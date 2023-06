Alexandra Cristine de Araújo, 36 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Sidnei de Araújo e Ivani Correa. Sepultamento ontem.

Ana Didi Bandeira Rinaldin, 77 anos. Filiação: Nazaré Bandeira e Maria Bandeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Andréa Peples, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joel Peples e Dirce dos Santos Peples. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio José Valente, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Arlindo José Valente e Joaquina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ary Fernando Dietrich, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jorge Dietrich e Helena Dietrich. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Carla Cristina de Freitas Flor da Silva, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Militão de Freitas Filho e Irene Aparecida de Freitas. Sepultamento ontem.

Cecília Woznhak da Silva, 82 anos. Filiação: Francisco Woznhak Filho e Anstacia Woznhak. Sepultamento ontem.

Celio Montanari, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Atilio Montanari e Anardina Montanari. Sepultamento ontem.

Cleis Maria de Paula, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcílio de Paula Gama e Ana Maria dos Santos Gama. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Missao Resgate (Cic).

Davy Luciano Machado, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Luciano Machado e Escolástica Ozório Agnes. Sepultamento ontem.

Dilmar Luiz Battirola, 74 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Pedro Antônio Battirola e Erna Battirola. Sepultamento ontem.

Eber Fernando da Rosa, 36 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: Henrique Cezar A Rosa e Cacilda da Rosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Sede Almirante Tamandaré.

Edicarlos Gomes Jardim, 50 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Izaias Gomes Jardim e Maria Aparecida Gonçalves. Sepultamento ontem.

Elmo Brito, 94 anos. Profissão: militar. Filiação: Lourival de Souza Brito e Laura Monaco de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Jardim. Turqueza.

Euclidia Ferreira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vergilio de Oliveira e Tereza Misael. Sepultamento ontem.

Galeno Batista de Souza, 79 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Juvenal de Souza Bispo e Geraldina Batista de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Generosa Maria da Silva, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Antônio Pereira e Josefa Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Hedvig Clara Gengnagel, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Gengnagel e Irma Mathilde Gengnagel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Ingeborg Hofer Deller, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hans Hofer e Doris Hofer. Sepultamento ontem.

Jean Szyper, 77 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Jan Szyper e Stanislawa Chrzarzcz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Antônio Batista de Pilar, 63 anos. Filiação: Selestino Batista de Pilar e Olinda Leite dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francico de Paula, Curitiba(PR).

João Maria Rodrigues, 68 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Heitor Rodrigues e Ana dos Santos Rodrigues. Sepultamento ontem.

José Natalino de Godoy, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Natalino de Godoy e Joana Rosa de Godoy. Sepultamento ontem.

José Romualdo Marques, 87 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Athaide Marques de Oliveira e Brasiliana Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Juliano César Nerborski Senna, 29 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luís Alberto Senna e Roseli Siqueira Senna. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Lamenha Grande Almirante TamandaréPR.

Jutilandia Lopes de Azevedo, 60 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Oxidio Lopes de Azevedo e Elvira Francisca. Sepultamento sexta-feira, 23 de junho de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Bom Pastor.

Leonil Kruger, 97 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Francisco Kruger e Joanna Kruger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba.

Licinia de Jesus Correa, 88 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Alves de Siqueira e Maria José. Sepultamento ontem.

Luan Lucas Cardoso, 30 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Trajano Cardoso e Zélia Machado Cardoso. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Osti Magalhães, 84 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Benedito Magalhães e Alice Osti Magalhães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Márcio José Guimarães, 45 anos. Profissão: segurança. Filiação: Oliveiros da Silva Guimarães e Maria José Guimarães. Sepultamento ontem.

Márcio Pedro Blum, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Paulo Blum e Anália Kalinowski Blum. Sepultamento ontem.

Maria Dinacyr Picolotto, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Berton e Magdalena Bertoncello Berton. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Maria Rosa Gregório, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geremias Carvalho dos Santos e Maria Marcelina da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Sobieray Cardoso, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Sobieray e Lindamir Pereira Sobieray. Sepultamento ontem.

Marilene Stoiani Nercolini, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Stoiani e Maria Stoiani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde 02 CuritibaPR.

Martins Donizeti, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ari Paulino da Silva e Cosma Ramos da Silva. Sepultamento ontem.

Matheus Cardoso, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Euzebio Cardoso e Ana Xavier Paes. Sepultamento ontem.

Miriam Calixto dos Santos, 53 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ewaldo Calixto dos Santos e Leonor Calixto dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlando Pedrozo, 68 anos. Profissão: taxista. Filiação: Cipriano Pedrozo e Ocalina Evangelista Pedrozo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osnival Reis Catarino, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: Francisco Reis Catarino e Olímpia Augusto Catarino. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulina de Lourdes Mesquita, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Suardi e Maria Aparecida Octaviano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Pedro Alexandre Pires, 27 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alexandre Peres e Geruza Vicente da Silva Peres. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Cardoso de Lima, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ozório Cardoso de Lima e Anatilha Leonsio Toneti de Lima. Sepultamento ontem.

Pedro de Lima Ramos, 86 anos. Filiação: Possidonio Ramos de Souza e Davina Ana de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raul Alves de Melo, 62 anos. Filiação: Antônio Vieira e Rosa Alves de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Rebecca Correa da Silva, 6 dias. Filiação: Tiago Marcelino e Luana Thais Schweder. Sepultamento ontem.

Rita Célia Good Lima Mendes Trautvein, 75 anos. Filiação: José Mendes e Maria Antonieta Lima Mendes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Roberto Selinski Paini, 41 anos. Filiação: Alceu Paini e Neusa Selinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Rosângela de Fátima Corsico Capri, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Odair Ramos Corsico e Leni Aparecida Corsico. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Pereira de Souza, 73 anos. Profissão: técnico. Filiação: Alfredo Machado de Souza e Hilda Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Stefano Sessarego, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Giuseppe Sessarego e Porta Osvalda. Sepultamento sábado, 24 de junho de 2023, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Sulamita Whiteney Oliveira Silva, 29 anos. Filiação: Isaac Alexandre dos Santos Silva e Catia Cilene Oliveira Sá. Sepultamento sexta-feira, 23 de junho de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Suzana Balbina Mikosz, 87 anos. Filiação: João Izidoro Mikosk e Helena Mikosz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Teodora Elena Cabello de Cipolla, 82 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Teodoro Cabello e Candelaria Tomasa Montiel. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Valdemiro Ferreira dos Santos, 93 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Ferreira dos Santos e Sebastiana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Rua Cidade CuritibaPR.

Valdevina de Jesus Morais, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Morais e Maria Candda Morais. Sepultamento ontem.

Valdir Alves de Oliveira, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vicente Peloze e Clarinda Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Violanda Demio Leal, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Demio e Carolina Demio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Zeferina Machado Flor, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador de Souza Machado e Clotilde Machado de Meira. Sepultamento ontem.

