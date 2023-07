Adamastor Lopes de Araújo, 92 anos. Profissão: delegado policia. Filiação: Caetano de Araújo e Hilda Lopes de Araújo. Sepultamento ontem.

Alda Maria Nizio, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Nizio e Maria da Luz Augustinhak Nizio. Sepultamento ontem.

Alzira Rosa da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rosa e Guilhermina da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Anadir Barbosa Teider, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Balduino Barbosa e Josepha Opolis Barbosa. Sepultamento ontem.

André Luís Gomes, 37 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz Carlos Gomes e Mariana da Silva Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Bairro Novo B.

Anita Meinig, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boleslau Ossovisck e Helena Ossovisck. Sepultamento ontem.

Anna de Góes Cit, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel de Góes e Telina Lorena Peters. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Capela Mortuária Jardim Weissopolis/pinhaisPR.

Antônio Alves dos Santos, 74 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Orencio Alves dos Santos e Ana de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Lamenha – Almirante Tamandaré (PR).

Ariete Dezonet Athayde, 71 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Odair Landal Athayde e Olga Dezonet Athayde. Sepultamento ontem.

Beatriz Fonseca Espinola Cabral, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Heitor Monteiro Espinola e Zaira Fonseca Espinola. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do São Francisco de Paula.

Daniel Marins Costa, 58 anos. Filiação: Jadir Costa e Maria Regina Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Davi Sérgio Schlichta, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Schlichta e Helena Schlichta. Sepultamento ontem.

Denise de Cássia Guelbert Meyer, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Benedito Guelbert e Lindoia Ferreira Guelbert. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela da Lapa.

Dirma Schmidt Ferreira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Schmidt e Corina Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Armazém Sc.

Edinelson da Costa da Silva, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Rodrigues da Sivla e Maria da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Igreja Evangélica São Marcos São José Dosp InhaisPR.

Edith Elisa Maria Zahorcak, 92 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Henrich Kindinger e Anna Bertha Kindinger. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo de 1ª Ieq–Rua Alberto Foloni,121.

Elvina Seidel, 70 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Helmut Ernst Seidel e Eleonora Hilda Seidel. Sepultamento ontem.

Euclides da Costa, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Oliveira da Costa e Alzira Angelica da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Lucas Barbosa, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Caetano Lucas Barbosa e Maria Aparecida Costa Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Noemir Lopes de Góes, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Lopes de Góes e Guilhermina Braga de Góes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Rua da Trindade São José dos PinhaisPR.

José Vitor Leal da Cruz, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Leal da Cruz e Joana Negrelli. Sepultamento ontem.

Laura Rodrigues, 4 anos. Filiação: Davison Rodrigues dos Santos e Janaina Correa. Sepultamento ontem.

Leonor Blessa Tavares da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bartholomeu Blessa e Catharina Vidal. Sepultamento ontem.

Leonor Peres Gileno, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Peres Mira e Joana Dolores Peres. Sepultamento ontem.

Lídia Kruppizak, 77 anos. Profissão: relator(a). Filiação: Anselmo Kruppizak e Ana Mereteka Kruppizak. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Lorival Fagundes, 78 anos. Filiação: Abílio de Oliveira Fagundes e Juliana Alves Fagundes. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Souza, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Martimiano Lopes de Souza e Nair Maria Januária de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz da Cruz, 79 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio da Cruz e Francisca da Cruz. Sepultamento ontem.

Manoel Alexandre Santos, 94 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel João dos Santos e Josefa Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoel Bittencourt da Cruz, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benjamim Ferreira da Cruz e Maria da Conceição Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Manoel Pinto Neto, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Benedito Pinto e Vicentina Ribeiro Pnto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo Fernandes Miranda, 48 anos. Profissão: zootecnista. Filiação: Gaspar da Cunha Miranda e Deise Carolina Fernandes Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Gabriel do Oeste.

Marcelo Subkowiaki, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Félix Subkowiaki e Maria Júlia Subkowiaki. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Berlini, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Guilherme Berlini e Ordalia Moreno Berlini. Sepultamento ontem.

Maria Elizete Proenca, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Dobrosinski e Adelair Dobrosinski. Sepultamento ontem.

Maria José Ferreira dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Ferreira da Costa e Heloina Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria das Dores da Silva Sabino, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Alves da Silva e Julieta Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda.

Marilda do Rocio da Silveira, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Lindolfo Calixto e Francisca Calixto. Sepultamento ontem.

Marlene Vieira Gonçalves Padilha, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório Vieira e Bernarda Vieira. Sepultamento ontem.

Marly das Gracas Silva Pereira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jani José da Silva e Maria Iraci Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Miguel Ribeiro, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ana Ribeiro. Sepultamento ontem.

Miguel Silva de Oliveira, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Garcia de Oliveira e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Monteiro Lobato/ Curitiba.

Nersa Cieplinski, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Cipriani e Clara Cipriani. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ocimar da Silva, 68 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Waldomiro da Silva e Floriza Melo da Silva. Sepultamento ontem.

Oliverio Isidoro Leineker, 77 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Pedro Leineker e Isaura Leineker. Sepultamento ontem.

Oneide Jacon Pinto, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Jacon e Regina Scapin. Sepultamento ontem.

Orestes Ramon Paladino, 59 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Valdir José Paladino e Jumerci Pereira Paladino. Sepultamento ontem.

Palmira Vieira da Luz, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Vieira da Luz e Brásília Brandina Fortes da Luz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Patricia Renata Britto dos Santos Costa, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacy Ferreira dos Santos e Maria da Glória Britto dos Santos. Sepultamento ontem.

Roseli de Souza Bannach, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador de Souza e Idalina de Souza. Sepultamento ontem.

Rosicleia dos Santos Moraes, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio dos Santos Moraes Filho e Maria dos Santos Moraes. Sepultamento ontem.

Sebastião José da Silva, 92 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio de Melo e Maria Luíza dos Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Vicente de Paulo Bento, 68 anos. Filiação: Joaquim Bento e Luzia da Silva Bento. Sepultamento ontem.

Victória Rubleski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Rubleski e Helena Rubleski. Sepultamento ontem.

Vitória Roberta de Oliveira Duarte, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alan Robson de Oliveira Duarte e Daiana Roberto da Cruz. Sepultamento ontem.

Waldyra Peres Mesquita Borges, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Peres Martins e Isaltina Peres Mesquita. Sepultamento ontem.

Wellington Tavares dos Santos, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gilvan Lemos dos Santos e Benvinda Tavares dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de MaringáPR.

Yomtob José Zeitoune, 88 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Zeitoune e Zilssom Zeitoune. Sepultamento ontem.

