Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (26)

Adalberto Luiz Campos, 62 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Benedito Campos e Josefa Piedade Medeiros. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Adelino Silvestre, 73 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Benedito Silvestre e Geralda Silvestre. Sepultamento ontem.

Afranio Gonçalves Custodio, 96 anos. Filiação: Antônio Gonçalves Custodio e Florinda Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Alonso Vaz Rodrigues, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Vaz de Lima e Leonarda Rodrigues Romeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Altair Mendes, 63 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Alcides Mendes e Lucilia Juvêncio Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida- Curitiba -PR.

Altair Ribas, 77 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Antenor Ribas e Júlia Ribas. Sepultamento ontem.

Amanda Ribas dos Santos, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aluizio Martins dos Santos e Rita de Cássia Teixeira Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Ângela Maria dos Santos, 62 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Gregório Roberto dos Santos e Camila Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Carlos Rosa dos Santos, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Arlindo Rosa dos Santos e Virgínia Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Cinthya Heloise Zatta Moro, 43 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jackson Moro e Mirian Maria Zatta Moro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Luto Curitiba.

Clarice Teresinha dos Santos, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Oliverio dos Santos e Dorcilia dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Hatschbach, 75 anos. Filiação: Alfredo João Hatschbach e Thereza Hatschbach. Sepultamento ontem.

Cristiano Galvão Fischer, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cristiano Gonçalves Fischer e Sirley Sílvia Galvão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde, Curitiba(PR).

Durvalina Pereira de Camargo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esperidião Pereira Bispo e Ana Pereira de Jesus. Sepultamento ontem.

Dynan Lourdes de Pinho, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Isaltino de Pinho e Adelina Adélia Assumpcao de Pinho. Sepultamento ontem.

Edina de Oliveira, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Cypriano Fidencio de Oliveira e Maria Jeronima de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Emília Bianco, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Atilio Bianco e Maria Francisca Bianco. Sepultamento ontem.

Eunice Wandembruck da Rocha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carmen da Silva Wandembruck e Carmen da Silva Wandembruck. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Fabiano Possamai, 49 anos. Filiação: Odir Luiz Possamai e Jandira Teresinha Possamai. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Piraquara, saindo da Capela São Camilo – Piraquara.

Felipe Augusto Gomes Gonçalves, 29 anos. Filiação: Celso Ivan Gonçalves e Simone Ro Rocio Gonçalves. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Iraci Tereza Tamayoshi dos Santos, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Tamayoshi e Regina Arshiro. Sepultamento ontem.

Ivana Cirlei Poli, 57 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Aquilino Poli e Edivilde Bortolon Poli. Sepultamento ontem.

Joaquim Pereira Bello, 61 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: José Pereira Bello e Marlene Machado Bello. Sepultamento ontem.

José Amâncio Vargas, 60 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Agenor Vergas e Alvina Vargas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

José Caetano Netto, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: José Caetano Filho e Izabel Cabreira Caetano. Sepultamento ontem.

José Maria dos Santos, 70 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Joaquim Alves dos Santos e Francisca Bonete dos Santos. Sepultamento ontem.

Juliano Scheneckenberg, 47 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: João Moacyr Scheneckenberg e Josemari Scheneckenberg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Boqueirão CuritibaPR.

Leonisio Vinícius de Melo Lemos, 52 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ari de Melo Lemos e Romilda Borges Lemos. Sepultamento ontem.

Leontino da Luz, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João da Luz e Jana Gravonski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Lidovico de Oliveira Pinto, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José de Oliveira Pinto e Idilia de Oliveira Pinto. Sepultamento ontem.

Luís Bezerra de Siqueira, 97 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José de Siqueira Bitu e Generina Bezerra de Siqueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luiz Henrique da Silva, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Simone da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verdde – Curitiba -PR.

Marcelo Roberto Ferreira da Silva, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ferreira da Silva e Maria Filla da Silva. Sepultamento ontem.

Márcio Ribas Zagonel, 76 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Olívio Zagonel e Arlete Ribas Zagonel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Alves Teixeira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves do Nascimento e Cezarina Ferreira do Nascimento. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Maria Selingardi de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Selingardi e Ermelinda Milani Selingardi. Sepultamento ontem.

Maria de Lordes da Rosa Teixeira Costa, 70 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Aureo Lourenço da Rosa e Eloi Ribeiro da Rosa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Mário Pinto Ribeiro, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Pinto Ribeiro e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga do Rocio Lacerda, 59 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Amaro Lacerda e Edla Butske. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Pedro Mildemberg Júnior, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre Mildemberg e Helena Mildemberg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Rosaura Pires, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Auro Araújo Azzi e Marina Nunes Azzi. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Cerejeira.

Tereza Carvalho de Mello, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deodato Batista Leite e Joana Olinda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Terezinha da Silva Cândido, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carldeira da Silva e Leonilda Germano da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (26)

Veja que incrível