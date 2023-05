Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (08)

Adilson Zen, 48 anos. Filiação: Casemiro Zen e Cristiana Batista Zen. Sepultamento ontem.

Antônio Celso de Souza, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Darci de Souza e Inês Coltro de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Custel dos Santos, 93 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jaime de Macedo Santos e Helena Custel dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Luto Curitiba.

Cândida de Brito Leal, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Apaolinario de Brito e Urcila Maria da Trindade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Assembrleia de Deus R Edenir Correa , 20 CuritibaPR.

Caua Felipe Lima dos Santos, 19 anos. Profissão: técnico. Filiação: Alexson Leandro dos Santos e Andréa Karla Nunes de Lima. Sepultamento hoje, Pq Nacional, saindo da Capela Pq Nacional.

Celso Antunes de Oliveira, 79 anos. Profissão: economia. Filiação: Admo Antunes de Oliveira e Joanina Petla Antunes de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Cláudia Morais dos Santos, 47 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Morais dos Santos e Lourdes Maria Buccioli dos Santos. Sepultamento ontem.

Claudineia Patricia dos Santos, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Xavier dos Santos e Francisca Duarte dos Antos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo de local a ser designado.

Cristiane Vitória Nadolny, 57 anos. Filiação: Feliciano Santos e Maria José Santos. Sepultamento ontem.

Damião Rodrigues Pereira, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Izabel Rodrigues Pereira. Sepultamento ontem.

Darci de Paula Silva, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leôncio Belo da Silva e Antônia de Paula Silva. Sepultamento ontem.

Diomario Abel Bressan, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abel Bressan e Elsa Martins Bressan. Sepultamento ontem.

Douglas Guelmann, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Guelmann e Clara Guelmann. Sepultamento ontem.

Edgard Lipovieski, 67 anos. Filiação: Benjamin Lipovieski e Suzana Lipovieski. Sepultamento ontem.

Edite Espíndola Rodrigues, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo de Espíndola e Ana Miranda de Espíndola. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Sala Jacaranda Memorial Luto Curitiba.

Egbert Leandro Costa Silva, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio da Silva e Margarida da Costa Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Menonita – R. 11 de Agosto Nº.795 – Xaxim – Curitiba.

Eziquiel Fernandes de Paula, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Piedade de Paula e Josefa Fernandes da Soledade de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Gentil Rodrigues da Silva, 70 anos. Profissão: segurança. Filiação: Welfrido Rodrigues da Silva e Dyonisia Suardes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela 2 Cemiteio Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Geraldo Evangelista de Oliveira, 61 anos. Filiação: José Gonçalves de Oliveira e Geralda de Jesus Oliveira. Sepultamento ontem.

Ilda Ferrandin, 85 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Ferrandin e Apalice Ferrandin. Sepultamento ontem.

Italo Damian, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Walter Damian e Maria Celita Diefenthaler Damian. Sepultamento ontem.

Iza Forneck, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aloysio Forneck e Jenny Vally Forneck. Sepultamento ontem.

João Objawa, 41 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Albino Objawa e Amélia Objawa. Sepultamento hoje, Cemitério Palmerinha – AraucáriaPR, saindo de Residencia.

Jonathan Luiz Ventura, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gilberto Natalino Luiz e Deise Ventura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campinhos, saindo de Igraja em Tunas Parana.

José Roberto Fagundes, 51 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Hamilton Silvério Fagundes e Expedita de Faria Fagundes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Jurandyr Vicente Soares, 87 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Abílio Soares e Lindoia Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Leon Simon Hirsch Kirschner, 100 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Zacarias Hirsch e Lea Kirschner. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Shella, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Shella e Olivia Brand Shella. Sepultamento ontem.

Maria Anita dos Santos, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gabriel dos Santos e Maria da Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Maria Aparecida Miranda, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Miranda Sobrinho e Custodia Maria Miranda. Sepultamento ontem.

Maria Cardoso Carlindo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Querino Cardoso e Olivia Angelina Maria Rosa Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Maria Nilda Silvério Mendes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Silvério e Maria Joana Bueno. Sepultamento ontem.

Monika Weiss, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Heinrich Leonhard Friedrich Weiss e Ingeborg Weiss. Sepultamento ontem.

Nair Gasparotto Sordi, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gasparotto e Maria Crepaldi. Sepultamento hoje, Crematório Angelus Maringá, saindo da Capela Prever.

Narciso Fagundes Moreira, 97 anos. Filiação: João Fagundes Moreira e Leonilda Moreira do Carmo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Neuza Petter da Silva, 89 anos. Filiação: Bernardo Petter e Emília Ramos Petter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Onofre Teixeira de Oliveira, 89 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Nicolau Teixeira de Oliveira e Maria Rita de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Renê Camargo Azambuja Filho, 76 anos. Profissão: taxista. Filiação: Renê Camargo Azambuja e Alice Silva Azambuja. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roberto Roselito Rodrigues, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Artur Pereira Rodrigues e Izelina Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Ronie Tamplin Doetzer, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Francisco Zeno Doetzer e Lylia Tamplin Doetzer. Sepultamento ontem.

Rosita de Oliveira Rose, 84 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: José Gonçalves de Oliveira e Joana Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Teresinha Fátima da Silva, 58 anos. Filiação: Aristides Santo da Silva e Maxima Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Vergínia Lúcia Ansolin, 81 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Natal Izidoro Ansolin e Catarina Lorenzett Ansolin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Convento São José – Av. São José Nº. 199 – Cristo Rei – CuritibaPR..

