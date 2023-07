Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (27)

Alexandre Borges dos Santos, 42 anos. Filiação: Gabriel Borges dos Santos e Maria Conceição Gozze dos Santos. Sepultamento ontem.

Alisson Campolim dos Santos, 34 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Roseli Campolim dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Alzira Dias, 77 anos. Filiação: Rosa Pereira dos Santos e Rosa Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Valente dos Santos, 85 anos. Profissão: dança. Filiação: Angelino Valente dos Santos e Josefina Legar Valente dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Comunitária Bairro Pinheirinho.

Anastácia Badelhuk, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Chepernate e Josefa Chepernate. Sepultamento ontem.

Bruno Pires Quirino de Paula, 24 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Ricardo Quirino de Paula e Shirlei Sureck Pires. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Carlos Alves de Souza, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Aureliano Alves de Souza e Regina Maciel de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Sfp.

Carmen Penha da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Penha e Santa Bocarelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Claudineia Ribeiro Ramos, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro Ramos e Deracy Pereira Ramos. Sepultamento ontem.

Dazir Casturino Valério de Miranda, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Castro de Miranda e Inês Valério Miranda. Sepultamento ontem.

Deamiro Nogueira Siebre, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Nogueira Siebre e Maria Iza. Sepultamento ontem.

Edson Luís Albuquerque Gonçalves, 37 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Pedro Pereira Gonçalves e Clara Aparecida Albuquerque Gonçalves. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Eraci Antunes Gomes, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilino Antunes de Lima e Dorvaleina Luíza Varela. Sepultamento ontem.

Fátima Chagas Zanardi da Silva, 59 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio Chagas e Vilma Afonso Marques Chagas. Sepultamento hoje, Cemitério de Matinhos, saindo da Capela de Matinhos.

Fernando Castro Botelho Machado, 89 anos. Filiação: Boaventura Leite Machado e Hermínia A de Castro Botelho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Gentil Fernandes Vieira, 85 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Fernandes Vieira e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Henriette de Brito, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Ananias de Brito e Elvira Bassete de Brito. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Hilda Machado de Souza, 83 anos. Profissão: servente. Filiação: Claudiano Machado de Souza e Ana Roza da Silva. Sepultamento ontem.

Iraci Pereira dos Reis, 83 anos. Filiação: João Eufrasio dos Reis e Elisa Pereira Luna. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Luto Curitiba.

Isabel Cordeiro de Carvalho, 1 anos. Filiação: Isaias Cordeiro da Silva e Suzana Pires de Carvalho Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capeal 2 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

João Baltazar Sobrinho, 99 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Baltazar da Costa e Maria Idalina da Costa. Sepultamento ontem.

João Batista Cavalheiro, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcebiades de Almeida Cavalheiro e Augusta Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

João dos Santos, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mercelino dos Santos e Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Joaquim José da Silva, 87 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João José da Silva e Petrlina da Silva. Sepultamento ontem.

José Augusto Melim, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gentil Melim e Edith Melim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

José Grinaldo Franco, 63 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Gregório Franco e Maria Inácia Filho. Sepultamento ontem.

José Henrique Filho, 81 anos. Profissão: garçom. Filiação: José Herinque e Rosa Eleutéria Braz Henrique. Sepultamento ontem.

José Santana, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Amélia Santana. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Júlio César Godoy de Lima Menegusso, 35 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: João Itamar Menegusso e Joana Godoy de Lima. Sepultamento ontem.

Kikue Hayashida, 91 anos. Filiação: Kaanite Yusuk e Matsu Yusuk. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá.

Leila Cardoso, 57 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Dionísio Cardoso e Maurícia Cardoso. Sepultamento ontem.

Leonardo Trindade de Lara, 25 anos. Filiação: Marlus Maurício de Lara e Claudineia de Abreu Trindade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Lourdes Maria Lohmann, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alfredo Marcelino Folmer e Almerinda Tereza Folmer. Sepultamento ontem.

Magdiel Pereira Prado, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eliel Souza Prado e Talita Patricia Pereira Prado. Sepultamento hoje, Cemitério de Bateias de Campo Largo, saindo da Capela Cemitério Bateias de Campo Largo.

Marco Antônio Ebeling Pinheiro, 75 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: Antônio Oxley Pinheiro e Nilza Ebeling Pinheiro. Sepultamento ontem.

Maria Conceição Alves, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Domingues de Almeida e Belanizia Antunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Graça Faccio, 59 anos. Profissão: taxista. Filiação: Pedro João Faccio e Celi Ribeiro Faccio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Natália da Rocha, 86 anos. Filiação: João Kuka e Maria Kuka. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Nilza Rosa Nichel, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonides Valentim Nichel e Lindamir Tortato Nichel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Noeli de Almeida, 50 anos. Filiação: Florisvaldo de Almeida e Maria Ivone de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Olinda Pontes de Jesus Oliveira, 58 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vidoca Ferreira de Jesus e Ilda Alves Pontes de Jesus. Sepultamento ontem.

Oliva Caverzan, 83 anos. Filiação: Alfredo Marcelo Caverzan e Onesta Caverzan. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano.

Paulo César Motta Bello, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ary de Jesus Bello e Ivelize Kreling Motta Bello. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Paulo Roberto Monasterski, 55 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Otávio Monasterski e Mercedes Monasterski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Raimundo Nonato de Souza, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Francisco Faustino de Souza e Iracema Moura Cavalcante. Sepultamento ontem.

Ranulpho Duarte de Azevedo, 87 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Duarte de Azevedo e Etelvina Duarte Azevedo. Sepultamento ontem.

Renato Martins, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tereza Barboza Martins. Sepultamento ontem.

Rogério Augusto da Silva, 55 anos. Profissão: atendente comercial. Filiação: Joaquim Olavo da Silva e Conceição de Aguiar da Silva. Sepultamento ontem.

Rute Rude, 75 anos. Filiação: Stephano Rude e Rosa Klenk Rude. Sepultamento hoje, em local a definir.

Sebastiana de Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Correia de Jesus e Maria Elvira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sílvio Francisco de Lima, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedrofrancisco de Lima e Ayde Cavalheiro de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Tereza Sebastiana Avila dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Palhano de Avila e Maria Rosa dos Santos Palhano. Sepultamento ontem.

Terezinha Augustinhak, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ladislau Augustinhak e Lodovica Augustinhak. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Barcelona.

Theresinha Griebeler, 94 anos. Filiação: Wendelino Bruxel e Carolina Bruxel. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Quedas do Iguaçu -PR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Quedas do Iguaçu -PR.

Valdenice Rodrigues de Assis Dias Batista, 50 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Waldemar de Assis e Carmelina Rodrigues de Assis. Sepultamento ontem.

Valdinei da Silva, 38 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Cristóvão da Silva e Jandira Cristóvão da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Vera Lúcia Alves de Lima, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio Alves de Lima e Gercina Dias de Lima. Sepultamento ontem.

Walkiria Andri, 92 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Victório Ehrat e Helena Ehrat. Sepultamento ontem.

Wilson José da Silva, 80 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Balcino José da Silva e Antônia Poliser. Sepultamento ontem.

