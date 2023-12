Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (04)

Alzira Maria Pereira Azevedo, 91 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Brásílio Nunes Pereira e Eulália Nunes Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alzira Matias de Souza, 81 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Ferreira da Cruz e Autilia Matias de Paula. Sepultamento ontem.

Angelica Maria Ribas da Silva, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Miguel Taborda Ribas Neto e Clara Cordeiro Ribas. Sepultamento ontem.

Antenor dos Santos, 67 anos. Profissão: garçom. Filiação: Sebastião dos Santos e Benilde Dso Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Geraldo Ebert, 61 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Erich Ebert e Maria Ilma Ebert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Antônio Melo Palhano, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Palhano Filho e Leonora Ferreira de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Armida Pastorello Manica, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pastorello e Joana Lazarotto. Sepultamento ontem.

Artur Alves de Bastos, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Alves de Bastos e Natália dos Santos Bastos. Sepultamento ontem.

Cacilda Camargo, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: José Camargo e Aparecida Porte. Sepultamento ontem.

Carlos Bispo de Almeida, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Bispo de Almeida e Maria Maura de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 às 11hh, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Claudinei Soares da Silva, 63 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Uriel Soares da Silva e Anália Teixeira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão..

Cleberton Carlos do Nascimento Messias, 39 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Joel Carlos Messias e Elisabete do Nascimento Messias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Cleony Andrade Narel, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro de Andrade e Ester Martins Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipl São Francisco de Paula CuitibaPR.

Daniel Zgoda, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Gaspar Zgoda e Júlia Zgoda. Sepultamento ontem.

Delise Maria Frizon, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Eugênio Cechetto e Ancilla Ogliari. Sepultamento ontem.

Dirceu Gonçalves Félix, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Torrers Félix e Nair Gonçalves Félix. Sepultamento ontem.

Dolarides Pereira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Pereira e Idalina Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Dolglas Cassiano dos Santos Pawoski, 30 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Albenir José Carneiro Pawoski e Rosângela dos Santos Pawoski. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal.

Ester Chueiri Ramos, 88 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Aide Jorge Chueiri e Guiomar Pereira de Sousa Chueiri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Batista Bacacheri.

Gabriel Przydzimirski, 79 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Hilario Przydzimirski e Josefa Przydzimirski. Sepultamento ontem.

Gerson Marques, 85 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Marques e Benedita Alves. Sepultamento ontem.

Heloisa Maria Soares Moro, 58 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Belmiro Soares e Maria Madalena Soares. Sepultamento ontem.

Inês Poerner, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Poerner e Ruth Ema Poerner. Sepultamento ontem.

Iran Izaias, 67 anos. Profissão: policial civil. Filiação: João Izaias e Hilda de Paula Izaias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

João Gregório Alves, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nestor Gregório Alves e Enescinda Bitencourt Alves. Sepultamento ontem.

João Luiz Vieira, 56 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: João José Vieira e Ana Trindade. Sepultamento ontem.

José Gerson Lopes, 53 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Alinor Salvador Lopes e Célia Glaci Walter Lopes. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Contenda.

José Silveira de Souza Júnior, 74 anos. Filiação: José Silveira de Souza e Angelina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Juliana Lelis Lima de Castro, 74 anos. Filiação: Deolindo de Castro Lima e Lizia Joana Lelis. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Júlio Marcelino Prestes, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Marcelino Prestes e Florizia Ribeiro de Farias. Sepultamento ontem.

Koao Ricardo Pereira Barszcz, 40 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Adolfo Barszcz e Aline Aparecida Pereira Barszcz. Sepultamento ontem.

Lauro Morais Félix, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Álvaro Pereira Félix e Terezinha Ferreira Morais Félix. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Leda Mari Santos, 86 anos. Profissão: diarista. Filiação: Daniel Leite de Campos e Ivete Ruiz de Campos. Sepultamento ontem.

Levi Hofmeister, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Oswaldo Hofmeister e Rosa Hofmeister. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Lineu Rizzardi, 79 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Eugênio Brásílio Rizzardi e Elza Brusch Rizzardi. Sepultamento ontem.

Luiz Rodrigues Gutierre, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Thomaz Rodrigues Rodrigues e Glória Gutierre. Sepultamento ontem.

Luiz de Oliveira Pimentel, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio de Oliveira Pimentel e Irma Helena Pimentel. Sepultamento ontem.

Manoel César Bargas Brunatti, 51 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Manoel Bargas Serrano e Aparecida Brunatti Serrano. Sepultamento ontem.

Manoel Maria de Jesus, 67 anos. Filiação: Pedro Maria de Jesus e Dorvalina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Marcelo Eduardo Nasti, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Thereza Guiomar Nasti Veiga. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Nunes da Silveira, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manoel Nunes da Silveira e Arlete Costa da Silveira. Sepultamento ontem.

Maria Antunes Moleta, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antunes dos Santos e Emília Garcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Lucarini Lemos, 90 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Serafim Lucarini e Tuta Cornelia Lucarini. Sepultamento ontem.

Maria da Silva de Lima, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cardoso de Lima e Dalvina Roza da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Oliveira Godói, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves de Oliveira e Maria José do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Marlize Machado Dias, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Basílio Machado Filho e Lídia Zanuncini Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maureci Pereira, 48 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Manoel Pereira Neto e Maria Aparecida Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (04)

Namir Assumpcao, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oriel Assumpcao e Maria de Lourdes Assumpcao. Sepultamento ontem.

Neusa Maria dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marcolino dos Santos e Gertrudes Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Onice Braz Chaves Branco, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Ângelo Barbosa Chaves e Maria Braz Chaves. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Osvaldo Costa Filho, 75 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Osvaldo Costa e Eugenia Soares Costa. Sepultamento ontem.

Raul Gama da Silva, 91 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Gama da Silva e Ismenia Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Reinaldo Francisco de Almeida, 47 anos. Filiação: Sebastião Francisco de Almeida e Maria Judite da Silva Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rivair Pedroso, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Pedroso e Esperidia Rosner. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Roza Lecheta Buiar, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Demétrio Lecheta e Catarina Lecheta. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Carvalho Martins Rocha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Afonso Martins e Joana Carvalho Martins. Sepultamento ontem.

Sebastião Credencio de Oliveira, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Glorindo de Oliveira e Elza Maria Zanini de Oliveira. Sepultamento ontem.

Shinji Arimura, 87 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Munehiro Arimura e Aya Arimura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Solange Reis Syring, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walcredo Coltinho Reis e Ignez Ferreira Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sueli Aparecida da Silva Peratz, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel José da Silva e Joana Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sylvia Helena de Barros, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar de Pedro e Santa Nogaroto. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda – Alm. Tamandaré..

Valdemar Morais da Silva, 32 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Antônio Moreira da Silva e Maria Celoir de Morais. Sepultamento ontem.

Valmir Elias dos Santos, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ribeiro dos Santos Filho e Amélia Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Victor Gabriel Correa Pereira, 26 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Nildson Pereira e Flávia Cristiane Correa Pereira. Sepultamento ontem.

Walfredo Marchette, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rubens Brasil Marchette e Angelina Maria Marchette. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Zenita Correa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olímpio Carlos de Freitas e Maria Luíza Correia. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (04)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!