Adenilson Pereira Campos, 51 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Leordino Pereira Campos e Maria de Souza Campos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirate Tamandaré PR.

Ady de Jezus Barbosa dos Santos Bertelli, 90 anos. Filiação: Bias Pereira dos Santos e Cacilda Helena Barbosa. Sepultamento ontem.

Alba Luíza Lopau, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Willy Lopau e Natália Truss Lopau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Amilton Thomazi, 76 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Geronimo Thomazi e Rosa Júlia Ferrarini Thomazi. Sepultamento ontem.

André Luiz Brondani, 51 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Idemar Brondani e Lucilda Lourdes Brondani. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Angelina Conego Portella, 85 anos. Filiação: Benedicto Conego e Seraphina Chiarinotti. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arlete Urbano Dittrich, 78 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Urbano e Rosa Macedo Urbano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Camili Fernanda Santos da Silva, 20 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Santos da Silva e Vera Lúcia de Brito Santos Belino. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Carlos Alberto Rezende Ferrari, 72 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Alfredo Ferrari e Therezinha de Rezende Ferrari. Sepultamento ontem.

Celso Marcon, 78 anos. Filiação: Pedro Marcon e Ângela Perussulo Marcon. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Paroquial da Rondinha, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Cornélio da Silva, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Osvaldo da Silva e Ida Terna da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Igreja Alto Boqueirão CurtibaPR.

Daniele Brogian, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Augusto Brogian e Araci Aparecida Xavier Brogian. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Cemitério Municipal da Lapa.

Davi Monegathe de Camargo, 1 mes(es). Filiação: Renato da Silva Camargo e Pamella Joy Mota de Camargo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Dirce Maria da Silva, 61 anos. Profissão: assistente. Filiação: Aparecido Ramos da Silva e Dionice Américo da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Eloina Pires Branco, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natália Pires Branco. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela São Cristóvão.

Eulina de Luna Alencar Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josué de Luna Alencar e Francisca Felisbela Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério São Pedro do Ivai, saindo da Capela do Cemitério Municipal de São Pedro do Ivai..

Eva Soares Nunes, 88 anos. Filiação: Alberto Maknievicz e Maria Maknievicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Fábio Henrique Barroso Neves da Rocha, 44 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Sylvio Arnaldo Neves da Rocha e Elizabeth Barroso Neves da Rocha. Sepultamento ontem.

Fermino Cavalheiro, 71 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: José Cavalheiro e Lupercida Cavalheiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Homero Baggio Moreira, 97 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Carlos Estrela Moreira e Verônica Baggio Moreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Iracema Fantin, 87 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: José Golle e Ida Golle. Sepultamento ontem.

Irma Schmitz Kulckamp, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Schmiltz e Felipina Bechauser. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São José Sc.

Juraci dos Santos Correia, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor dos Santos e Margarida Gonçalves. Sepultamento ontem.

Lucas Eduardo Ferreira Pontes, 24 anos. Filiação: Eudes Rodrigues Pontes e Cláudia Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Grasiele.

Luciano de Azevedo Lima, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio e Maria Alice Magar de Azevedo Lima. Sepultamento hoje, Caminho do Céu, saindo de Caminho do Ceu.

Marcelo Ramos, 54 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Marcial Ramos e Conceição Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Giovana Garcia, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivanor Garcia e Juvenilha Padilha Garcia. Sepultamento ontem.

Maria Rosa de Lima Paes Bosa, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro de Lima Paes e Abigail Dias dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Vitória Vendramin Zaios, 1 mes(es). Filiação: João Zaions Neto e Silka Stasiak Vendramin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba.

Maria de Lourdes Todeschini, 65 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Avelino Todeschini e Elza Mezzom Todeschini. Sepultamento ontem.

Marilu Sílvia Oliveira Baumel, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto de Oliveira e Leoni Borba de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marilu Therezinha Rosa da Costa e Silva, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Bispo Rosa e Thereza Domiciana Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo de Evangélica no Boqueirão.

Nadir Salustiana Pereira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Salustiano da Luz e Maria Domingues da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Natalina Ivete Piassetta Pinto, 87 anos. Filiação: João Albino Piassetta e Olga Piassetta. Sepultamento ontem.

Odorico Lopes dos Santos Júnior, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Odorico Lopes dos Santos e Roselir Brandão dos Santos. Sepultamento ontem.

Olga Talevi Pedroso, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nazareno Talevi e Nair Talevi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Raul César Lagos, 67 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Judith L da Silva. Sepultamento ontem.

Reinaldo Dantas de Medeiros, 85 anos. Filiação: Floripes Ferreira Dantas e Antônia Alves de Medeiros. Sepultamento ontem.

Roberto José Lazzarotto, 63 anos. Profissão: segurança. Filiação: Francisco Lazzarotto e Ortenilia Maria de Assis Lazzarotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosa Natália Guedes Romero, 90 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Gilberto Guedes e Rosa Guedes. Sepultamento hoje, Cemitério São Benedito Paranaguá PR, saindo de Igreja Batista Vila Guaraci Paranaguá PR.

Rosane Maria Alves Carvalho, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leones Carvalho e Ruth Alves Carvalho. Sepultamento ontem.

Rosemeire Xavier Santos Alves Dante, 38 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Batista dos Santos e Josefa Creuza Xavier. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cxapela 2 do Municipal Santa Cândida.

Sandra Mara da Silva Rodrigues, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataide da Silva Rodrigues e Leoni Henequim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal Santa Cândida.

Severina Maria da Conceição de Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Severina da Conceição. Sepultamento ontem.

Sílvio da Cruz Nunes, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Silveira Nunes e Valdira Aparecida Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela no Caximba.

Sirley Consuelo Soteterau Amaral, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ruy de Paula Stoterau e Maria Consuelo Lazzari Stoterau. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Solange Terezinha Carneiro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durvalina Carneiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Terezinha Pento Fidélis, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pento e Doralice Silva Barros. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Assembleia de Deus – Colombo-PR.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá