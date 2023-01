Aline Cidneya Sandri Farias Bitencourt, 51 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: José Cidinei Nunes Farias e Marlene Maria Sandri Farias. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Almir Siqueira Mendes, 63 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Abelardo Siqueira Mendes e Leomena Siqueira Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Batista Batel.

Alzira de Lara, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delfino Hilario de Lara e Maria do Carmo de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Amadeu Marins, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro Marins e Geni Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Campo do Tenente (PR).

Andris Gabriela Carvajal Fuentes, 34 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Andres Eloy Carvajal e Lourdes Elizabeth de Carvajal. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Weisopolis / Pinhais.

Anna Alice Velozo, 5 anos. Filiação: Cleiton Rodrigo Velozo e Josiane Aparecida Dino. Sepultamento ontem.

Antônio Elmi Schabatura, 84 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Miguel Schabatura e Elzira Schabatura. Sepultamento ontem.

Antônio Ezidoro Selenko, 87 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Selenko e Francisca Narloch. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Teodoro da Silva, 63 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Alberto Teodoro da Silva e Odete Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Arminda Ukowsky Manrich, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Ukowsky e Margarida Ukowsky. Sepultamento ontem.

Barbara Regina dalla Marta Bastos Inácio, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo Cid Bastos e Olga dalla Marta Bastos. Sepultamento ontem.

Carla Fabiana Nazari, 48 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Dirceu Luiz Nazari e Amanaci Nazari. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ceneda Fulber Bringmann, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elvin Fulber e Laura Polster Fulber. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Água Verde 01.

Daltro Júlio de Borba, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João de Borba e Mathilde Bozine de Borba. Sepultamento ontem.

Elisângela Nogueira, 43 anos. Filiação: Acelino Nogueira e Elena de Mello Camargo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elzira Guimarães, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bagio e Josepha Bagio. Sepultamento ontem.

Gina Terezinha Flores de Camargo, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Flores e Conceição dos Santos Flores. Sepultamento ontem.

Haruco Yoshii, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Masami Yoshii e Chiyo Yoshii. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Osasco – Colombo -PR.

Iracy Rodrigues Boneli, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Onofre Tertuliano Rodrigues e Tarcilia Dias Degodoy. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Manoel Isalino Ferreira, 24 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Liliamar Isalino Ferreira. Sepultamento ontem.

João Mário Ramos de Paula, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aroldo Ramos de Paula e Maria Chicanoski Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Luto Curitiba.

José Carlos de Paula Lopes, 57 anos. Profissão: barman. Filiação: Airton de Assunção Lopes e Tereza de Paula Lopes. Sepultamento ontem.

José Fernandes, 74 anos. Filiação: Sebastião Fernandes e Leonor Padilha. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Mandirituba, saindo da Capela Municipal Mandirituba.

Josemir Alves da Silva, 78 anos. Profissão: chaveiro. Filiação: José Alves da Silva e Jaci Braga da Silva. Sepultamento ontem.

Jussara Gonçalves do Amaral, 68 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Anacleto Cardozo do Amaral e Neusa Gonçalves do Amaral. Sepultamento ontem.

Laura Festa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Festa e Duzolina Valle. Sepultamento ontem.

Leomar Rafael dos Santos Castro, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cristiano da Rocha Castro e Eugenia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Leontina Eleonor Saparolli, 96 anos. Profissão: técnico. Filiação: Holger Mortensen e Maria Mortensen. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Fernandes, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Edgard Octávio Fernandes e Delminda dos Santos Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 02 Água Verde.

Marcelo Nejm Freitas, 59 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Álvaro Valdemar dos Santos Freitas e Rose Marie Nejm Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde 04.

Marco Aurélio Bisinelli, 64 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Renaudo Bisinelli e Enite Zandona Bisinelli. Sepultamento ontem.

Nadiel Fameli, 64 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Nicola Fameli e Lazinha de Almeida Fameli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Olinda Ludke, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Kruger e Ottilia Kruger. Sepultamento ontem.

Pedro Cirilo Lange, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Cirilo Lange e Maria Cândida Lange. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Parque das Araucarias / Colombo.

Rozelia Maria Martins Caldas, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Roberto Martins e Olinda Vaz Martins. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Igreja Assembleia de Deus / Araucária.

Samir Ali Aouada, 66 anos. Filiação: Ali Hussein Aouada e Alzira Chiari Aouada. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sérgio Acri, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Florindo Acri e Lúcia Rodrigues Acri. Sepultamento ontem.

Sérgio Fialho Mendes, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Mendes Milany e Eva Fialho Mendes. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal de Lapa.

Thereza Mosele Ivatiuk, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fioravante Mosele e Anísia Kloster Mosele. Sepultamento ontem.

Valério Edgar Saad, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Deogenes Saad e Soeli Ribeiro Saad. Sepultamento ontem.

Vicentina da Rosa Pereira, 71 anos. Filiação: José Prudencio da Rosa e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Vitor Ivonei Demétrio, 59 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Miguel Pedro Demétrio e Ana Riby Demétrio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wilian Jardel de Oliveira, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Luiz Alberto de Oliveira e Selma Schwab. Sepultamento ontem.