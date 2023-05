Adigar Fernandes Silva, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Albino Silva e Judith Fernandes Silva. Sepultamento ontem.

Adriana Hipolito, 44 anos. Profissão: manicure. Filiação: Antônio Hipolito e Maria Cleonice Hipolito. Sepultamento ontem.

Alisson Willians de Oliveira, 38 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ozano Pedro de Oliveira e Dires Maria Damaso Figueiredo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Andréa Lúcia de Oliveira, 51 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Alfredo Mauro de Oliveira e Alcina Rezende de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de da Paz Boqueirão/curitiba.

Araci de Oliveira Cardoso, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo de Oliveira Santos e Leonides Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Aramis Meyer Costa, 86 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: João Alfredo Costa e Venina Meyer Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ari de Souza Ribeiro, 66 anos. Filiação: João Faria Ribeiro e Leonor de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Arildo Rocha de Oliveira, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Batista de Oliveira e Maria Joana Rocha de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Augusta Senetra, 97 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Senetra e Polonia P Senetra. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Carlos Fernando Kulik, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Carlos Kulik e Maria de Lourdes Kulik. Sepultamento ontem.

Cleide Kirachnick, 73 anos. Profissão: decorador(a). Filiação: Waldemar Kirachnick e Maria Joaquina Kirachnick. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Clovis de Sousa, 88 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Maria Rufina de Sousa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Dayane Camargo de Lima, 31 anos. Filiação: Antônio Atadeus Camargo de Lima e Andréa Aparecida Lopes de Lima. Sepultamento ontem.

Fernando Gomes, 53 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Afranio Gomes e Sebastiana da Silva Gomes. Sepultamento ontem.

Francisco Nadir Fragoso, 66 anos. Profissão: garçom. Filiação: Reinaldo Soares Fragoso e Rosalina dos Santos Fragoso. Sepultamento ontem.

Gabriel Martins dos Santos, 86 anos. Filiação: Sebastião Martins dos Santos e Maria Luíza dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Getúlio Magno, 72 anos. Filiação: Paulo Ananias Magno e Juliana Magno. Sepultamento ontem.

Helia Leny Ganter Peplow, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Otto Ganter e Fily Ferani Ganter. Sepultamento ontem.

Hélio Livio Tomaselli, 52 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Olívio Tomaselli e Helia Tomaselli. Sepultamento ontem.

Ifigenia das Neves Marciano, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Marciano e Cecília Fernandes das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Irma Monteiro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atanasio Cordova e Ernestina Correa Vieira Cordova. Sepultamento ontem.

João Lopes Paiva, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Lopes Paiva e Maria da Silva Paiv A. Sepultamento ontem.

Joaquina da Silva Resende, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Aleixo da Silva e Maria Joana de Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Ivai -PR, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal do Boqueirão.

José Miranda, 84 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Manoel Miranda e Clementina Soares de Miranda. Sepultamento ontem.

Josefa Maciel, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Domingos de Avila e Guilhermina de Avila. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Josias Dias de Avila, 69 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ananias Dias Avila e Izabel Coimbra de Avila. Sepultamento ontem.

Juraci Leide Bassan, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estevam Ferreira e Zulmira Ferreira. Sepultamento ontem.

Lino Valmour Strobino, 87 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Gino Strobino e Hermínia Strobino. Sepultamento ontem.

Lourice de Lourdes Mendes Bressan, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Mendes e Maria de Lourdes Costa Pereira Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Márcia Moraes de Almeida Rayel, 68 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Gustavo de Almeida Rayel e Cleide Moraes de Almeida Rayel. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marcos Alberto Muller Júnior, 31 anos. Filiação: Marcos Alberto Muller e Débora Barankievicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Mareliz Teresa Gai, 76 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Ângelo Gai e Izabel Gai. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Sena Bonfim, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ubaldo Barbosa Sena e Aurelina Soares Sena. Sepultamento ontem.

Maria Conceição Rodrigues, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Rodrigues e Ana Domingues Caetano. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Barbosa de Cruz, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Domingos Padilha da Cruz e Terezinha de Deus Barbosa da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Graça Lacerda Borges de Macedo, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Suplicy de Lacerda e Leonidia Munhoz Pereira de Lacerda. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Moro de Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Moro e Inah Sertorio Moro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Marilda Borges de Souza Palma, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisés Borges Gouvea e Frauzina Borges Gouvea. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba / Sala Manaca.

Miguel Minarro Bohn, 7 anos. Filiação: Johnata Max Bohn e Lenize Lemos Minarro Bohn. Sepultamento sexta-feira, 26 de maio de 2023 às 14hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Nadir Matheus Celestino Slizewski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Chrispim Flor Celestino e Catharina Pereira Matheus Celestino. Sepultamento ontem.

Reinaldo Fernandes, 77 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Dorvalino Fernandes e Lídia Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Ricardo Gabrielli Gabriel de Flor, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adenilo Gabriel de Flor e Cláudia Andreina Gabrielli de Flor. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Romildo Caetano, 51 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Adão Fernandes Caetano e Santina Desbessel. Sepultamento ontem.

Rosania de Fátima Martins Velho, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Cardoso da Silva e Terezinha da Silva. Sepultamento ontem.

Sebastiana Maria Viana, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Vitorino Ferreira e Geralda Ana Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Caetano Barbosa, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lazara Tomaz Barbosa e Maria Geralda Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Municpal de Piraquara.

Sebastião Fernando Arseno, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fernando Arseno e Maria Rosidete Hoffmann Arseno. Sepultamento ontem.

Sebastião Gonçalves de Oliveira, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leonor Pedroso de Oliveira e Ana Cândida de Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde Curitiba.

Sérgio do Carmo Augusto, 71 anos. Filiação: Antônio Augusto Filho e Izabel Souza Lopes. Sepultamento ontem.

Suely Terezinha de Oliveira Novak, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo de Oliveira e Lourdes Biscaia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Verônica Tokarski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Tokarski e Apolônia Tokarski. Sepultamento ontem.

Wilson de Souza, 80 anos. Filiação: Antônio de Souza e Amália de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Onix Curitiba.

