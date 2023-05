Alaide Ramos Mendes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Varela Ramos e Vitorina Varela Ramos. Sepultamento ontem.

Ana Terezinha Ditzel, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Ditzel e Cristina Maier. Sepultamento ontem.

Antônio dos Santos, 94 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Maria Dias. Sepultamento ontem.

Aparecida dos Reis Santos, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Onofre Ribeiro dos Reis e Alda Melonari dos Reis. Sepultamento ontem.

Carmen Faria, 59 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: João Faria e Maria Joana da Rosa Faria. Sepultamento ontem.

Clarissa Athanasio, 34 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Rosângela Athanasio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão Curitiba.

Dilma Camargo da Silva, 69 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Josué Camargo e Juraci de Castro Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dino Barbieri Júnior, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dino Barbieri e Arlete Maria Rodrigues Barbieri. Sepultamento ontem.

Edson Cândido Andrade, 53 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Jair Cândido Andrade e Iraci das Dores Andrade. Sepultamento ontem.

Elga Ottilia Kalb, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Willibaldo Kronbauer e Elisabetha Kronbauer. Sepultamento ontem.

Elza Mezzom Todeschini, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virginio Mezzom e Rosina Vuelma. Sepultamento ontem.

Elzira Bini Bardelli, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ambrosio Bini e Emma Elvira Biancolini Bini. Sepultamento ontem.

Gonçalo Pereira da Silva, 77 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Joaquim Pereira da Silva e Maria Pinheiro do Carmo. Sepultamento ontem.

Halif Gabriel de Andrade Boccardi, 25 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amilton Boccardi e Alminda de Andrade. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Haroldo Xavier Correa, 86 anos. Filiação: Lauro Alexandre Correa e Isa Xavier Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Helena de Lima Luz, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anir Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Hermínia de Cássia Madureira, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ailton Mello Madureira e Helena Gonçalves Madureira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Hildegart Bahr, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Bahr e Maria Schmitt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Inácio Pereira Freitas, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Pereira Sobrinho e Joana Rabello Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Baptista Coelho Gomes, 85 anos. Filiação: Manoel Paculdino Gomes e Alcy Coelho Gomes. Sepultamento ontem.

João Carlos Todeschi Souza, 61 anos. Profissão: pescador. Filiação: João Lazaroto Souza e Marlene Todeschi Souza. Sepultamento ontem.

João Inácio Gonçalves, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Iolando Inácio Gonçalves e Irenica Soares Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária Alto Boqueirão CuritibaPR.

José Maria Meira Ribas, 60 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Florivaldo Meira Ribas e Agnes Mildemberg Meira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Júlia de Quadros Tolotti, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marceano de Quadros e Adélia de Quadros. Sepultamento quinta-feira, 18 de maio de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Laura Trierveiler, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Dario Trierveiler e Hilda Domingues Moreira Trierveiler. Sepultamento ontem.

Leda Trindade Ferreira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aldemar Trindade e Timotea de Campos Trindade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luciano Cardoso dos Santos, 45 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Cardoso dos Santos e Glória Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Genez, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Genez e Catharina Coldasso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Marília Silva da Rocha, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira da Silva e Dolores Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Maurício Roberto Nascimento Martins, 62 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Roberto Gonçalves Martins e Regina Pascoalina Nascimento Martins. Sepultamento ontem.

Ney de Araújo e Silva, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Cícero Augusto Araújo e Silva e Dahyr Franca de Araújo e Silva. Sepultamento ontem.

Odair Betim Pinto, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdomiro Lemes Pinto e Romalina Betim Pinto. Sepultamento ontem.

Olavio Schmidt, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Almiro Schmidt e Maria Alvina de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osmar José Dolenga, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Pedro Dolenga e Jandyra Alves Dolenga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Parailio Gomes de Castro, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Dulcilia Silvestre de Souza. Sepultamento ontem.

Rafael Kovascki Borges, 42 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Vanderlei Moreira Borges e Izabel Maria Kovascki Borges. Sepultamento ontem.

Ramilia Wolff Picancio, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Wolff e Maria Wolff. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Renê Algauer, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano Algauer e Ana Algauer. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Luto Curitiba.

Ruth Capela Guedes Matezich, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Fernando Guedes e Enoe Capela Guedes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Tamie Inushi, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Toshiharu Hara e Mitumo Hara. Sepultamento ontem.

Vanda Petella Bittencourt, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Petella e Carolina Vitex. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Vanessa Emanuelle Campos Ribas, 24 anos. Profissão: atendente. Filiação: Argeu Ribas e Terezinha de Jesus Campos. Sepultamento ontem.

Vera Luz Claudino Ferreira, 67 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Claudino Ferreira e Maria Madalena Ferreira. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Mortuária de MandiritubaPR.

Vito Modesto Machniewicz, 81 anos. Profissão: gerente. Filiação: Inácio Machniewicz e Genoveva Machniewicz. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Wille Edigar Alves Pereira, 34 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Antônio Pereira e Isabel de Fátima Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária do Tatuquara.

