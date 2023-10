Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (09)

Alessandra de Luca, 38 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Joanice Maria Oliveira de Luca. Sepultamento ontem.

Antônio Pedro Guerreiro, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Manuel Guerreiro e Lucina Augusta Pinto Pedro Guerreiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Cleusa Aparecida dos Santos, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aureo Chaves dos Santos e Emirena Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Dina Gonçalves dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ceveriano Gonçalves e Agostinha de Paula Bandeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Rua Rio Piquiri, 460 Weisopolis PinhaisPR.

Diva Maria Martins Ferreira, 78 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Florêncio Ferreira e Dulcilia Martins Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Edilia Muller Cardoso, 76 anos. Filiação: Salvador Jorge Muller e Generosa de Lima Muller. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Água Azul, saindo da Capela Monte das Oliveras -.

Eduardo Oliveira da Silva, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Elpidio Rodrigues de Oliveira e Josephina da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Elzira Schneider da Costa, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Germano Schneider e Carolina Bento. Sepultamento ontem.

Fátima do Rocio dos Anjos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Noel dos Anjos e Maria das Gracas dos Anjos. Sepultamento ontem.

Flávio Camargo da Silva, 24 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Olecir Buava Silva e Arlinda Camargo da Silva. Sepultamento ontem.

Francisca Andreza Barbosa Lima, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Barbosa Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Gabriel Victor Morales Cordeiro, 24 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Marcelo Sílvio Cordeiro e Flávia de Oliveira Cassarotti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Gustavo Chuico dos Santos, 29 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriano Donizete dos Santos e Marlene Chuico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Hélio da Rosa, 76 anos. Filiação: João Antônio da Rosa e Maria Helena Coelho da Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Ideliria de Oliveira Ramos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fabrício Gomes de Oliveira e Maria Ilherdina Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Iracy dos Reis Pietra, 93 anos. Profissão: médico(a) psiquiatra. Filiação: Abelardo dos Reis Petra e Benta Alves Pietra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Iraides Camargo da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Camargo da Silva e Henriqueta Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

José Carlos Pereira, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Eperidiao Pereira Bispo e Ana Pereira de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus Vila Sofia Curtiba.

José Cordeiro de Souza, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Cordeiro Chaves e Juvelina Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Marcelo Filla, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dionísio Filla e Irene Filla. Sepultamento ontem.

Maria Elizabeth da Paz, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Eugênio da Paz e Adali Souza da Paz. Sepultamento ontem.

Maria Elza de Magalhães, 91 anos. Profissão: lavadeira. Filiação: Pedro Antônio de Oliveira e Maria Adalberto de Magalhães. Sepultamento ontem.

Maria Nadir Furghesti Albino, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Furghesti e Francisca Matiola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Nelly Ost Pauli, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Affonso Ost e Maria Sybilla Ost. Sepultamento ontem.

Moacir Sérgio Souto Rocha, 76 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Moacir Lino Rocha e Vani Souto Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Neide Tereza Fabrício, 65 anos. Profissão: diarista. Filiação: Raimundo Fabrício e Anecia Desplanches Fabrício. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal da Lamenha.

Odone Fortes Martins, 81 anos. Profissão: jornalista. Filiação: João de Moura Martins e Dorvalina Fortes Martins. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Rubi.

Pedro Cubas de Miranda, 78 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Horácio Cubas de Miranda e Cacilda Cardoso de Moranda. Sepultamento ontem.

Raquel Santi Neumann, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ciro Santi e Ida Santi. Sepultamento ontem.

Rosa Ribeiro Grogenski, 92 anos. Filiação: Ângelo Grogenski e Juvina Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Sebastião do Sacramento Menezes, 74 anos. Filiação: Sabino Ferreira Menezes e Laurinda Pereira do Sacramento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sesinando Dias de Siqueira, 93 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Balbino Dias de Siqueira e Emília Dias Pedroso. Sepultamento ontem.

Siliude Andrade Esteves, 71 anos. Filiação: Antônio Andrade Lima e Severina Urea da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

