ferreira, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Justino Ferreira e Lazara de Godoy. Sepultamento ontem.

Creuza Silvino da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Daniel Baniski Mendes, 7 anos. Profissão: estudante. Filiação: Carolina Baniski Costa Mendes. Sepultamento ontem.

Dirceu Mazzola, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tarcisio Mazzola e Olga Volpi Mazzola. Sepultamento ontem.

Elizabeth Alves Correa, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vicente Alves Correa e Maria Hortência dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gildete Borges da Silva, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José da Anunciação Borges e Maria José Franca Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ilda Pacheco da Rocha, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pacheco da Cruz e Ana Luíza de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Tereza em Guarapuava, saindo de Igreja Cristo Para Naçoes em Guarapuava.

Ivanir dos Santos Cavalli, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ninno José Cavalli e Jarcelina Pereira Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Luís Alves, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Alves e Marilene Aparecida Lourenço Alves. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jussara Rodrigues de Meira de Oliveira, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Silvério Rodrigues de Meira e Paulina Rodrigues de Meira. Sepultamento ontem.

Lory Rose, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guilherme Rose e Hermínia Rose. Sepultamento ontem.

Luís Rubens Mozzo Arce, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roman Mozzo e Elvira Teresa Arce. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Luíza da Silva, 2 dias. Filiação: Patricia Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Maicon Willian Mendes Deoracki, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mário Deoracki e Leise Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Manoel da Silva, 62 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Izaias Abílio da Silva e Antônia Ferreira do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Lourdes da Silva Rocha, 82 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Dalio da Silva Reis e Maria de Jesus Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Rosa de Campos Santana, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermenegildo Ribeiro de Campos e Ana Rosa Ribeiro de Campos. Sepultamento ontem.

Marli Teresinha Alves da Costa, 71 anos. Profissão: auxiliar fármacia. Filiação: Antônio Alves da Costa e Ely Ruh da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01A Municipal do Boqueirão.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (18)

Matilde Paramustchak Cruz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Paramustchak Filho e Cristina Burko Paramustchak. Sepultamento ontem.

Miguel Cyganczuk, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Cyganczuk e Ana Cyganczuk. Sepultamento ontem.

Nair Fey, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Fey e Hedvig Fey. Sepultamento hoje, Cemitério Lutera, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Nely da Silva Martins, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zacarias da Silva e Maria Gomes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Nova Prata de Iguacu.

Paulo Roberto Fioresi, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Fioresi e Natália Muraski Fioresi. Sepultamento ontem.

Paulo de Araújo, 89 anos. Filiação: João Antônio de Araújo e Rute Pereira Coutinho. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Pedro Francisco Ferreira, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Osmar Ferreira Costa e Maria José Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Romilda Chaves de Jesus, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Amaro Chaves e Amélia Affonso Portes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Romilda Portugal Ribeiro, 91 anos. Filiação: Dinarte Pinto Portugal e Maria Madalena Portugal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Rosalino Mendes Fonceca, 59 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Pedro Mendes Fonceca e Júlia Cordeiro Fonceca. Sepultamento ontem.

Rosemario Sotero Wansson, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Wilson Sotero Wansson e Diva Brasil Wansson. Sepultamento ontem.

Rosimeyre Surjan de Souza Cruz, 74 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Josip Surjan e Mafalda Malaman. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Ruiter Gomes Carneiro, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Leopoldo da Silva Carneiro e Brasileira Gomes Carneiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Sebastião Teodoro da Silva, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Mariano da Silva e Florentina Galdina da Silva. Sepultamento ontem.

Sirlei Gonçalves Nunes, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Benedito Souza Nunes e Alice Gonçalves Nunes. Sepultamento ontem.

Suely Schwanka, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Schwanka Sobrinho e Anna Dubiella Schwanka. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Terezinha Aparecida Oliveira de Morais, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernandes Chagas de Morais e Erotilde de Oliveira. Sepultamento ontem.

Therezinha de Jesus Leprevost, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zacarias Pereira de Mello e Hercilia Pereira de Mello. Sepultamento hoje, Nossa Senhora das Dores, saindo de Avm.

Valdier dos Santos, 52 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Narciso Domingos dos Santos e Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Vitalina Jarek da Cruz, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Jarek e Otília Pereira da Cruz. Sepultamento ontem.

Wiera Drozd, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Woicika e Anna Woicika. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (18)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!