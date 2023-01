Abram Wiens, 88 anos. Filiação: Peter Wiens e Catarina Wiens. Sepultamento ontem.

Afonso Pelepones, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sagismundo Pelepones e Romualda Vrosznski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Aix Jorge, 81 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Jorge Ferreira e Cecília Branco Jorge. Sepultamento ontem.

Alda Souza da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Moratelli e Alzira Moratelli. Sepultamento ontem.

Aloyde Barwick Zanier, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Barwick e Adelayde Barwick. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Artanham Dea, 88 anos. Filiação: Benedito Dea e Juannita Bittencourt Dea. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério São Francisco de Paula.

Bertilia Therezinha Buso Kowalski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Buso e Thereza Magrim Buso. Sepultamento ontem.

Cleis Aparecida Tissi da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olivo Jader Tissi e Terezinha Sales Tissi. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Daniel Calixtro, 58 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Orlando Calixtro e Olga Calixtro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela São Gabriel – Cic.

Djalma Correa Schneider, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Schneider Sobrinho e Elvira Domingues Schneider. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo de Igreja Presbiteriana da Vila Amerciana- Sítio Cercado – Curitiba(PR).

Dorli Pedro Berte, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Genuino Berte e Irma Mazarino Berte. Sepultamento ontem.

Edílson José Keska, 48 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Rubens Taborda Keska e Telma Terezinha Keska. Sepultamento ontem.

Eleandro Pasuch, 26 anos. Filiação: Valdir Pasuch e Leonilda Lucas da Silva Pasuch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Elvira Maria Maurer, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Sebastião Maurer e Eunice Droher Maurer. Sepultamento ontem.

Felipe Gonçalves de Souza, 24 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Maria de Souza e Zeli Maria Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Metropolitano Cemitério Parque.

Hélio Aparecido de Oliveira Rosa, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Teófilo Gonçalves da Rosa e Brigida de Oliveira Rosa. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Monteiro Lobato/ Campo do Santana.

Hermínia Mickos de Sá, 67 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Roberto Mickos e Salome Walascki Mickos. Sepultamento ontem.

Iraci Vieira dos Reis, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Firmo Romualdo Vieira e Minelvina Maria Vieira. Sepultamento ontem.

Ivone de Souza Dahlke, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza e Laurinda Sant Anna de Souza. Sepultamento ontem.

Jamil Ipolito Ribeiro, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Ipolito Ribeiro e Maria Lina de Avelar. Sepultamento ontem.

Jean Michael Slusarzk Vieira, 33 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Hilario Vieira e Neuza Slusarzk. Sepultamento ontem.

Joaquim Flora, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Flora e Luíza Maciel. Sepultamento ontem.

Jucelia Maria Arrompa Kitto, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Arrompa e Santina Maria Arropa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Kaline de Sousa Ferreira, 2 anos. Filiação: Elenilton Gonçalves Ferreira e Ana Maria Gonçalves de Sousa. Sepultamento terça-feira, 13 de dezembro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lázaro Antônio da Luz Júnior, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lázaro Antônio da Luz e Marina Rosa Marturelli da Luz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Lídia Svidnitzki Bento, 68 anos. Filiação: Samuel Svidnitzki e Anna Svidnitzki. Sepultamento ontem.

Luiz Lettrari, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ettore Cláudio Lettrari e Ângela Maria Tirloni Lettrari. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Lusinete Onofre, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Onofre e Aparecida Matilde Batista Onofre. Sepultamento ontem.

Marcelo Klostermann, 41 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: João Maria Klostermann e Terezinha Moreira Monteiro. Sepultamento ontem.

Mari Trindade Ferreira de Assis, 54 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: José Ferreira e Anaziria Costa Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Ascencao Gomes, 87 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Ambrosio Fanhani e Dileta Panisso. Sepultamento ontem.

Maria Cecília de Holanda Costa, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Hugo Holanda de Lima e Marina Tolosa de Holanda. Sepultamento ontem.

Maria Elisa Gabardo Tavares, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Baptista Gabardo e Mercedes Maria Belotto Gabardo. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves Leal, 54 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: João Gonçalves Leal e Mariana Gonçalves de Meira Leal. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão.

Maria Ivanir Timi de Almeida, 72 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Antunes de Oliveira e Maria Benedita. Sepultamento ontem.

Olidia Treiber Chollet, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rodolpho Treiber e Helena Leitzke Treiber. Sepultamento ontem.

Olivia Ribeiro Gonçalves, 9 horas. Filiação: Guilherme Teles Dutra Gonçalves e Clarice Maria Ribeiro de Paula Gomes. Sepultamento terça-feira, 13 de dezembro de 2022 às 17hh, Cemitério – Jardim da Paz – São Luiz – Maranhão.

Patrick Francois de Mello Cerqueira, 28 anos. Profissão: estudante. Filiação: Isnard de Mello Cerqueira e Sônia Regina da Silva Flores. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda Almirante Tamandaré.

Paulo Celso de Oliveira Brandão, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Astromar Artigas Brandão e Maria José de Oliveira Brandão. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto de Barros, 77 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João de Barros Filho e Alice Fraxino de Barros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Paulo da Silva, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Pedro da Silva e Laura Kinteka da Silva. Sepultamento ontem.

Reginaldo Hanzen, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Guilherme Hanzen e Edith Terezinha Hanzen. Sepultamento ontem.

Rosa Honório da Silva, 83 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Pedro Honório da Silva e Antônia Bueno da Silva. Sepultamento ontem.

Rose Maria Mundo, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Mundo e Antônia Moro Mundo. Sepultamento ontem.

Rosmelia Grick, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arvid Godfrid Grick e Izabel Lebkuchen Grick. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Rubens Guimarães Brustolin, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Rubens Armando Brustolin e Ofelia Guimarães Brustolin. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Samille Vieira de Andrade, 23 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Silas Gomes de Andrade e Marciane Alves Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastião Nelson Rodrigues Bueno, 70 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: Dorval Alves Bueno e Malvina Rodrigues Bueno. Sepultamento ontem.

Silvana Fadel Ribas, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando Calil Fadel e Maria da Conceição Pinto Fadel. Sepultamento ontem.

Thereza Grossl, 96 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Carlos Grossl e Christina Grein. Sepultamento ontem.

Valdeslei Sviercoski, 49 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Wadislau Sviercoski e Teresinha de Jesus Sviercoski. Sepultamento ontem.

Vanuza Evangelista de Castro, 38 anos. Profissão: caixa. Filiação: Divonzir Evangelista de Castro e Josefina Leal de Deus de Castro. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Ferraria.

Wanda Aparecida Dubiella da Costa, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Afonso Dubiella e Vitória Possebom Dubiella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Yara de Souza Maranhão, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Maranhão Filho e Maria Domicilla de Souza Maranhão. Sepultamento ontem.